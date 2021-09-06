تخفيض % 18 على هيونداي توسان 2021 العائلية الإقتصادية 2.0 الأفضل بين المنافسين، سيارة SUV متوسطة الحجم خمس ركاب من هيونداي، السيارات الأكبر هيونداي سانتافي وبالسيد، والأصغر هيونداي كريتا و هيونداي تونا، تنافس السيارة كيا سبورتاج، تويوتا راف فور، نيسان اكستريل مازدا 6 و هوندا سي ار في والكثير من السيارات، وهي أحد أكثر السيارات الشهيرة في فئاتها ويعتبرها الكثير الأفضل بين المنافسين، تخفيض % 18 على هيونداي توسان 2021 العائلية الإقتصادية 2.0 الأفضل بين المنافسين.

تخفيض % 18 على هيونداي توسان 2021

تتميز توسان بمُحرك 2000 سي سي 4 سلندر قوة 153 حصان، قير اوتوماتيك 6 سرعات ونظام الدفع أمامي، وقد انضمت السيارة مؤخراً إلى سلسلة التخفيضات المقامة في المملكة الآن، وخاصة لدى معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات في الرياض، حيث تُقام به الكثير من العروض والتخفيضات، سيارة هيونداي توسان 2021 تتوفر مع فتحة سقف بدون دبل الأن بسعر 87 ألف و 400 ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 106 ألف و 875 ريال، وتخفيض يتجاوز % 18.2.

مواصفات هيونداي توسان 2021

فتحة سقف بانوراما مع ليد و شبك هيونداي الضخم المُطعم بالكروم، ليد نهاري وليد ليلي نور عالي هالوجين وكشافات ضباب، جنوط مقاس 17 إنش كونتنينتال مع حنايا عفش، إشارات على المرآة الجانبية ذو خاصية الطي الكهربائي، جناح خلفي مع عدد أربعة حساسات خلفية و مساحة للزجاج خلفية، شنطة خلفية متسعة جداً مع لمبات اللوح لسيارة هيونداي توسان 2021، صرفية الوقود بتقييم جيد جداً، حيث تمنحك قدرة البنزين مشى مسافة 14.2 كيلو متر ونوع البنزين 91.

داخلية هيونداي توسان 2021

داخلية باللون البيج قماشية فاخرة مع مسند للظهر على المقاعد، مسند وسطي مع حاملات أكواب للمقاعد الخلفية بالإضافة إلى فتحات تكييف خلفية، منافذ خلفية الشحن والطاقة، مقود ثلاثي مكسي بالجلد للتحكم في مثبت السرعة والنظام الصوتي، بالإضافة إلى البلوتوث وعداد الرحلات من حيث الحرارة و RPM، زجاج كهربائي بالكامل لسيارة هيونداي توسان 2021 ، مع كاميرا خلفية يمكنك رؤيتها من خلال المرآة الداخلية التعتيم، مكيف يدوي أربعة سرعات راديو مع منافذ للشحن والطاقة، مسند وسطي وحاملات أكواب عدد 2، تخفيض % 18 على هيونداي توسان 2021 العائلية الإقتصادية 2.0 الأفضل بين المنافسين.