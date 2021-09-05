انخفاض سعر هيونداي سوناتا 2020 الأكثر مبيعاً لأكثر من 18%

انخفاض سعر هيونداي سوناتا 2020 فئة ستاندر الاقتصادية العملية والأكثر مبيعاً بالسعودية لأكثر من 18%، حصلت سوناتا 2020 على تغيير جزري بالسيارة بداية من المحرك الذي يأتي بسعة 2.5 لتر، بالاضافة إلى تعديلات جديدة على التصميم العام والشكل الخارجي. ومن المعروف أن فئة ستاندر من سوناتا موديل 2020 ذات المحرك الكبير هي أحد الفئات الأكثر مبيعاً في المملكة، ومع ذلك فقد أعلن عن تخفيض جديد بنسبة 18% في سعرها مع تصفيات آخر العام، لذا هيا بنا نتعرف معاً على مواصفات هيونداي سوناتا 2020 وسعرها الجديد بعد انخفاض السعر الأساسي للسيارة.

سعر ومواصفات هيونداي سوناتا 2020

سوناتا موديل 2020 هي سيارة سيدان صغيرة الحجم من هيونداي، ويمكننا أن نقول بالتحديد أنها أصغر من أزيرا وأكبر من النترا. تتنافس هيونداي سوناتا مع تويوتا كامري، هوندا اكورد، نيسان ألتيما، شيفروليه ماليبو، فورد فيوجن ومازدا 6، وهي تعتبر من أكثر السيارات الشعبية المرغوبة لدى الكثير من الشباب، خاصة بعد أن أصبحت بشكل عصري مميز. إنضمت سيارة هيونداي سوناتا 2020 ستاندر إلى سلسلة تخفيضات السيارات معرض عبد الرحمن عماد الدين بالمملكة، وبلغ سعر سوناتا 2020 حوالي 78 ألف و 200 ريال شامل ضريبة القيمة المضفة، بدلاً من 95 ألف و 450 ريال بتخفيض يتجاوز 18 %.

مُحرك السيارة سعة 2.5 لتر 2500 سي سي قوة 180 حصان والجير أوتوماتيكي بـ6 سرعات، أصبحت السيارة أكثر أناقة مع ليد على أطراف غطاء المحرك وشبك ضخم المميز، بالاضافة إلى إضاءات أمامية بالكامل LED وإشارات LED نور عالي ومنخفض LED، الجنوط مكحلة مطعمة بالكروم مقاس 17 إنش، كما يوجد إشارات على المرأة الجانبية ذو خاصية الطي الكهربائي وخلفية بإضاءة LED بالكامل متصلة لمبات ريوس سفلية، هيونداي سوناتا 2020 مزودة بعدد 4 حساسات خلفية وصرفية وقود ممتازة تمشيك مسافة 14.9 كيلو متر ونوع البنزين 91.

سوناتا 2020 فئة ستاندر

شنطة السيارة متسعة جداً بالمقارنة مع حجمها واللون الداخلي يأتي مزيج بين البيج والأسود، المقاعد في سوناتا 2020 قماشية فاخرة والسيارة مزودة بحاملات أكواب ومسند وسطي للمقاعد الخلفية، توجد فتحات تكييف خلفية وإضاءة داخلية مميزة مع منافذ للشحن والطاقة، يوجد تطعيمات كروم مميزة على الأبواب من الداخل وعلى التابلوه بالكامل. هيونداي سوناتا موديل 2020 تأتي بمفتاح ريموت مع مقود للتحكم في النظام الصوتي ومثبت السرعة.