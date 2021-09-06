العرض الياباني الجبار عروض تقسيط سيارة لاند كروزر ديزل 600 ريال من بنك الراجحي

عروض تقسيط سيارة لاند كروزر ديزل 600 ريال من بنك الراجحي، لا شك أن سيارة لاندكروزر من أهم السيارات في المملكة العربية السعودية وأكثرها تميزًا وهي الحلم الكثير بامتلاكها سواء لأغراض شخصية أو لغرض العمل مما جعل بنك الراجحي يُقدم أفضل عروض التقسيط للحصول على السيارة لجميع عملائها وفق شروط تناسب الجميع وإليكم التفاصيل. عروض تقسيط سيارة لاند كروزر ديزل 600 ريال قد يصل سعر سيارة لاندكروزر في المملكة السعودية لعام 2021 حوالي 186 ألف ريال سعودي وقد أتاح بنك الراجحي فرصة امتلاك السيارة بقسط يصل قيمته إلى 600 ريال وسعر السيارة دون إضافة القيمة المضافة.

لعام 2021 حوالي 186 ألف ريال سعودي وقد أتاح بنك الراجحي فرصة امتلاك السيارة بقسط يصل قيمته إلى 600 ريال وسعر السيارة دون إضافة القيمة المضافة. تصل فترة السداد إلى 60 شهر بإجمالي 36 ألف ريال سعودي.

تبلغ قيمة الزيادة عن سعر السيارة الأصلي حوالي 150 ريال.

ويقدم البنك أفضل الضمانات للعميل ويعطيه الثقة الكافية عند توقيع عقد تقسيط السيارة.

يمكن تقسيط السيارة دون دفع مقدم حيثُ يتحمل البنك دفعة القسط الأول من السداد حتى لا يشعر العميل بأي ضغط. عروض تقسيط سيارة لاند كروزر ديزل 600 ريال شروط الحصول على السيارة من الراجحي مميزات سيارة لاندكروزر كما تتميز السيارة بوجود عدة خصائص تنفرد بها بين باقي سيارات شركة تويوتا ومن أهمها:

تحتوي السيارة من الأمام على مصد جديد بالإضافة إلى وجود شبكة من الكروم.

تتميز باحتوائها على مصابيح إنارة من الأمام وتم تشكيل المرايات الجانبية في اتجاه مؤخرة السيارة.

تحتوي على مصابيح تعمل في فترة النهار عند المرور بالطرقات الصعبة.

يصل مقاس عجلات السيارة إلى 18 بوصة وتم صنعها من المعدن.

تعد لاندكروزر من أكثر السيارات انتشارًا في المملكة مما جعلها تحقق أكثر نسبة مبيعات في الآونة الأخيرة. شروط الحصول على السيارة من الراجحي مميزات سيارة لاندكروزر مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر تحتوي سيارة لاند كروزر على ثمان مقاعد مما يجعلها مناسبة لجميع العائلات.

على ثمان مقاعد مما يجعلها مناسبة لجميع العائلات. تعمل السيارة بنظام اتوماتيكي يتحكم فيه 6 سرعات مختلفة.

تعمل السيارة بقوة 281 حصان قدرتك تصل إلى 4 لتر.

قدرة السيارة على الاستقرار في الطرقات الوعرة والطرق الرملية. مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر الوسوم

عروض تقسيط سيارة لاند كروزر ديزل 600 ريال من بنك الراجحي، لا شك أن سيارة لاندكروزر من أهم السيارات في المملكة العربية السعودية وأكثرها تميزًا وهي الحلم الكثير بامتلاكها سواء لأغراض شخصية أو لغرض العمل مما جعل بنك الراجحي يُقدم أفضل عروض التقسيط للحصول على السيارة لجميع عملائها وفق شروط تناسب الجميع وإليكم التفاصيل. عروض تقسيط سيارة لاند كروزر ديزل 600 ريال قد يصل سعر سيارة لاندكروزر في المملكة السعودية لعام 2021 حوالي 186 ألف ريال سعودي وقد أتاح بنك الراجحي فرصة امتلاك السيارة بقسط يصل قيمته إلى 600 ريال وسعر السيارة دون إضافة القيمة المضافة.

لعام 2021 حوالي 186 ألف ريال سعودي وقد أتاح بنك الراجحي فرصة امتلاك السيارة بقسط يصل قيمته إلى 600 ريال وسعر السيارة دون إضافة القيمة المضافة. تصل فترة السداد إلى 60 شهر بإجمالي 36 ألف ريال سعودي.

تبلغ قيمة الزيادة عن سعر السيارة الأصلي حوالي 150 ريال.

ويقدم البنك أفضل الضمانات للعميل ويعطيه الثقة الكافية عند توقيع عقد تقسيط السيارة.

يمكن تقسيط السيارة دون دفع مقدم حيثُ يتحمل البنك دفعة القسط الأول من السداد حتى لا يشعر العميل بأي ضغط. عروض تقسيط سيارة لاند كروزر ديزل 600 ريال شروط الحصول على السيارة من الراجحي مميزات سيارة لاندكروزر كما تتميز السيارة بوجود عدة خصائص تنفرد بها بين باقي سيارات شركة تويوتا ومن أهمها:

تحتوي السيارة من الأمام على مصد جديد بالإضافة إلى وجود شبكة من الكروم.

تتميز باحتوائها على مصابيح إنارة من الأمام وتم تشكيل المرايات الجانبية في اتجاه مؤخرة السيارة.

تحتوي على مصابيح تعمل في فترة النهار عند المرور بالطرقات الصعبة.

يصل مقاس عجلات السيارة إلى 18 بوصة وتم صنعها من المعدن.

تعد لاندكروزر من أكثر السيارات انتشارًا في المملكة مما جعلها تحقق أكثر نسبة مبيعات في الآونة الأخيرة. شروط الحصول على السيارة من الراجحي مميزات سيارة لاندكروزر مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر تحتوي سيارة لاند كروزر على ثمان مقاعد مما يجعلها مناسبة لجميع العائلات.

على ثمان مقاعد مما يجعلها مناسبة لجميع العائلات. تعمل السيارة بنظام اتوماتيكي يتحكم فيه 6 سرعات مختلفة.

تعمل السيارة بقوة 281 حصان قدرتك تصل إلى 4 لتر.

قدرة السيارة على الاستقرار في الطرقات الوعرة والطرق الرملية. مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر

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