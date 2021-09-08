انخفاض سعر تويوتا كورولا Xli ستاندر المطورة بنسبة 14% في السعودية

انخفاض سعر تويوتا كورولا Xli فئة ستاندر المطورة بنسبة 14% في السعودية، هي سيارة سيدان متوسطة الحجم موديل 2020 من تويوتا تعد الأكثر مبيعاً بين المنافسين بالمملكة. وإلى جانب التصميم الخارجي الرائع للسيارة فهي تأتي بمحرك اقتصادي بتقييم فوق الممتاز سعة 1.6 لتر، إضافة إلى مواصفات داخلية وسعر في المتناول خاصة بعد توافر عرض تخفيض جديد عليها بنسبة تصل إلى 14%. لذا هيا بنا نتعرف بدقة على مواصفات تويوتا كورولا فئة Xli ستاندر موديل 2020 وأقل سعر لها داخل معارض المملكة.

سعر ومواصفات تويوتا كورولا Xli موديل 2020

تتميز السيارة بمحرك 1600 سي سي سعة 1.6 لتر قوة 120 حصان و العزم 154 نيوتن، القير أوتوماتيك CVT بعدد 6 سرعات ونظام الدفع أمامي. صرفية وقود إقتصادية بتقييم ممتاز بلس، حيث يمنحك اللتر الواحد من بنزين فئة 91 إمكانية المشي مسافة 18.2 كيلو متر، وتانك البنزين سعتهة 55 لتر. وبلغ سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2020 فئة ستاندر XLI الآن 66 ألف و 125 ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 85 ألف و960 ريال بنسبة تخفيض تتجاوز 14%، ويعد هذا السعر هو أقل سعر لتويوتا كورولا 2020 في المملكة.

السيارة مطعمة بشبك ضخم باللون الأسود المعروف من كورولا يتوسطة شعار تويوتا، مع إضاءات أمامية للوحة السيارة وعدسة أمامية، السيارة أيضاً مزودة بتطعيمات كروم متصلة من الخلف مع حساسات خلفية عدد أربعة. تويوتا كامري 2020 فئة ستاندر تأتي بإضاءة خلفية ليد وشنطة متسعة يمكنك فتحها عبر الزر أو ريموت السيارة، حجم الشنطة 370 لتر تقريباً تكفي لتخزين حقائب سفر كبيرة. الجنوط مقاس 15 إنش والمرأة الجانبية بها خاصية الطي الكهربي.

مواصفات تويوتا كورولا المطورة

اللون الداخلي لتويوتا كورولا 2020 يأتي بمزيج بين الأسود والبيج، والمقاعد قماشية فاخرة باللون البيج من الوسط وأسود من الأطراف، باب السيارة قماش باللون البيج وبلاتسيك باللون الأسود. السيارة بها عدد أربعة سماعات في الأبواب مع سنتر لوك لزجاج كافة النوافذ، مع تأمين وتحكم في المرايات الجانبية الخارجية وحساس كفرات خلف المقود.

المقود مكسي بالجلد وبه تتحكم في النظام الصوتي والبلوتوث، وبها مسجل وسطي عادي مع تكييف يدوي، وتابلون باللون البيج الفاتح مع مسند وسطي للمقاعد الأمامية، منافذ للشحن والطاقة وحاملات أكواب، بالاضافة إلى منافذ متعددة للشحن والطاقة وفتحات تكييف خلفية في تويوتا كورولا Xli موديل 2020.