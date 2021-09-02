تخفيض مذهل % 24 على نيسان صني S 2020 ستاندر الإقتصادية العملية بالشكل الجديد المكسيكي، أصبحت تتوفر سيارة نيسان صني الأن بالأسواق السعودية بشكلين الأول الكلاسيكي القديم تجميع الهند، والشكل الثاني الجديد المكسيكي علماً بأن كل شكل له فئات عدة تختلف عن الأخر، نيسان صني سيارة سيدان صغيرة الحجم تنافس تويوتا يارس، هيونداي اكسنت و كيا ريو، واليوم نتناول تخفيض مذهل على فئة ستاندر من الشكل المكسيكي الأروع، تخفيض مذهل % 24 على نيسان صني S 2020 ستاندر الإقتصادية العملية بالشكل الجديد المكسيكي.

تخفيض % 24 على نيسان صني S 2020

صني أحد السيارات الشهيرة والعملية من نيسان، والتي تم طرحها مؤخراً ضمن تخفيضات المملكة، وخاصة لدى معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات في الرياض، نيسان صني S 2020 ستاندر ذو محرك اقتصادي 1600 سي سي 4 سلندر قوة 118 حصان، وهي الأكبر بفئاتها من ناحية سعة المحرك و صرفية الوقود، قير أوتوماتيك بنظام CVT ونظام الدفع أمامي، وقد وصل سعر السيارة إلى 48 ألف و 300 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلاُ من 63 ألف و 250 ريال بتخفيض يصل إلى % 24 .

مواصفات نيسان صني S 2020

صرفية وقود إقتصادية بتقييم ممتاز بلس حيث تمنحك إمكانية السير مسافة 19.3 كيلو متر ونوع البنزين 91، وتتميز واجهة السيارة بشبك كروم أمامي بحركة فيا الجديدة من نيسان، مع تطعيمات باللون الأسود و إضاءات هالوجينية نور عالي ومنخفض، جنوط نيسان صني S 2020 فئة ستاندر مقاس 15 إنش كونتيننتال مرايات خارجية على بودي السيارة، إضاءة خلفية هالوجينية وعدد 4 حساسات خلفية، مفتاح ريموت به اغلاق وفتح السنتر لوك مع فتح الشنطة وجهاز الإنذار، مع مساحة ممتازة للشنطة الخلفية.

داخلية نيسان صني S 2020

داخلية باللون الأسود مع تطعيمات كاربون فايبر على الأبواب من الداخل، مساحة جلوس ممتازة داخلية للسيارة منافذ للطاقة والشحن في المقاعد الخلفية، مقاعد قماشية فاخرة مع التحكم في النظام الصوتي و البلوتوث عبر المقود المكسي بالجلد، زجاج كهربائي بالكامل أوتو للمقاعد الأمامية ومرأة جانبية كهربائية، مكيف يدوي أربعة سرعات مع منافذ للشحن والطاقة، تخفيض مذهل % 24 على نيسان صني S 2020 ستاندر الإقتصادية العملية بالشكل الجديد المكسيكي.