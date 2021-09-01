انخفاض مذهل في سعر نيسان اكس تريل S 2020 العائلية لأكثر من 17%، اكس تريل هي إحدى أقوى سيارات الدفع الرباعي اليابانية من نيسان، وهي سيارة suv عائلية اقتصادية بسبع مقاعد مع حجم متوسط. وتتوفر السيارة بألوان عديدة الأزرق، الأحمر، الفضي، الأبيض، الرمادي، الأسود والعديد من الألوان، وتنافس عدة موديلات قوية مثل تويوتا راف فور، هوندا سي أر في، مازدا سي اكس 5، كيا سبورتاج وهيونداي توسان، ولكن يتميز نيسان اكس تريل بأنه يتوفر بسبع مقاعد عكس الفئات الأُخرى. لذا هيا بنا نتعرف على مواصفات نيسان اكس تريل 2020 وسعرها الجديد بعد الإعلان عن تخفيض سعرها الرسمي بنسبة 17%.

سعر ومواصفات نيسان اكس تريل 2020 فئة ستاندر

تستهدف نيسان من خلال طراز إكس تريل العملاء الذين يبحثون عن سيارة عائلية اقتصادية مرتفعة متعددة المهام، ,تتميز السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2500 سي سي يعطي قوة 170 حصان، نظام الحركة في اكس تريل أوتوماتيكي بتقنية CVT ونظام الدفع أمامي. تم الإعلان عن تخفيض سعر السيارة مؤخراً في معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات، حيث أصبح سعر نيسان اكس تريل S 2020 ستاندر الآن 78 ألف و 200 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 93 ألف و 510 ريال بتخفيض يصل إلى 17 % من السعر السابق.

تتميز اكس تريل موديل 2020 بشبك رائع وإطارات كروم مع إنارة ليد، نور عالي ومنخفض هالوجين بدون كشافات ضباب مع إشارات على المرأة الجانبية الكهربائية. الجنوط ألومنيوم مقاس 17 إنش كما أن مقابض الأبواب وإطارات النوافذ من الكروم. ، التصميم الخلفي في نيسان اكس تريل 2020 فئة ستاندر مميز بجناح خلفي وإضاءات LED، تأتي السيارة بتقييم ممتاز من حيث صرفية الوقود حيث أن قدرة البنزين تمشيك مسافة 15.8 كيلو متر، كما أن الشنطة تأتي بمساحة مناسبة ويمكنك طي مقاعد الصف الثالث للحصول على مساحة إضافية.

اكس تريل ستاندر موديل 2020

نيسان اكس تريل هي سيارة يابانية الصنع تجميع ياباني مع مفاتيح ريموت، تأتي من الداخل بتصميم أنيق ومقاعد جلدية فاخرة مع لون بيج مميز، يوجد مسند وسطي مع فتحات تكييف خلفية لمقاعد الصف الثاني، الزجاج كهربائي والمرأة الجانبية كهربائية مع خاصية الطي، تستطيع التحكم في النظام الصوتي والبلوتوث و مثبت السرعة عن طريق مقود السيارة، السيارة مزودة بمكيف وسطي يدوي ومدخل سي دي مع منافذ للشحن والطاقة، بالاضافة إلى حاملات أكواب وإضاءات داخلية LED مميزة في نيسان اكس تريل 2020.