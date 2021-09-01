أقوي عرض جبار سيارة تويوتا فورتشنر 2021 تقسيط على 60 شهر من عبد اللطيف جميل

أقوي عرض جبار سيارة تويوتا فورتشنر 2021 تقسيط على 60 شهر تعتبر سيارة تويوتا فورتشنر من أحدث سيارات توين التي نزلت للأسواق في مارس 2021 والتي اجتاحت السوق لجمالها ووجود مجموعة كبيرة من المواصفات التي جعلت منها سيارة مختلفة بشكل كامل، حيث نتمتع السيارة بشكل انسيابي مع وجود أفضل ألوان وتصميمات داخلية لا توجد في سيارة أخرى، كما يمكنك أن تحصل على أفضل فرصة ممكنة للحصول على السيارة من خلال معرض عبداللطيف جميل بالمملكة العربية السعودية لتحصل على أفضل نظام تقسيط على الإطلاق.

أقوي عرض جبار سيارة تويوتا فورتشنر 2021 تقسيط على 60 شهر

بالطبع تعتبر سيارة تويوتا فورتشنر 2021 من السيارات الرائعة التي غزت الأسواق في أقل وقت، حيث أنه تم طرحها من شهور فقط ورغم ذلك تم التهافت عليها من قبل أعداد كبيرة من المواطنين، حيث يتوافر بالسيارة كابل لاسلكي لشحن الهواتف ويتواجد بها اضاءة ليد داخلية، كما يتوافر بها مقاعد متميزة و7 ايرباج، بجانب ذلك يوجد فرامل لمنع الانزلاق، وهناك زر من أجل التشغيل الأتوماتيكي والتحكم بسهولة.

يتوافر مجموعة كبيرة من المواصفات الأخرى لسيارة تويوتا فورتشنر مننها وجود دفع رباعي، كما يوجد استهلاك للوقود بسيط على عكس السيارات الأخرى التي تحتاج لكميات وقود كبيرة، الموتور لا يتعرض للسخونة بسهولة، يمكنك أن تحصل على أفضل حركة بالسيارة التي تعمل بشكل انسيابي كامل، مكونات حديثة بالكامل.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر يعتبر مناسب للغاية بالرغم من كمية المواصفات الكبيرة التي توجد في السيارة، يمكنك أن تحصل على السيارة بسعر 111.300 ريال سعودي، وعن مدة التقسيط هي 60 شهر والدفعة الشهرية هي 900 ريال سعودي وعن مبلغ الدفعة الأولى هو 49.160 ريال سعودي، الدفعة الأخير أو دفعة التملك هي 43.718 أي 40% ريال سعودي، ومعدل النسبة السنوية هو 16%، ومصاريف الإصدار هي 601 ريال سعودي، الضريبة المضافة 18.739 ريال سعودي 15%، وعن السعر الاجمال والضريبة المضافة هو 166.218 ريال سعودي فقط، حيث أنه يمكنك الحصول على العرض من خلال معرض عبداللطيف جميل في المملكة العربية السعودية بسهولة مع ضمانات ميسرة.