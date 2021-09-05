تحقيقات أمريكية متواصلة مع تسلا حول نظام أوتو بايلوت

تعاني شركة تسلا الأمريكية بسبب نظام أوتو بايلوت، حيث وجهت إدارة السلامة المرورية الأمريكية طلبا إلى الشركة لتفسير كيفية تعامل نظام مساعد السائق الإلكتروني "أوتو بايلوت" مع سيارات الطوارئ على الطرق بعد إضافة حادث التصادم الأخير الذي وقع في مدينة أورلاندو الأمريكية إلى قائمة حوادث سيارات تسلا التي يجري التحقيق فيها.

وقالت إدارة السلامة المرورية إن التحقيق الذي تم فتحه بعد وقوع حوالي عشر حوادث تصادم لسيارات تسلا وشملت سيارات خدمات الطوارئ مثل الإسعاف والشرطة، يضم الآن الحادث الذي وقع يوم 22 أغسطس الماضي حيث اصطدمت إحدى سيارات تسلا بسيارة للشرطة.

وقال جريجوري ماجنو رئيس مكتب عيوب السيارات في إدارة السلامة المرورية نقلا عن وكالة بلومبرغ للأنباء تلقى المكتب بلاغات عن 12 حادثاً، حيث صدمت سيارات تسلا تشغل نظام أوتو بايلوت أو نظام ترافيك أوير كروز كونترول سيارات طوارئ، مما أدى إلى وقوع مصابين وإلحاق ضرر بالسيارات، وأضاف أن الإدارة منحت تسلا مهلة حتى 22 أكتوبر المقبل لتقديم المعلومات المطلوبة منها.

وتشمل تحقيقات إدارة السلامة المرورية حوالي 765 ألف سيارة تسلا من طرز واي وإكس وإس وثري والتي تم إنتاجها منذ 2014 وحتى الآن.