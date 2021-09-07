اليكم أرخص سيارات سيدان موديل 2021 في السعودية

اليكم أرخص سيارات سيدان موديل 2021 تعتبر سيارة سيدان من أهم السيارات الموجودة في الأسواق السعودي والتي يتم البحث عنها بشكل مكثف من قبل المواطنين، حيث ن هناك طرازات متنوعة منها، تعتبر سيدان من السيارات المشهور سواء محليا بالمملكة العربية السعودية أو في العالم بالكامل، السيارة حققت مبيعات هائلة في السعودية حيث أنها تتميز بشكل رائع بجانب أسعار رخيصة بالمقارنة مع أسعار السيارات الأخرى، سوف نستعرض مجموعة من مواصفات سيارة هوندا سيفيك 2021و سعرها لمن يريد الحصول عليها.

تتميز سيارة هوندا سيفيك بمجموعة كبيرة من المواصفات القياسية التي تجعلها سيارة الأحلام، حيث أنخها تتمتع بمحرك قوته 123 حصان، كما يتوافر بها نقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك، يوجد بها منظومة الجر الأمامي، يوجد بها وسائد هوائية متميزة، يوجد توزيع الكتروني للفرامل، بجانب تمتع السيارة بالثبات الالكتروني، وهن سعر السيارة فقط 92 ألف ريال سعودي للنوع الأول، النوع الثاني 118 ألف ريال سعودي.

أم جي 6لا الغنية عن التعريف والتي أبهرت الجميع، تعتبر من السيارات القوية والمتميزة، حيث تتميز بسعة 1500 سي سي تيربو، العربية تتميز بالثبات عند الحركة مع وجود تصميم داخلي وخارجي ممتاز وأنيق، حيث أنه يمكنك أن تحصل على شكل سيارة مختلف عن أي سيارة أخرى، حيث أن السيارة لها شكل مختلف يجعلها متميزة بشكل كبير ، كما أن من أهم مواصفتها قوة 169 حصان، كما يتوافر بها ناقل حركة سباعي السرعات اتوماتيكي الأداء، يتوافر بها وسائد هوائية، تتميز بالقوة والانسيابية على الطريق، ويعتبر سعر سيارة ام جي 6 رائع للغاية فقط النوع الأول 72 ريال سعودي والنوع الثاني 80 ألف ريال سعودي.

تعتبر من أحدث موديلات السيارات التي تتميز بشكل أنيق ومساحة داخلية واسعة، حيث أنها تعتبر من السيارات الرياضية الرائعة، تتميز السيارة بوجود محرك 1600 سي سي، كما يتوافر بها 130 حصان، ويوجد بالسيارة ناقل سداسي السرعات أوتوماتيك، كما يوجد بها حساسات في الخلفية، يتوافر بها فتحة سقف، وبها شاشة ووسائط متعددة، يوجد بها الغلق الذكي، مثبت للسرعة، وسعر السيارة النوع الأول 63 ألف ريال سعودي والنوع الثاني 68 ألف ريال سعودي.