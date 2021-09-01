العملاقة| هيونداي كريتا 2021 اسعار ومواصفات وطرق التقسيط على 60 أشهر بالسعودية

هيونداي كريتا 2021 اسعار ومواصفات وطرق التقسيط على 60 أشهر هيونداي كريتا تعتبر من أحدث السيارات التي نزلت الأسواق في الوقت الحالي والتي تعتبر من السيارات المتميزة بشكل كبير، فهي سيارة رياضية من الطراز الأول، حيث أنه يمكنك الحصول على أفضل سيارة تمكنك من السفر والحصول على راحة كبيرة، حيث أن السيارة وفرت لكم معادلة رائعة وهي سيارة فخمة وسعر مناسب، السيارة تابعة لماركة هيونداي الغنية عن التعريف، حيث يمكنك الحصول على سيارة أحدث موديل تتمتع بفخامة وقوة أداء، سوف نستعرض مواصفات سيارة هيونداي كريتا 2021.

هيونداي كريتا 2021 اسعار ومواصفات وطرق التقسيط على 60 أشهر

تقدم لكم سيارة هيونداي كريتا مجموعة مواصفات ممتازة تساعد بدورها على توفير أفضل خيار، حيث أن السيارة تتمتع بوجود مواصفات عالمية، والسيارة من أبرز مواصفاتها، أنها تتميز بوجود تصميم حديث غير المعتاد، تتميز السيارة بشكل داخل وخارجي فخم، مع وجود معايير أمان كاملة، يتوافر في السيارة ب 6 ايرباج وليس 2 فقط، كما أن محرك السيارة هو 1.6 لتر، موتور 123 حصان، يتوافر منها 3 فئات، كما يوجد بها 5 مقاعد، البلد هي الصين ، يتوافر بها زجاج كهرباء، مرايات ضم، كما يوجد بها مقاعد مريحة للغايه للركاب وسائق السيارة ومزودة بالكثير من أفضل الوصفات الرائعه.

يقدم معرض عبداللطيف جميل في السعودية مجموعة أسعار متنوعة مع عروض على سيارة هيونداي كريتا والتي تعتبر أحدث موديلات 2021، الدفعات الشهرية للسيارة هي 1.549 ريال سعودي، وسعر السيارة 75.868ريال سعودي، والدفعة الأولى صفر، الدفعة الأخيرة المعروفة بالتملك هي 26.553 ريال سعودي 35% معدل النسوية هي 18% مصاريف الاصدار هي 759 ريال سعودي، الضريبة المضافة الاجمالية هي 13.486 ريال سعودي، 15% والسعر الإجمالي للسيار مع الضريبة المضافة هو 133.738 ريال سعودي، حيث يمكنك الحصول على السيارة مع مجموعة كبيرة من التسهيلات الرائعة التي سوف تساعدك في الحصول على سيارة رائعة مع سعر بسيط، يمكنك الذهاب للمعرض بنفسك والحصول على السيارة بالتقسيط المريح للغاية فلن تجد مثل هذه العروض في مكان |أخر غير معرض عبداللطيف جميل بالمملكة العربية السعودية مع سيارة الأحلام.