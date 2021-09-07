طريقة معرفة رقم قطع السيارات بالخطوات وأفضل مواقع لشراء قطع الغيار

طريقة معرفة رقم قطع السيارات ؛ من أجل القدرة على طلب قطع غيار من الخارج، لذلك يحب على الجميع معرفة ما هي الطريقة الصحيحة التي تساعدهم في معرفة رقم قطع الغيار المطلوب طلبها من الخارج بكل سهولة وبشكل صحيح، ومن خلالنا اليوم سنتعرف على أسهل طريقة معرفة رقم قطع السيارة، وأيضًّا أفضل موقع يمكن من خلاله شراء قطع الغيار الأصلية التي تعيد للسيارة نفس حالتها الأصلية.

طريقة معرفة رقم قطع السيارات

بسبب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات في المتاجر ومعارض الصيانة، أصبح الكثير من العملاء يتجهون لشرائها من المواقع الالكترونية التي تعرض قطع الغيار بأسعار مناسبة جدًا، وبجودة عالية.

ويمكن من خلال المرور بخطوات بسيطة معرفة رقم قطع السيارات بكل سهولة مثل:-

الحصول على رقم الشاسيه الموجود أسفل تحت الزجاج الأمامي للسائق.

في بعض الأحيان قد يتم العثور على رقم الشاسية ويمكن العثور عليه أسفل غطاء المحرك، في اسفل باب السائق عند الفتح.

ثم الضغط على رابط موقع zapier لمعرفة رقم القطعة.

ثم ادخال رقم الشاسية الخاص بالسيارة والذي سيتم الحصول عليه بالطرق السابقة

كما يمكن تحديد نوع السيارة والموديل.

ثم الضغط على original Catalogue على الشاشة.

على الفور سيظهر كتالوج خاص بقطع الغيار بكل الصور والأرقام الخاص بها.

يقدم موقع zapier كتالوجات لجميع قطع الغيار الأصلية 100%.

يضم الموقع كتالوج خاص بكل أعمال الصيانة للقطع المطلوب تغييرها.

يتوفر بالموقع كل البضائع الكيميائية للسيارات.

يتوفر بالموقع كل مستلزمات السيارة مثل البطارية، الزيوت، الأقراص، ضوء السيارة بأسعار مناسبة.

أفضل موقع لشراء قطع غيار السيارات

أفضل المواقع التي يمكن من خلالها شراء قطع غيار السيارات

يتوفر عدة مواقع خاصة ببيع قطع غيار السيارات يمكن من خلالها طلبها الكترونيًا والحصول عليها بشكل سريع جدًا مثل:-

أولا:- موقع تويوتا.

ثانيا:- موقع هيونداي.

ثالثا:- موقع انفينيتي.

رابعا:- موقع نيسان.

أهم النصائح التي يجب إتباعها للحصول على قطع الغيار

تلك النصائح ستساعد الجميع في الحصول على قطع الغيار بسهولة بالرقم الخاص بها، وحسب الموديل الخاص بها:-