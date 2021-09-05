العرض اليابانى الجبار تويوتا لاند كروزر اقل من 600 ريال سعودى بدون كفيل بالاسعار والمواصفات

- 1/2
- 2/2
العرض اليابانى الجبار تويوتا لاند كروزر اقل من 600 ريال ، تصنف سيارة تويوتا لاند كروز واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي الفاخرة والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، والمانع الوحيد في شراء السيارة هو عدم القدرة على دفع ثمنها فهي تمون سيارة باهظة الثمن ويحتاج كل فرد إلى مكان يقدم لهم عروض سيارات تويوتا لاند كروز في السعودية، واليوم سوف نقدم إليكم أقوى عروض تقسيط سيارات تويوتا لاند كروز.
العرض اليابانى الجبار تويوتا لاند كروزر اقل من 600 ريال
تهتم معارض عبد اللطيف جميل بتقديم أحدث عروض تقسيط سيارات تويوتا لاند كروز التي تستمر لمدة محدودة أو حتى انتهاء الكمية ويمكن أن يستمتع العميل بعروض التأجير التمويلي من خلال أحد فروع عبد اللطيف جميل الموجودة في جميع أنحاء المملكة السعودية، العرض مقدم بدون دفع مصاريف إدارية وبدون دفعة أولى ودون الحاجة لوجود كفيل فكافة التمويلات التي تقدمها الشركة طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية.
كما يوجد اختلاف في الدفعات الشهرية على حسب نوع ومواصفات وموديل كل سيارة عن غيرها، ويتم احتساب المصاريف الادارية 1% من قيمة مبلغ التمويل بحد أقصى 5000 ريال سعودي ويكون هناك دفعة أخيرة لتمليك العميل للسيارة.مواصفات ومميزات سيارة تويوتا لاند كروز
تعرف شركة تويوتا بأنها من أشهر شركات صناعة السيارات والتي تقدم دائماً سيارات ذات مواصفات عالية جداً وهذا ما يجعل محبين اقتناء السيارات يقبلون على شراء سيارة تويوتا لاند كروز ومن أهم مواصفاتها التالي:
- تحتوي السيارة على شاشة بمقاس 9 بوصة تعمل باللمس وبها أزرار كبيرة لسهولة التحكم في الصوت والمناخ خلال القيادة.
- بها محرك يحتوي على ثلاث خيارات قوية جداً الخيار الأول سداسي الاسطوانات بسعة 4.0 لتر أما الخيار الثاني ثماني اسطوانات بسعة 4.6 لتر والثالث والأخير محرك بسعة 5.7 لتر وتعمل كافة محركات السيارة بالدفع الكلي المتصل بناقل حركة أوتوماتيك.
- تتميز السيارة عن غيرها بأنظمة أمان وسلامة فهي تحتوي على كاميرا الرؤية المحيطية وحساسات ركن أمامية وخلفية.
- يوجد بها تنبيه حركة المرور الخلفية التي تحذير السائق من الاصطدام الأمامي، كما أنها تحتوي على مصابيح أمامية تعمل أوتوماتيك عالية الشعاع مع كاميرا خلفية.
الوسوم
العرض اليابانى الجبار تويوتا لاند كروزر اقل من 600 ريال ، تصنف سيارة تويوتا لاند كروز واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي الفاخرة والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، والمانع الوحيد في شراء السيارة هو عدم القدرة على دفع ثمنها فهي تمون سيارة باهظة الثمن ويحتاج كل فرد إلى مكان يقدم لهم عروض سيارات تويوتا لاند كروز في السعودية، واليوم سوف نقدم إليكم أقوى عروض تقسيط سيارات تويوتا لاند كروز.
العرض اليابانى الجبار تويوتا لاند كروزر اقل من 600 ريال
تهتم معارض عبد اللطيف جميل بتقديم أحدث عروض تقسيط سيارات تويوتا لاند كروز التي تستمر لمدة محدودة أو حتى انتهاء الكمية ويمكن أن يستمتع العميل بعروض التأجير التمويلي من خلال أحد فروع عبد اللطيف جميل الموجودة في جميع أنحاء المملكة السعودية، العرض مقدم بدون دفع مصاريف إدارية وبدون دفعة أولى ودون الحاجة لوجود كفيل فكافة التمويلات التي تقدمها الشركة طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية.
كما يوجد اختلاف في الدفعات الشهرية على حسب نوع ومواصفات وموديل كل سيارة عن غيرها، ويتم احتساب المصاريف الادارية 1% من قيمة مبلغ التمويل بحد أقصى 5000 ريال سعودي ويكون هناك دفعة أخيرة لتمليك العميل للسيارة.مواصفات ومميزات سيارة تويوتا لاند كروز
تعرف شركة تويوتا بأنها من أشهر شركات صناعة السيارات والتي تقدم دائماً سيارات ذات مواصفات عالية جداً وهذا ما يجعل محبين اقتناء السيارات يقبلون على شراء سيارة تويوتا لاند كروز ومن أهم مواصفاتها التالي:
- تحتوي السيارة على شاشة بمقاس 9 بوصة تعمل باللمس وبها أزرار كبيرة لسهولة التحكم في الصوت والمناخ خلال القيادة.
- بها محرك يحتوي على ثلاث خيارات قوية جداً الخيار الأول سداسي الاسطوانات بسعة 4.0 لتر أما الخيار الثاني ثماني اسطوانات بسعة 4.6 لتر والثالث والأخير محرك بسعة 5.7 لتر وتعمل كافة محركات السيارة بالدفع الكلي المتصل بناقل حركة أوتوماتيك.
- تتميز السيارة عن غيرها بأنظمة أمان وسلامة فهي تحتوي على كاميرا الرؤية المحيطية وحساسات ركن أمامية وخلفية.
- يوجد بها تنبيه حركة المرور الخلفية التي تحذير السائق من الاصطدام الأمامي، كما أنها تحتوي على مصابيح أمامية تعمل أوتوماتيك عالية الشعاع مع كاميرا خلفية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العرض اليابانى الجبار تويوتا لاند كروزر اقل من 600 ريال سعودى بدون كفيل بالاسعار والمواصفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.