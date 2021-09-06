العرض الجبار| تقسيط تويوتا يارس سيدان بـ900 ريال على 60 أشهر من عبد اللطيف جميل

العرض الجبار| تقسيط تويوتا يارس سيدان بـ900 ريال على 60 أشهريعتبر معرض عبد اللطيف جميل في السعودية من أشهر المعارض التي تقدم التقسيط للسيارات بسعر جيد وغير مبالغ فيه، حيث يقدم المعرض باقة كبيرة من السيارات بسعر حصري، يمكنك أن تحصل على أحدث سيارات تويوتا بسعر بسيط وغير مكلف بالمرة، سيارة تويوتا يارس تعتبر أحدث صيحة في عالم سيارات 2021، حيث تعتبر السيارة من الطفرات التي تقدمها ماركة تويوتا، السيارة تتمتع لمواصفات قياسية ستجعل منها سيارة شهيرة في أقصر وقت، سوف نتعرف على جميع مواصفات السيارة وسعرها بالتفصيل من خلال هذا المقال. العرض الجبار| تقسيط تويوتا يارس سيدان بـ900 ريال على 60 أشهر العرض الجبار| تقسيط تويوتا يارس سيدان بـ900 ريال على 60 أشهر إن كنت تنوي شراء سيارة سدان جديدة عليك اختيار سيارة تويوتا يارس سيدان والتي توفر لكم المواصفات التالية المميزة التي يبحث عنها الكثيرون وهي: سعة محرك السيارة 1500 سي سي مع وجود 4 سلندر.

السيارة أقصى سرعة لهت 175 كيلو متر في الساعة.

وعن استهلاك السيارة للبنزين فقط 4.9 لكل مائة كيلو متر.

عزم دوران السيارة 153 نيوتن متر.

ارتفاع سيارة تويوتا يارس سيدان عن الأرض 145 مم.

ونوع هيكل السيارة هو هاتشباك.

وعن قوة المحرك هي 123 حصان.

السيارة تناسب الشوارع المختلفة.

حجم السيارة صغير ويتناسب مع الرجال والسيدات.

السيارة تناسب مصر فهي مرتفعة عن الأرض.

يوجد نظام لعزل الأصوات الخارجية عن السيارة.

يوجد تحكم رائع في السيارة.

تصميمها الداخلي والخارجي خيالي. سعر السيارة ونظام التقسيط يقدم معرض عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية نظام تقسيط رائع لسيارة تويوتا يارس سيدان، حيث يمكنك اتباع النظام التقسيط التالي م ن معرض عبداللطيف جميل : سعر سيارة تويوتا يارس سيدان 45.900 ريال سعودي.

مدة التقسيط 60 شهر كامل.

الدفعة الشهرية 900 ريال سعودي.

دفعة الأولى 7.616 ريال سعودي.

وتكون الدفعة الأخيرة ، التملك 18.474 ريال سعودي 35%.

معدل النسبة السنوية 19%.

مصاريف الإصدار 452 ريال سعودي.

الضريبة المضافة الاجمالية 8.338 ريال سعودي 15%.

السعر الإجمالي مع الضريبة هو 81.995 ريال سعودي.

ويعتبر هذا النظام رائع مع وجود سيارة بهذا الحجم والمواصفات القياسي وهذا السعر من معرض عبد اللطيف جميل في السعودية مع ودود نظام قسط شهري بسيط وعدم وجود زيادة كبيرة. الوسوم

العرض الجبار| تقسيط تويوتا يارس سيدان بـ900 ريال على 60 أشهريعتبر معرض عبد اللطيف جميل في السعودية من أشهر المعارض التي تقدم التقسيط للسيارات بسعر جيد وغير مبالغ فيه، حيث يقدم المعرض باقة كبيرة من السيارات بسعر حصري، يمكنك أن تحصل على أحدث سيارات تويوتا بسعر بسيط وغير مكلف بالمرة، سيارة تويوتا يارس تعتبر أحدث صيحة في عالم سيارات 2021، حيث تعتبر السيارة من الطفرات التي تقدمها ماركة تويوتا، السيارة تتمتع لمواصفات قياسية ستجعل منها سيارة شهيرة في أقصر وقت، سوف نتعرف على جميع مواصفات السيارة وسعرها بالتفصيل من خلال هذا المقال. العرض الجبار| تقسيط تويوتا يارس سيدان بـ900 ريال على 60 أشهر العرض الجبار| تقسيط تويوتا يارس سيدان بـ900 ريال على 60 أشهر إن كنت تنوي شراء سيارة سدان جديدة عليك اختيار سيارة تويوتا يارس سيدان والتي توفر لكم المواصفات التالية المميزة التي يبحث عنها الكثيرون وهي: سعة محرك السيارة 1500 سي سي مع وجود 4 سلندر.

السيارة أقصى سرعة لهت 175 كيلو متر في الساعة.

وعن استهلاك السيارة للبنزين فقط 4.9 لكل مائة كيلو متر.

عزم دوران السيارة 153 نيوتن متر.

ارتفاع سيارة تويوتا يارس سيدان عن الأرض 145 مم.

ونوع هيكل السيارة هو هاتشباك.

وعن قوة المحرك هي 123 حصان.

السيارة تناسب الشوارع المختلفة.

حجم السيارة صغير ويتناسب مع الرجال والسيدات.

السيارة تناسب مصر فهي مرتفعة عن الأرض.

يوجد نظام لعزل الأصوات الخارجية عن السيارة.

يوجد تحكم رائع في السيارة.

تصميمها الداخلي والخارجي خيالي. سعر السيارة ونظام التقسيط يقدم معرض عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية نظام تقسيط رائع لسيارة تويوتا يارس سيدان، حيث يمكنك اتباع النظام التقسيط التالي م ن معرض عبداللطيف جميل : سعر سيارة تويوتا يارس سيدان 45.900 ريال سعودي.

مدة التقسيط 60 شهر كامل.

الدفعة الشهرية 900 ريال سعودي.

دفعة الأولى 7.616 ريال سعودي.

وتكون الدفعة الأخيرة ، التملك 18.474 ريال سعودي 35%.

معدل النسبة السنوية 19%.

مصاريف الإصدار 452 ريال سعودي.

الضريبة المضافة الاجمالية 8.338 ريال سعودي 15%.

السعر الإجمالي مع الضريبة هو 81.995 ريال سعودي.

ويعتبر هذا النظام رائع مع وجود سيارة بهذا الحجم والمواصفات القياسي وهذا السعر من معرض عبد اللطيف جميل في السعودية مع ودود نظام قسط شهري بسيط وعدم وجود زيادة كبيرة.

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