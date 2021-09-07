عروض سيارات مستعملة بأسعار مخفضة من المالك مباشرة دون عمولة، نقدم لكم اليوم تقرير مفصل بالصور عن آخر عروض السيارات المستعملة بالمملكة والمتاحة للبيع عبر موقع موتوري السعودية، بحيث يمكنك التواصل مع مالك السيارة مباشرة من خلال الموقع. السيارة الأولى لدينا هي هيونداي جراند سنتافي مستعمل موديل 2014 فئة النص فل متواجدة في مدينة الرياض بسعر 47 ألف ريال، السيارة رياضية متعددة الاستخدام بلون أسود بدي وكالة بدون رش ممشاها 111 ألف كم، بالنسبة للماكينة فهي 6 سلندر والجير أوتوماتيكي بالاضافة إلى موصفات رائعة للسيارة من حيث وسائل الترفيه والأمان.

عروض سيارات مستعملة بأسعار مخفضة

توافرت سياراتان نيسان الأولى ارمادا مستعملة موديل 2006 بلون زيتي غامق تجاوز ممشاها 203 ألف كم، السيارة رياضية متعددة الاستخدام بجير أوتوماتيكي متواجدة في مدينة الدمام وسعرها 20 ألف ريال. النيسان الأخرى هي طراز كيكس الرياضية موديل 2018 لونها أسود، السيارة بمحرك دفع أمامي رباعي الأسطوانات والجير أوتوماتيكي، والميزة في تلك السيارة أن ممشاها قليل جداً 23 ألف كم ومتواجدة أيضاً في مدينة الدمام بسعر خمسين ألف ريال.

أرخص السيارات في موضوعنا اليوم هي مازدا 3 موديل 2008 بلون ذهبي سعرها 12 ألف ريال فقط، السيارة فئة سيدان بجير أوتوماتيكي متواجدة في مكة المكرمة وممشاها 173 ألف كيلومتر. تليها سيارة كيا ريو موديل 2014 باللون الأحمر، السيارة فئة هاتشباك بدون رش أو عيوب بنظام أوتوماتيكي لنقل الحركة، ممشاها 137 ألف كيلو متر وهي متواجدة في مدينة جدة بسعر 16 ألف ريال.

أفضل عروض السيارات المستعملة

توفرت اليوم جي إم سي تيرين مستعمل موديل 2014 بحالة نظيفة للغاية، السيارة رياضية متعددة الاستخدام بجير أوتوماتيكي ولون ذهبي من الخارج، ممشى السيارة 204 ألف كيلو متر ومتواجدة في مدينة الخُبر بسعر 30 ألف ريال. توفرت أيضاً تويوتا كامري مستعمل موديل 2008 فئة GLX لونها أسود بدي وكالة بدون رش، السيارة فئة سيدان بجير أوتوماتيكي وممشى تجاوز المائتي ألف كيلو متر وتتواجد في الرياض بسعر 23 ألف ريال.

توفرت للبيع في مكة المكرمة السيارة الرياضية الرائعة هيونداي توسان موديل 2014، اللون أبيض والجير أوتوماتيكي والممشى تجاوز المائتي ألف كيلو متر، الشاص والجير والماكينة والمكيف على الشرط والسعر 35 ألف ريال. تتوفر أيضا فورد توروس مستعمل موديل 2014 في المدينة المنورة بسعر 45 ألف ريال، السيارة وارد توكيلات الجزيرة بلون بني محروق وجير أوتوماتيكي، الممشى 199 ألف كيلو متر والبدي وكالة باستثناء الصدام الخلفي.