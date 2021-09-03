كانت Ford F-150 السياره الشاحنة الأكثر مبيعًا وطلبا في دولة أمريكا منذ 43 عامًا لأنها تقدم باستمرار القدرة والقيمة والقوة والابتكار والاختيار. مع ثلاثة أحجام للكابينة ، وثلاثة أطوال للأسرة ، وستة محركات ، وستة مستويات متقاربة (لا تشمل رابتور) ، تمنح F-150 المشترين الفرصة للعثور على مجموعة تناسب احتياجاتهم وميزانيتهم. في الآونة الأخيرة ، أثار نظام eTorque الهجين المعتدل في رام 1500 ، والديكورات الداخلية شبه الفخمة ، وشاشة المعلومات والترفيه الضخمة ، تجعل مجموعة موديلات ومحركات شفروليه 1500 المذهلة وبياناتها المتميزة من تكلفة امتلاك السيارة لمدة 5 سنوات أمرًا سهلاً في التوصية بهذه الشاحنة. ومع ذلك ، لا تزال F-150 هي الأفضل تجهيزًا للعمل والترفيه ، ولا توجد شاحنة أخرى تضاهي Ford عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا حلول العمل وميزات الراحة والسلامة.

سيارة 2021 Ford F150 SuperCrew Cab

بالنسبة لعام 2021 ، تعد فورد F-150 جديدة تمامًا. قامت فورد بتحديث التصميم وإعادة تصميم المقصورة الداخلية ، والتي تتميز الآن بنظام معلومات ترفيهي جديد والمزيد من حلول العمل والتخزين. هناك أيضًا خيار جديد لمجموعة نقل الحركة الهجينة ، بالإضافة إلى توفر مولد على متن الطائرة ، وقامت الشركة بتحديث كل محرك في التشكيلة تقريبًا.

قادمة هذا الصيف ، فورد F-150 Tremor 2021 ، موديل جديد إلى جانب الترس التفاضلي الخلفي القابل للقفل والترس التفاضلي الأمامي المحدود الانزلاق المتوفر من تورسن ، قام Tremor الجديد بترقية نظام تعليق السفر الأطول الذي يعمل على تحسين اقتراب الشاحنة وزوايا رحيلها وانكسارها. علاوة على ذلك ، يحتوي Tremor الجديد على وضع قيادة خاص في Rock Crawl. في هذا الوضع ، يتم تشغيل الفرق الخلفي للقفل في Tremor ، ويتم إيقاف تشغيل التحكم في الثبات والجر ، ويتم تقليل حساسية دواسة الوقود ، ويتم عرض منظر الكاميرا بزاوية 360 درجة المتوفرة على الشاشة المركزية.

يأتي F-150 Tremor بطريقة واحدة: كنموذج SuperCrew مع صندوق 5.5 قدم ومحرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر. يثبت معدل السحب الأقصى البالغ 10900 رطل أن الهزة يمكن أن تعمل. تشتمل أجهزة Tremor الأخرى على لوحة انزلاقية أمامية بارزة ، وغطاء محرك فريد ، وألواح تشغيل على الطرق الوعرة ، وشبكة ذات إطار بيضاوي أسود اللون من Ford. تتصدر الأجهزة المخصصة للطرق الوعرة إطارات جنرال جراببر مقاس 33 بوصة لجميع التضاريس ، ونظام التحكم المحسن في المسار ، و Trail One-Pedal Drive ، و Trail Turn Assist.

هناك أيضًا F-150 Raptor جديدة لعام 2021. ومتوفرة فقط في تكوين SuperCrew ، يحتوي 2021 Raptor على نفس محرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر كما كان من قبل ولكن مع نظام التعليق المعاد تصميمه بشكل كبير. يستخدم نظام التعليق ذو اللفائف الزنبركية خماسية الوصلات أذرع سحب أطول وصدمات الالتفافية الداخلية من Fox Live Valve مع ضعف قدرة التخميد التي يتمتع بها رابتور السابق. إذا لم يكن ذلك كافيًا ، فإن رابتور الجديد متاح أيضًا بعجلات قياس 37 بوصة وحتى أفضل ماصات الصدمات.

سعر 2021 Ford F-150

يبدأ سعر 2021 Ford F-150 من 28،940 دولارًا لكابينة عادية XL بسرير 6.5 قدم. مع سرير يبلغ طوله 8 أقدام ، يبلغ سعر سيارة فورد إكس إل 2021 العادية 29،240 دولارًا.

تزداد الأسعار تدريجياً من هناك ، حيث أن كل مستوى تقليم ، بدءًا من XLT (37،960 دولارًا) إلى Lariat (45،195 دولارًا) ، إلى King Ranch (56،330 دولارًا) ، البلاتين (59،110 دولارًا) ، و Limited (70،825 دولارًا) ، ستأتي قياسية مع المزيد من الميزات والمرافق الفاخرة الراقية. يمكن لمحرك SuperCrew PowerBoost المحدود 4 × 4 مع كل خيار أن يقترب من 80 ألف دولار. هذا السعر الأساسي مشابه لسعر Chevy Silverado 1500 و Ram 1500 ولكنه يدفع أعلى من Toppline Silverado و Ram.

سيبدأ سعر 2021 Ford F-150 Raptor بسعر 64،145 دولارًا ، بزيادة كبيرة عن العام الماضي. ولكن مثل F-150 القياسي ، تمت إعادة تصميم Raptor بشكل كبير لعام 2021 ، وسيكون هناك مستوى جديد أعلى للقطع مقابل 6150 دولارًا إضافيًا. لا تزال رابتور شاحنة هالة من فورد ، مصممة للعمل في الصحراء على الطرق الوعرة بسرعة عالية.