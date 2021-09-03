فورد برونكو 2021 Ford Bronco سيارة الدفع الرباعي الأقوى في عام 2021-2022

فورد برونكو 2021 بعد سنوات من الترقب ، وصلت سيارة فورد برونكو 2021. قد يكون تقديم سيارة تحمل اسمًا مبدعًا مثل برونكو محفوفًا بالمخاطر ، تجاوزت برونكو الجديدة التوقعات. يعود Ford Bronco كنموذج ببابين – بالإضافة إلى أول 4 أبواب على الإطلاق – مع القوة ، والعتاد القوي على الطرق الوعرة ، والتصميم الذي سيثير إعجاب عشاق Bronco بينما يشجع المشترين الجدد على إلقاء نظرة. تعتمد هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات على منصة شاحنة معبأة بالكامل ومتوفرة بنظامين للدفع الرباعي عالي القدرة. ستجعل التكنولوجيا مثل نظام إدارة التضاريس ، والتحكم في المسار ، ونظام Trail Turn Assist ، و Trail One-Pedal Drive ، القيادة على الطرق الوعرة أسهل وأكثر أمانًا. يمكن لفورد هذا سحب ما يصل إلى 3500 رطل. وستأتي برونكو مع خيارين من محركات EcoBoost بشاحن توربيني ، بما في ذلك نسخة من محرك V6 الممتاز سعة 2.7 لتر الموجود في F-150 و 2.3 لتر من Ranger.

فورد برونكو 2021

يقود فورد برونكو مثل الشاحنة. إنه نطاط قليلاً على الطرق الوعرة ، وهناك تدحرج ملحوظ للجسم إذا أخذت منعطفًا سريعًا بعض الشيء. وآدائ ها على الطريق جيدة بما يكفي للقيادة اليومية. ضوضاء الطريق ليست سيئة للغاية ، وبرونكو أكثر اتزانًا على الطريق السريع من منافستها الرئيسية ، جيب رانجلر.

ما تفتقر إليه فورد برونكو في التحسينات على الطرقات المعبدة ، هو أكثر من تعويضه في القدرة على الطرق الوعرة. هذه الـ SUV هي سيارة رائعة للطرق الوعرة. من رمال الصحراء إلى المسارات الموحلة إلى التسلق التقني للصخور ، يمكن لبرونكو فعل كل شيء تقريبًا. أدر القرص لاختيار واحد من G.O.A.T. (تجاوز أي نوع من أنواع التضاريس) ، وستعمل Bronco على تحسين أشياء مثل رسم خرائط الخانق ونقاط التغيير والتوجيه وغير ذلك الكثير لمنحك أفضل تجربة على الطرق الوعرة.

من أكثر الأشياء غير العادية في برونكو تنوع مجموعة طرازاتها ، مما يسمح لك باختيار مغامرتك الخاصة. لذلك ، على سبيل المثال ، إذا كنت تبحث عن تجربة قيادة تناظرية على الطرق الوعرة بدون الكثير من التقنيات الفاخرة وربما ناقل حركة يدوي ، فيمكنك الحصول على أحد الحواف السفلية مثل الطراز الأساسي أو Black Diamond.

من ناحية أخرى ، إذا كنت تحب فكرة الكاميرات في كل مكان ، والمزيد من أوضاع القيادة ، وتقنية القيادة على الطرق الوعرة الأكثر تقدمًا – مثل فصل قضيب التأرجح الهيدروليكي – فيمكنك الانتقال إلى طراز Wildtrak أو نموذج Badlands. لدى برونكو شيء لكل المهتمين بالقيادة على الطرق الوعرة ، من المبتدئ إلى الخبير المتمرس وكل شخص في الوسط.

شيء آخر نحبه هو حقيقة أن حزمة Sasquatch للطرق الوعرة متوفرة في كل قطعة. هذا يعني أنك لست بحاجة للذهاب إلى قمة مجموعة الطرازات للحصول على وحش على الطرق الوعرة. يلقي Sasquatch بإطارات مقاس 35 بوصة ، ويقفل التفاضلات الأمامية والخلفية ، ونظام التعليق عالي الخلوص ومصابيح الحاجز ، وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات مع Trail Control ، ونسبة قيادة نهائية 4.7: 1. لسوء الحظ ، لا يمكنك الحصول على حزمة Sasquatch مع ناقل حركة يدوي ، لكن فورد قد أسقطت تلميحات قد تكون محتملة في المستقبل.

سيكون معظم السائقين راضين عن المحرك الأساسي المزود بشاحن توربيني. هذا مشابه للمحرك الوحيد في Ford Ranger ، الذي يتمتع بقدرات قوية ، وقوة حصانية وعزم دوران أكثر من كاف للاستخدام في الشوارع ، وهو مطحنة بارعة للقيادة على الطرق الوعرة.

سعر فورد برونكو 2021

يبدأ سعر 2021 Ford Bronco بسعر 29.995 دولارًا للطراز ذو البابين و 34.695 دولارًا للنسخة ذات الأبواب الأربعة. تتماشى هذه الأسعار في الغالب مع جيب رانجلر.

Big Bend: يبدأ سعر البابين من 33385 دولارًا و 4 أبواب 35880 دولارًا.

الماس الأسود: يبدأ سعر البابين بـ 36.050 دولارًا و 4 أبواب 38585 دولارًا.

البنوك الخارجية: سعر البدء من بابين هو 38،955 دولارًا أمريكيًا و 4 أبوابًا هو 41،450 دولارًا أمريكيًا.

الأراضي الوعرة: يبدأ سعر بابين بـ 42.095 دولارًا و 4 أبواب 44.590 دولارًا.

Wildtrak: يبدأ سعر البابين من 46980 دولارًا و 4 أبواب 49475 دولارًا.

الإصدار الأول: يبدأ سعر 2-door من 57410 دولارات أمريكية و 4 أبواب 61605 دولارًا.