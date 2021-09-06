أسعار سيارات تبدأ من 2500 ريال فقط حراج السيارات المستعملة

أسعار سيارات استعمال نظيف تبدأ من 2500 ريال فقط حراج السيارات المستعملة، ونبدأ تقريرنا اليوم مباشرة وبالصور من حراج جدة مع سيارة نيسان صني موديل 2000 باللون النبيتي، السيارة مجددة مفحوصة ومكيفة بقير عادي والسعر المطلوب 2500 ريال. كما تتوفر سيارة رينو موديل 2017 باللون الأبيض مع داخلية باللون الرمادي، نظام القير عادي وقراءة العداد 219 ألف كيلو متر، تتميز بداخلية وخارجية نظيفة ورش على نظيف وقد وصل أعلى سوم إلى 6500 ريال فقط. تتوفر سيارة انفينتي FX35 موديل 2007 باللون الرمادي، السيارة بحالة ممتازة نظيفة داخلياً وخارجياً بقير أوتوماتيك والسعر 7500 ريال فقط.

أرخص أسعار المركبات اليوم حراج السيارات

تتوفر سيارة فورد فيوجن مستعمل موديل 2010 باللون الفضي، السيارة ذات داخلية باللون البيج نظيفة على الشرط، والسعر المطلوب 10 ألاف و 500 ريال وجيرها أوتوماتيكي. كما تتوفر سيارة بي ام دبليو 730 موديل 2007 باللون الرمادي وداخلية جلد باللون البيج، العداد مسجل ممشى يبلغ 280 ألف كيلو متر ونظام الحركة أوتوماتيك، السيارة عليها سوم بلغ 10 ألاف والسعر المطلوب 12 ألف ريال كسعر نهائي.

يتوفر كذلك لدى حراج جدة جيب لكزس LX470 موديل 2000 باللون الأبيض وداخلية باللون البني، القير أوتوماتيك والسيارة مجددة والسعر المطلوب 13 ألف ريال. كما تتوفر سيارى كيا سيراتو مستعمل موديل 2016 باللون الفضي، قير أوتوماتيك والعداد 135 ألف كيلو متر، السيارة نظيفة جداً بدون رش على الفحص، وصاحب السيارة يطلب 18 ألف ريال للاستغناء عنها.

سيارات تويوتا مستعمل بأرخص الأسعار

تتوفر راف فور موديل 2012 باللون الذهبي، السيارة 4 سلندر فل كامل مع فتحة سقف والعداد 286 ألف كيلو متر، قير أوتوماتيك بحالة نظيفة جداً داخلياً وخارجياً، وصاحب السيارة يطلب 25 ألف ريال، كما تتوفر سيارة كامري مستعمل موديل 2014 فئة ستاندر باللون الأبيض، قير أوتوماتيك والسيارة نظيفة مع قليل من الرطوش، داخلية باللون البيج والعداد 155 ألف كيلو متر، السيارة نظيفة داخلياً وخارجياً مفحوصة ومجددة والسعر المطلوب 24 ألف ريال.

تتوفر جيب لاندكروزر برادو موديل 2010 باللون الأبيض وداخلية باللون البيج، بلغت قراءة العداد 325 ألف كيلو متر والقير أوتوماتيك، السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج وقد وصل أعلى سوم إلى 35 ألف ريال. كما تتوفر سيارة لاندكروزر برادو موديل 2015 باللون الأبيض ودخلية باللون البيج، العداد 99 ألف و800 متر فقط، القير أوتوماتيك وهي بشكل عام حالتها نظيفة جداً داخلياً وخارجياً، السيارة بودي وكالة بدون رش على الشرط وقد وصل أعلى سوم إلى 55 ألف ريال.