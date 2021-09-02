مرسيدس AMG تكشف عن سيارة GT 63 إي بيرفورمانس

عبد الرحمن الحاج الخميس,02 أيلول (سبتمبر) 2021 - 12:02
أعلنت مرسيدس AMG أخيرا عن سيارة GT 63 إي بيرفورمانس، وهي أقوى سيارة إنتاجية في تاريخ مرسيدس AMG باستثناء بروجيكت وان سوبركار التي تعمل بمحرك فورمولا 1.
محرك سيارة GT 63
وتعتمد سيارة GT 63 إي بيرفورمانس الخارقة على محرك 4.0 لتر V8 توين تيربو مع محرك كهربائي خلفي بقوة إجمالية 831 حصان، وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كلم\س في 2.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 316 كلم\س.
مرسيدس GT 63 إي بيرفورمانس بعدة وضعيات للقيادة
مرسيدس زودت السيارة GT 63 إي بيرفورمانس ببطارية 6.1 كيلوواط\س عالية الأداء ومجهزة للإمداد السريع للطاقة، وتدعم السيارة عدة وضعيات قيادة مختلفة، وتم تزويد السيارة بنظام تعليق هوائي متعدد الحجرات بتحكم أوتوماتيكي ومتكيف، بالإضافة إلى مكابح سيراميكية كربونية وجنوط 20 و21 إنش جديدة.
مرسيدس AMG
تجدر الإشارة هنا إلى أن مرسيدس AMG دوت الخليج فرع عالي الأداء في شركة مرسيدس بنز، يمتلك الفرع فريق مهندسين مستقلين يقوم بتعديل سيارات AMG وصناعة أنواع محددة منها، كانت الشركة في الأصل شركة هندسية مستقلة متخصصة في تحسين الأداء لسيارات مرسيدس، قبل أن تشتري دايملر كرايسلر الحصة الأكبر منها في التسعينات ثم أصبحت الشركة مملوكة بالكامل لدايملر في عام 2005.
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