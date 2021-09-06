أحدث مواصفات وأسعار ومميزات السيارة الجبارة سيارة جيب شيروكي 2021 في السعودية

ويصلسيارة جيب شيروكي 2021 في السعودية، تعد سيارة جيب شيروكي 2021 هي أيقونة سيارات الدفع الرباعي وهي مزيج بين العلامة التجارية للطرق وأحدث التصاميم للسيارات وقد قدمت شركة جيب مجموعة مختلفة من فئات سيارة شيروكي وهي تبدأ من سيارة لاريدو الأقل سعرًا وحتى سيارة ساميت الأغلى سعرًا بينهم. سعر سيارة جيب شيروكي 2021 في السعودية سعر سيارة جيب شيروكي 2021 في السعودية تختلف أسعار سيارة جيب شيروكي حسب الفئة التي تنتمي إليها وهي: و سعر سيارة جيب شيروكي لاريدو أي داخل السعودية 122 ألف ريال سعودي.

جيب شيروكي لاريدو أي داخل السعودية 122 ألف ريال سعودي. سعر سيارة جيب شيروكي لاريدو اكس يصل إلى 133 ألف ريال سعودي.

كما أن سعر سيارة شيروكي ليميتد 2021 في المملكة السعودية 151 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة جيب شيروكي الذكرى يصل إلى 164 ألف ريال سعودي.

جيب شيروكي الذكرى يصل إلى 164 ألف ريال سعودي. ويصل سعر سيارة جيب شيروكي تريل هوك في السعودية يصل إلى 170 ألف ريال.

سعر سيارة جيب شيروكي ساميت يبلغ سعره 199 ألف ريال سعودي.

كما يصل سعر سيارة جيب شيروكي تراك هوك يصل إلى 338 ألف ريال سعودي. مواصفات سيارة جيب شيروكي 2021 يتميز هذا التصميم بأنه ذو حجم متوسط و يتكون من صفين لمواجهة الطرق الصعبة وقد أعلنت الشركة أن جيب شيروكي لعام 2022 سيكون الذكرى الثمانين حيثُ تكون القطع محدوده قياسيًا.

ضمت هذا العام سيارة شيروكي لاريدو اكس حيثُ تحتوي على نظام ملاحة في لوحة العداد وبها وسائل ترفيهية مثل شاشة العرض تصل إلى 8.4 بوصة ويمكن تشغيلها أوتوماتيكيا والباب الخلفي لها يمكن التحكم فيه من خلال الطاقة.

تحتوي على نظام هوائي وهو اختياري.

عند اختيار الدفع الرباعي للسيارة يتم زيادة سعر السيارة الأصلي بمقدار 2000 إلى 3000 دولار من شيروكي 2021.

تعمل السيارة بمحرك V6 ولذلك فهي اقتصادية للوقود.

بمحرك V6 ولذلك فهي اقتصادية للوقود. تحتوي على ناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا وبه 8 سرعات مختلفة إلى جانب النقل اليدوي. مميزات سيارة جيب شيروكي 2021 تحتوي على شاشة تاتش ولوحة العدادات ذات مقاييس مختلفة.

تتميز بأن المقابض والمواد الداخلية ذات ملمس ناعم.

خلفية السيارة تتسع لاحتواء أكثر من 10 حقائب.

تتميز بوجود 6 مكبرات صوتية و راديو.

تحتوي على عازل خارجي يمنع وصول الأصوات الخارجية وخاصة عند زيادة السرعة.

تصل سعة الموتور إلى 5700 سي سي.

تتميز بالثبات على الأرض حيثُ يصل وزنها إلى 5077 رطل. مواصفات سيارة جيب شيروكي 2021مميزات سيارة جيب شيروكي 2021 الوسوم

ويصلسيارة جيب شيروكي 2021 في السعودية، تعد سيارة جيب شيروكي 2021 هي أيقونة سيارات الدفع الرباعي وهي مزيج بين العلامة التجارية للطرق وأحدث التصاميم للسيارات وقد قدمت شركة جيب مجموعة مختلفة من فئات سيارة شيروكي وهي تبدأ من سيارة لاريدو الأقل سعرًا وحتى سيارة ساميت الأغلى سعرًا بينهم. سعر سيارة جيب شيروكي 2021 في السعودية سعر سيارة جيب شيروكي 2021 في السعودية تختلف أسعار سيارة جيب شيروكي حسب الفئة التي تنتمي إليها وهي: و سعر سيارة جيب شيروكي لاريدو أي داخل السعودية 122 ألف ريال سعودي.

جيب شيروكي لاريدو أي داخل السعودية 122 ألف ريال سعودي. سعر سيارة جيب شيروكي لاريدو اكس يصل إلى 133 ألف ريال سعودي.

كما أن سعر سيارة شيروكي ليميتد 2021 في المملكة السعودية 151 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة جيب شيروكي الذكرى يصل إلى 164 ألف ريال سعودي.

جيب شيروكي الذكرى يصل إلى 164 ألف ريال سعودي. ويصل سعر سيارة جيب شيروكي تريل هوك في السعودية يصل إلى 170 ألف ريال.

سعر سيارة جيب شيروكي ساميت يبلغ سعره 199 ألف ريال سعودي.

كما يصل سعر سيارة جيب شيروكي تراك هوك يصل إلى 338 ألف ريال سعودي. مواصفات سيارة جيب شيروكي 2021 يتميز هذا التصميم بأنه ذو حجم متوسط و يتكون من صفين لمواجهة الطرق الصعبة وقد أعلنت الشركة أن جيب شيروكي لعام 2022 سيكون الذكرى الثمانين حيثُ تكون القطع محدوده قياسيًا.

ضمت هذا العام سيارة شيروكي لاريدو اكس حيثُ تحتوي على نظام ملاحة في لوحة العداد وبها وسائل ترفيهية مثل شاشة العرض تصل إلى 8.4 بوصة ويمكن تشغيلها أوتوماتيكيا والباب الخلفي لها يمكن التحكم فيه من خلال الطاقة.

تحتوي على نظام هوائي وهو اختياري.

عند اختيار الدفع الرباعي للسيارة يتم زيادة سعر السيارة الأصلي بمقدار 2000 إلى 3000 دولار من شيروكي 2021.

تعمل السيارة بمحرك V6 ولذلك فهي اقتصادية للوقود.

بمحرك V6 ولذلك فهي اقتصادية للوقود. تحتوي على ناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا وبه 8 سرعات مختلفة إلى جانب النقل اليدوي. مميزات سيارة جيب شيروكي 2021 تحتوي على شاشة تاتش ولوحة العدادات ذات مقاييس مختلفة.

تتميز بأن المقابض والمواد الداخلية ذات ملمس ناعم.

خلفية السيارة تتسع لاحتواء أكثر من 10 حقائب.

تتميز بوجود 6 مكبرات صوتية و راديو.

تحتوي على عازل خارجي يمنع وصول الأصوات الخارجية وخاصة عند زيادة السرعة.

تصل سعة الموتور إلى 5700 سي سي.

تتميز بالثبات على الأرض حيثُ يصل وزنها إلى 5077 رطل. مواصفات سيارة جيب شيروكي 2021مميزات سيارة جيب شيروكي 2021

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