أسعار فئات رنج روفر في السعودية والإمارات أفخم سيارة دفع رباعي علي الإطلاق

أسعار فئات رنج روفر ، فئات رانج روفر إيفوك في المملكة العربية السعودية والإمارات تنافس سيارات من شركات أخري مثل bmw x3. حيث يبدأ سعر فئات هذه السيارة من 222.000 ريال سعودي كأرخص سعر للسيارة ذات الدفع الرباعي. كما يصل أغلي فئة في هذه السيارة إلي 295.000 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لك أسعار فئات رنج روفر في المملكة العربية السعودية. كما أيضا سوف نستعرض أسعارها في الإمارات العربية المتحدة وذلك عبر موقعكم المفضل (ثقفني). فتابعوا معي الأسعار من خلال السطور التالية.

أسعار فئات رنج روفر في السعودية

سعر رنج روفر إيفوك 2021 في السعودية مع حلول جيل جديد من سيارة رنج روفر 2022 في مطلع عام 2022. فقد قامت شركة لاند روفر بنزول أسعار سيارات رانج روفر موديل 2021 في السعودية وجاءت الأسعار الحديثة كالتالي:

سيارة رنج روفر 2021 ايفوك 2021 2.0T S 200 PS AWD. ذات الدفع الرباعي المكونة من محرك سعته 2000 cc و4 أسطوانات مع ناقل حركة اتوماتيكي. حيث قامت الشركة بتخفيض سعرها إلي 221.000 ريال سعودي.

range rover evoque 2021 2.0T R-Dynamic HSE 200 PS. ذات الدفع الرباعي سعة المحرك 2000 cc مكونة من 4 أسطوانات بقوة 200 حصان بسعر 275.000 ريال سعودي.

كما جاءت سيارة رانج روفر 2021 ايفوك 2.0T R-Dynamic HSE 250 PS. التي سعة محركها 2000 cc ومكون من 4 أسطوانات أيضا وبقوة 250 حصان. كما أيضا لديها دفع رباعي للعجلات الأربعة. حيث تم تخفيض سعرها إلي 295.000 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة.

أسعار فئات رنج روفر في الإمارات

الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول حول العالم أستخداما لهذه السيارة نظرا لفخامتها. وقدرتها علي السير في الطرق الوعرة والمستحيلة. ومن خلال تلك السطور التالية سوف نستعرض سعر رنج روفر 2021 في الإمارات.

range rover 2021 3.0L V6 HSE MHEV 360 PS. سعة محركها 3000 cc مكون من 6 أسطوانات لحرق الوقود. تعمل بنظام الدفع الرباعي للعجلات بقوة 360 حصان. بسعر 453.000 درهم إماراتي.

كما أيضا رانج روفر 2021 3.0L V6 UAE Edition. سعة محركها 3000 cc مكون من 6 أسطوانات لحرق الوقود وقوة 400 حصان. مع قوة عزم دوران 550 نيوتن لكل متر. تعمل أيضا بنظام الدفع الرباعي مع ناقل حركة اتوماتيكي. بسعر 588.000 درهم إماراتي شامل الضريبة.

كما أيضا سعر رنج روفر 2021 في الإمارات 5.0L V8 Vogue SE 525 PS. سعة المحرك 5000 cc مكونة من ثماني أسطوانات بقوة 525 حصان وعزم دورانها 625 نيوتن لكل متر. مع دفع كلي للعجلات. بسعر657.000 درهم إماراتي.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم أسعار فئات رنج روفر في السعودية. كما أيضا أستعرضنا أسعار فئات رنج روفر في الإمارات. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.