مواصفات شاحنة فورد 2021 F-150 PowerBoost الجديدة ،أجدد طراز من فورد

مواصفات شاحنة فورد 2021 ، سيارة فورد هي من السيارات التي تطور نفسها لتواكب العصر فيصبح لها سيارات من الجيل الجديد مع الاحتفاظ برونقها وتصدرها حيث قالت فورد على موقعها انه ما زالت شاحنتها F-150 تمسك بزمام الأمور وتتربع على عرش الشاحنات وذلك منذ 10 أعوام وحتى يومنا هذا وذلك بعد أن أصبحت الشاحنة هي الأفضل مبيعاً في أمريكا لمدة 39 عاماً وليس ذلك فقط بل كانت الأكثر مبيعاً في قطاع السيارات لمدة 44 سنة متوالية.

مواصفات شاحنة فورد 2021

من مواصفات شاحنة فورد 2021 أنها أتت في طراز هذا العام 2021 من شاحنة فورد F-150 الجديدة الكامل بــ:

بتصميم رائع وسلس يضمن أعلى مستويات الأداء والمتعة.

وذلك يظهر بوضوح ليس له مثيل عن طريق إطلاق شاحنة F-150

شاحنة F-150 مزودة ومجهزة بمجموعة PowerBoost هجينة بالكامل لنقل الحركة.

شاحنة F-150 PowerBoost

كما ان فورد الجديدة تعتبر أول شاحنة في فئتها يتم إضافتها بمجموعة نقل حركة هجينة بالكامل

حيث تجمع شاحنة F-150 PowerBoost بسلاسة بين محرك EcoBoost “سداسي الأسطوانات” V6 سعة 3.5 ليتر من فورد مع محرك كهربائي قوة 44 حصاناً (33 كيلوواط) وبذلك لتوفر السيارة قوة مجمعة قدرها 430 حصاناً و772 نيوتن متر من عزم الدوران.

كما ان السائقون يحظون بقدرة سحب مميزة وذلك بفضل المستوى العالي لعزم الدوران التي تنتجه الشاحنة والذي يماثل المستوى الذي ينتجه طراز “رابتر”.

كما ان قدرة السحب تلك تمكنهم من تحميل وسحب جميع أنواع الحمولات لأي مكان.

كذلك لها قدرة سحب تُقدر 5760 كغ مع قدرة حمل قصوى تُقدر 961 كغ

كما ان السائقين يُحملون كافة المعدات التي تلزم لخوض المغامرات الاستكشافية في عطلة نهاية الأسبوع.

كما أنها معدات لإنجاز مشاريع العمل في الموقع خلال الأسبوع.

كما ان العربة ومحرك PowerBoost يوفر توازن مثالي بين القوة والكفاءة

فطبقاً لتقديرات استهلاك الوقود التي صدرت عن وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)

حيث انه يمكن للمحرك المزود بميزة الدفع الرباعي تحقيق أفضل معدلات استهلاك الوقود وذلك بواقع 9.8 ليتر لكل 100 كم. وذلك بحسب تقديرات وكالة حماية البيئة الأمريكية ، فتتيح الشاحنة ان تقطع مسافة قدرها 1100 كم لكل خزان وقود.



ويوفر نظام الشاحنة طاقة كهربائية باستطاعة 2.3 كيلوواط عند الطلب

وذلك عبر المقابس الموجودة داخل المقصورة أو المقابس المثبتة على جانب الصندوق الخلفي

حيث يمكن لمالكين العربة تشغيل معداتهم التي تعمل بالطاقة الكهربائية في اي مكانٍ كانوا.

وبمجرد ان يصلوا إلى وجهتهم المنشودة، يمكنهم ان يستفيدوا من منافذ الطاقة الكهربائية في صندوق الشاحنة.

وتتوفر مجموعة شاحنة نقل الحركة “هجينة الطراز” PowerBoost في طرازات:

الأول : XL

الثاني : XLT

الثالث : لاريات

الرابع : بلاتينوم

وأخيراً طراز ليمتد وهو خيار من خيارات المحرك الأربعة التي تتوفر للعملاء الراغبين في شراء شاحنات F-150

فورد اف 150تصميم شاحنة فورد 2021فورد F-150 كهرباء

وتجسد مواصفات شاحنة فورد 2021 شاحنة F-150 الجديدة بالكامل سلسلة من الابتكارات المتواصلة، بداية من الهيكل الخارجي شديد الصلابة المصنوع من مزيج من الألمنيوم عالي الصلابة والذي يطابق المعايير لصناعة المركبات العسكرية، والهيكل الفولاذي شديد الصلابة، ولا ننسى تكنولوجيا EcoBoost الجديدة. كما تعتبر فورد F-150 الشاحنة الوحيدة من فئة الشاحنات كاملة الحجم المُخصصة للمهام الخفيفة التي تكون مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي بــ10 سرعات كتجهيز قياسي في جميع خيارات المحركات.