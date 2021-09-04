“بشرى سارة”تقسيط سيارات بدون كفيل وأسهل 3 طرق للتقسيط

تقسيط سيارات بدون كفيل وأسهل 3 طرق، يبحث الكثير عن أفضل الطرق لامتلاك سيارة سواء للعمل أو الغرض الشخصي دون الحاجة إلى وجود كفيل وتعمل المملكة العربية السعودية على توفير حق امتلاك سيارة لجميع مواطنيها بأقل قيمة قسط ودون الحاجة إلى دفع مقدم وذلك من خلال شركات السيارات والمعارض لذا تابعونا لنتعرف على الطرق المختلفة لتقسيط السيارات بدون كفيل.

تقسيط سيارات بدون كفيل وأسهل 3 طرق

الطريقة الأولى لتقسيط السيارة بدون كفيل

تُقدم شركات بيع السيارات والمعارض طريقة التقسيط لشراء السيارة دون الحاجة إلى دفع مقدم أو وجود كفيل ولا يوجد أيضًا مصاريف إدارية.

بدأت شركة اوتوزون بتقديم عروض التقسيط المريح لشراء السيارة سواء للمقيمين من الدولة أو مواطنين من خارجها كما تقدم

عروض سيارة مختلفةً الموديلات ومنها سيارة هيونداي 2016 و 2017 كما تقدم العروض على

موديلات كيا 2016 وتويوتا 2016 و 2017 ومن شروط الحصول على السيارة:

كتابة عقد التقسيط بين الشركة والعميل يحتوي على كافة التفاصيل الخاصة بالاتفاق ونوع السيارة.

عند استلام السيارة يجب أن يستلم العميل كافة المتعلقات الخاصة بها.

يتم تحديد طريقة التقسيط مع الشركة سواء عن طريق البنك أو العميل.

الطريقة الثانية لتقسيط السيارة بدون كفيل

يمكن الحصول على سيارة للانتفاع بها وبدون كفيل وذلك عن طريق:

التقسيط والتمويل: حيثُ يقوم البنك بشراء السيارة وتقديمها للعميل بشرط أن يكون مرتب العميل يتراوح

بين 1900 إلى 8000 ريال سعودي وتصل نسبة ربح البنك إلى 2.69%.

التقسيط والتمويل الشخصي: حيثُ يشتري العميل السيارة من خلاله وتكتب باسمه من خلال شركة السيارات

على أن يتراوح راتبه بين 1900 إلى 30000 ألف ريال سعودي وتحصل الشركة على نسبة ربح 12.44%.

الطريقة الثالثة للحصول على سيارة بدون كفيل

يمكن امتلاك سيارة خاصة من خلال مصرف الراجحي دون الحاجة إلى كفيل ويمكن تقديم الطلب للحصول على السيارة من خلال موقع الراجحي ويُقدم الطلب اونلاين و يقوم العميل باختيار طريقة التمويل الخاصة به من بين عدة اختيارات وهي:

تمويل الإجارة.

الإيجار التمليكي.

تأمين السيارات.

وتعتبر الطرق الثلاثة السابقة الأمثل لامتلاك سيارة بدون كفيل يمكن اختيار الطريقة المناسبة وامتلاك سيارتك الخاصة.