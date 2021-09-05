لكزس تعلن عن إصدار محدود من سيارة RCF  2022

كشفت شركة لكزس عن سيارتها الكوبيه آر سي إف موديل 2022 ذات البابين، مع بعض التغييرات الطفيفة، وسيقتصر الإصدار المحدود على 50 نسخة فقط، ويأتي إصدار العام الجديد حصرياً بلون Electric Surge مع لمسات من الساتان.

ةيتبنى الإصدار المحدود توفير الوزن، بالإضافة إلى مكابح بريمبو مصنوعة من الكربون والسيراميك، ونظام عادم من التيتانيوم، وقطع عديدة من ألياف الكربون، وتحمل آر سي إف 2022 العادية معظم سمات الطراز السابق باستثناء جنوط معاد تصميمها مقاس 19 بوصة.

تستمد السيارة قوتها من محرك V8 سعة 5.0 لتر بتنفس طبيعي بقوة 472 حصان يتصل بناقل حركة رياضي بثمانية سرعات، مع ناقل حركة مباشر رياضي.