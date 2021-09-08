ب 600 ريال سعودي فقط أحصل على العرض الجبار من تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر

العرض الجبار من تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر، بدأت عروض التقسيط على سيارات تويوتا لاندكروزر في المملكة العربية السعودية بقسط تبلغ قيمته 600 ريال سعودي وقد حققت السيارة المبيعات الأكثر ارتفاعًا في المملكة حتى أصبحت حلم للجميع ولكن يصعب على البعض شرائها نقدًا لعدم توافر المبلغ بالكامل حتى طرحت شركة تويوتا عرض التقسيط. العرض الجبار من تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر تقدم الشركة عرض تقسيط سيارة لاندكروزر بقسط يبدأ من 600 ريال سعودي.

تصل مدة تقسيط سيارة لاندكروز ديزل على 60 شهر ما يعادل 36 ألف ريال من إجمالي سعر السيارة.

على 60 شهر ما يعادل 36 ألف ريال من إجمالي سعر السيارة. يتم تقسيم باقي قيمة السيارة على دفعتين وهي الدفعة الأولى والدفعة الأخيرة والتي تصل إلى 40% ما يعادل 60 العرض الجبار من تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر ألف ريال وباقي المبلغ في حدود 90 ألف ريال يتم دفعهم كمقدم للبنك. مميزات سيارة لاندكروزر 2021 مميزات سيارة لاندكروزر 2021 يوجد عدد كبير من المميزات الخاصة بسيارة لاند كروزر ديزل ومنها: تتميز السيارة بوجود دفع رفاعي كبير حيثُ تعمل بمحرك 4 سلندر تصل سعته إلى 2700 سي سي وتعمل بقوة تبلغ 167 حصان وعزم دوران 246 نيوتن. قدرة سحبها إلى 8100 وتقترب من قدرة سيارات الشحن الكبيرة. تحتوي على نظام الترفيه والمعلومات فهي تمتلك شاشة تعمل بنظام التاتش تصل إلى 9 بوصة، تحتوي على 14 مكبر صوت ويستمتع الركاب بصوت واضح ونقي و تحتوي أيضًا على شاحن لاسلكي قابل للاستخدام بالإضافة إلى نظام الملاحة المتكامل. عيوب سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 على الرغم من وجود مميزات كثيرة لسيارة لاند كروزر إلا أنها يوجد بعض العيون ومنها: عيوب سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 سيارة لاندكروزر مرتفعة الثمن مما يصعب على الكثير شرائها وهناك سيارات أخرى تحتوي على الكثير من المواصلات وأقل ثمنًا.

تستهلك وقود بنسبة كبيرة تصل إلى جالون في كل 13 ميل مما يجعلها غير اقتصادية نهائيًا في الوقود ومكلفة أيضًا.

صف المقاعد الثالث بها صغير وضيق ولا يتسع للكبار ويمكن أن يجلس فيه الأطفال أو وضع الأمتعة مما يزيد الحمل على السيارة.

لا تحتوي على بعض وسائل الترفيه التي توجد في باقي السيارات مثل آبل كار بلاي وأندرويد أوتو. الوسوم

العرض الجبار من تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر، بدأت عروض التقسيط على سيارات تويوتا لاندكروزر في المملكة العربية السعودية بقسط تبلغ قيمته 600 ريال سعودي وقد حققت السيارة المبيعات الأكثر ارتفاعًا في المملكة حتى أصبحت حلم للجميع ولكن يصعب على البعض شرائها نقدًا لعدم توافر المبلغ بالكامل حتى طرحت شركة تويوتا عرض التقسيط. العرض الجبار من تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر تقدم الشركة عرض تقسيط سيارة لاندكروزر بقسط يبدأ من 600 ريال سعودي.

تصل مدة تقسيط سيارة لاندكروز ديزل على 60 شهر ما يعادل 36 ألف ريال من إجمالي سعر السيارة.

على 60 شهر ما يعادل 36 ألف ريال من إجمالي سعر السيارة. يتم تقسيم باقي قيمة السيارة على دفعتين وهي الدفعة الأولى والدفعة الأخيرة والتي تصل إلى 40% ما يعادل 60 العرض الجبار من تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر ألف ريال وباقي المبلغ في حدود 90 ألف ريال يتم دفعهم كمقدم للبنك. مميزات سيارة لاندكروزر 2021 مميزات سيارة لاندكروزر 2021 يوجد عدد كبير من المميزات الخاصة بسيارة لاند كروزر ديزل ومنها: تتميز السيارة بوجود دفع رفاعي كبير حيثُ تعمل بمحرك 4 سلندر تصل سعته إلى 2700 سي سي وتعمل بقوة تبلغ 167 حصان وعزم دوران 246 نيوتن. قدرة سحبها إلى 8100 وتقترب من قدرة سيارات الشحن الكبيرة. تحتوي على نظام الترفيه والمعلومات فهي تمتلك شاشة تعمل بنظام التاتش تصل إلى 9 بوصة، تحتوي على 14 مكبر صوت ويستمتع الركاب بصوت واضح ونقي و تحتوي أيضًا على شاحن لاسلكي قابل للاستخدام بالإضافة إلى نظام الملاحة المتكامل. عيوب سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 على الرغم من وجود مميزات كثيرة لسيارة لاند كروزر إلا أنها يوجد بعض العيون ومنها: عيوب سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 سيارة لاندكروزر مرتفعة الثمن مما يصعب على الكثير شرائها وهناك سيارات أخرى تحتوي على الكثير من المواصلات وأقل ثمنًا.

تستهلك وقود بنسبة كبيرة تصل إلى جالون في كل 13 ميل مما يجعلها غير اقتصادية نهائيًا في الوقود ومكلفة أيضًا.

صف المقاعد الثالث بها صغير وضيق ولا يتسع للكبار ويمكن أن يجلس فيه الأطفال أو وضع الأمتعة مما يزيد الحمل على السيارة.

لا تحتوي على بعض وسائل الترفيه التي توجد في باقي السيارات مثل آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

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