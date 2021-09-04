تخفيض مذهل % 15 على سوزوكي ديزاير 2021 GLX أرخص سيارة فل كامل يابانية على الإطلاق، سيارة السيدان الصغيرة المميزة مواصفات وسعر و صرفية وقود، شركة سوزوكي إحدى الشركات اليابانية ويتم تجميع فئة ديزاير في الهند، مع ضمان ثلاثة سنوات على السيارة أو 100 ألف كيلو متر، وتُعد السيارة هي الاختيار الأمثل لمن يبحث عن سيارة اقتصادية عملية، تخفيض مذهل % 15 على سوزوكي ديزاير GLX 2021 أرخص سيارة فل كامل يابانية على الإطلاق.

تخفيض % 15 على سوزوكي ديزايرGLX 2021

سيارة الفل كامل الأرخص والأكثر مواصفات، والتي تتميز بمحرك اقتصادي 4 سلندر 1200 قوة 94 حصان، رغم أن محرك المنافسين 3 سلندر فقط، كما أن قير السيارة بنظام AMT خمس سرعات ونظام الدفع أمامي، والتقييم الأفضل لقدرة البنزين ممتاز +، حيث يمنحك اللتر الواحد من بنزين 91 إمكانية المشي مسافة 21.5 كيلو متر، وقد تم خفض سعر سيارة سوزوكي ديزاير 2021 فئة GLX فل كامل، ضمن تخفيضات معرض عبد الرحمن عماد الدين، وقد أصبح سعر السيارة 40 ألف و 250 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 47 ألف ريال بتخفيض يصل إلى 15 %.

مواصفات ديزاير GLX 2021

تتميز ديزاير بشبك مع إطارات كروم يتوسطه شعار سوزوكي المعروف، مع حدود كشافات الضباب كذلك نور عالي ومنخفض من الهالوجين، مع كشافات ضباب هالوجين و جنوط ألومنيوم مقاس 15 إنش، إشارات على المرأة الجانبية الكهربائية مع خاصية الطي الأوتوماتيكي لسيارة سوزوكي ديزاير 2021 فئة GLX فل كامل، بالإضافة إلى زيق كروم أسفل النوافذ ودخول زكي على أبواب السائق والراكب، مع إضاءة LED خلفية و عدد 4 حساسات خلفية، تطعيمات كروم خلفية بشكل مميز مع لمبة ضباب خلفي، و شنطة كهربائية متسعة يمكنك فتحها عبر الزر أو الريموت.

داخلية ديزاير GLX 2021

تتميز السيارة بمفتاح زكي وداخلية قماش باللون البيج والتحكم في المقاعد يدوياً، والباب من الداخل مزيج بين البلاستيك الأسود والقماش البيج، مسند وسطي للمقاعد الخلفية مع حاملات أكواب، بالإضافة إلى فتحات تكييف خلفية رغم أن السيارة صغيرة ومريحة في الجلوس، مكيف أوتو لمس بمناخ واحد بعدة سرعات وزجاج كهربائي، مقود رياضي مكسي بالجلد مع التحكم في البلوتوث والنظام الصوتي، مع CD ومنفذ USB مع حاملات أكواب أمامية مع إضاءات داخلية أمامية وخلفية، تخفيض مذهل % 15على سوزوكي ديزاير 2021 GLX أرخص سيارة فل كامل يابانية على الإطلاق.