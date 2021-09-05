العرض اليابانى الجبار تويوتا لاند كروزر اقل من 600 ريال سعودى بدون كفيل بالاسعار والمواصفات

العرض اليابانى الجبار تويوتا لاند كروزر اقل من 600 ريال ، تصنف سيارة تويوتا لاند كروز واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي الفاخرة والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، والمانع الوحيد في شراء السيارة هو عدم القدرة على دفع ثمنها فهي تمون سيارة باهظة الثمن ويحتاج كل فرد إلى مكان يقدم لهم عروض سيارات تويوتا لاند كروز في السعودية، واليوم سوف نقدم إليكم أقوى عروض تقسيط سيارات تويوتا لاند كروز.

العرض اليابانى الجبار تويوتا لاند كروزر اقل من 600 ريال

تهتم معارض عبد اللطيف جميل بتقديم أحدث عروض تقسيط سيارات تويوتا لاند كروز التي تستمر لمدة محدودة أو حتى انتهاء الكمية ويمكن أن يستمتع العميل بعروض التأجير التمويلي من خلال أحد فروع عبد اللطيف جميل الموجودة في جميع أنحاء المملكة السعودية، العرض مقدم بدون دفع مصاريف إدارية وبدون دفعة أولى ودون الحاجة لوجود كفيل فكافة التمويلات التي تقدمها الشركة طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية.

كما يوجد اختلاف في الدفعات الشهرية على حسب نوع ومواصفات وموديل كل سيارة عن غيرها، ويتم احتساب المصاريف الادارية 1% من قيمة مبلغ التمويل بحد أقصى 5000 ريال سعودي ويكون هناك دفعة أخيرة لتمليك العميل للسيارة.

تعرف شركة تويوتا بأنها من أشهر شركات صناعة السيارات والتي تقدم دائماً سيارات ذات مواصفات عالية جداً وهذا ما يجعل محبين اقتناء السيارات يقبلون على شراء سيارة تويوتا لاند كروز ومن أهم مواصفاتها التالي: