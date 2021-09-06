العرض اليانانى تقسيط تويوتا فورتشنر  2021 من عبد اللطيف جميل على 60 شهر ومواصفات السيارة ومميزاتها

العرض اليانانى تقسيط تويوتا فورتشنر 2021، بدأت عروض تقسيط شركة عبد اللطيف جميل على سيارات تويوتا فورتشنر 2021 وتقدم عروض ومزايا تناسب جميع عملائها ومع شروط محددة ومتاحة للجميع وتُعد سيارة فورتشنر من أفضل السيارات الموجودة في المملكة السعودية والتي يحلم الكثير بامتلاكها لذلك نتعرف على أحدث عروض التقسيط من عبد اللطيف جميل.

تقسيط تويوتا فورتشنر 2021 من عبد اللطيف جميل على 60 شهر

تقسيط تويوتا فورتشنر 2021

تمنح شركة عبد اللطيف جميل تقسيط سيارة فورتشنر 2021 على 60 شهر أي خمس سنوات وبدون دفعة أولى مقدمة وتتحمل الشركة قيمة القسط الأول عن العميل، لا يحتوي سعر السيارة على ضريبة القيمة المضافة للسيارات والتي تُشكل 15% من سعر السيارة الأصلي.

ويصبح المعدل السنوي لهذا العرض تقريبًا 15% وتقدم الشركة العرض على سيارة فورتشنر جي اكس تو ويبلغ قيمة القسط الشهري لها حوالي 1867 ريال سعودي وعلى سيارة فورتشنر جي اكس تو ذات الدفع الرباعي ويبلغ القسط الشهري لها 2027 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2021

يوجد العديد كن المواصفات المميزة لسيارة تويوتا فورتشنر ومنها:

تحتوي السيارة على محرك توربو ديزل ذات قوة 2.8 لتر 201 حصان.

تحتوي على مجموعة جديدة في نقل الحركة مما تعمل على تقليل استهلاك الوقود ويرجع ذلك إلى تحسين التبريد بها وقدرتها على السحب المتزايد عند 3100 كيلو جرام.

زيادة قدرة السحب للفرامل من 300 كيلو جرام إلى 3100 كيلو جرام.

يبلغ ارتفاعها عن سطح الأرض 279 ملليمتر.

تتميز السيارة بتصميمها الرائع من الخارج.

ذات مساحة كبيرة من الداخل.

تتميز بالراحة والرؤية الواضحة ومن أنسب السيارات العائلية.

تحتوي على مساحات تخزين وشنطة الخلفية كبيرة ويتميز خزان الوقود بأن سعته كبيرة جدًا.

تحتوي على نظام تكييف رائع لا يؤثر على أداء السيارة.

مميزات سيارة تويوتا فورتشنر

بسبب حجم ارتفاعها عن الأرض فهي غير ثابتة بنسبة كبيرة على الأرض مثل باقي السيارات.

ليست اقتصادية من حيثُ استخدام الوقود.

الشعور بالضوضاء الخارجي خاصة عند زيادة السرعة.

تفتقد وسائل الأمان المتاحة في كثير من السيارات.

لا تحتوي على فتحة سقف في جميع الفئات الخاصة بها.

عيوب سيارة تويوتا فورتشنر 2021