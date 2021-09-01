عرض لك وبس.. حملة تخفيضات جديدة من سيارات بيجو الفرنسية بالسوق السعودية

يتابع العديد من المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية سيارات بيجو الفرنسية، وخاصة بعدما أعلن وكيل الشركة داخل المملكة عن حملته الجديدة على طرازات الشركة الفرنسية تحت مسمى “عرض لك وبس”، حيث أكدت شركة المجدوعي للسيارات وهو الوكيل المعتمد لشركة بيجو في السعودية خلال لساعات القليلة الماضية من خلال خلال بيان هام ان الحملة الخاصة بالسيارات الفرنسية داخل سوق المملكة يأتي بالتعاون مع السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري على سيارتين موديل 2021.

سيارات بيجو الفرنسية بالسوق السعودية

حيث جاءت حملة “عرض لك وبس” على سيارة بيجو 508 والتي تنتمي إلى فئات السيارة السيدان وكذلك بيجو 3008 وتنتمي إلى فئة السيارات SUV، وأوضحت شركة المجدوعي للسيارات أن تلك الحملة مستمرة وحتى يوم 15 من سبتمبر 2021 او حتى نفاذ الكمية من تلك السيارات داخل المملكة العربية السعودية بدون الحصول على أرباح نهائي أي بصفر هامش ربح وصفر رسوم إدارية مع ضمان لمدة خمس سنوات أو 100 ألف كيلو متر يهما يأتي أولاً خلال الفترة القادمة.

عرض لك وبس

والجدير بالذكر أن سيارات بيجو الفرنسية تحظى بشعبية لدى بعض المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية خلال هذه المرحلة، وذلك نظراً لما تتمتع به تلك السيارة من مميزات وإمكانيات يسعى العديد من الأشخاص من أجل اقتنائها بالعديد من الأنواع والإصدارات المتنوعة التي تناسب العديد من الفئات وطبقات المجتمع داخل السعودية، وخاصة أنها تحظى بشعبية لدى العديد من المواطنين والمواطنات بالمملكة، كما أنها من السيارات التي لها شعبية كبيرة في العديد من دول العالم.

وأشارت شركة المجدوعي للسيارات أن حملة ” عرض لك وبس” مستمرة حتى منتصف شهر سبتمبر القادم 2021 او نفاذ تلك السيارات من السوق السعودية، حيث يتم تطبيق جميع الأحكام والشروط، كما أكدت الشركة الوكيل الوحيد في المملكة للشركة الفرنسية أن التقديم على تلك السيارات يتم من خلال أرقامها الساخنة او من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها، كما يمكن التقديم أيضاً من خلال الفروع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وعلى من يرغب التقدم لشراء تلك السيارة سرعة اتخاذ القرار واختيار الوسيلة المناسبة له من اجل التقديم على السيارة قبل نفاذ الكمية خلال الفترة القادمة.