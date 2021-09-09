ب 600 ريال سعودي أحصل على عرض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022

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ب 600 ريال سعودي أحصل على عرض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر، تعتبر سيارة تويوتا لاندكروزر من أكثر السيارات التي يحلم الكثير بامتلاكها لما تحتويه من إمكانيات ومواصفات تميزها عن باقي أنواع السيارات المتاحة داخل المملكة العربية السعودية ولكن لا يمتلك الكثير المال الكافي للحصول على السيارة ومع بداية الموسم الصيفي في المملكة قدمت شركة تويوتا أقوى العروض على سيارة لاندكروزر بقسط يصل إلى 600 ريال سعودي فقط.عرض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022
- يبلغ سعر سيارة لاندكروزر داخل المملكة السعودية 207.345 ألف ريال سعودي متضمنة قيمة الضريبة والقيمة المضافة.
- الحصول على السيارة مقابل التقسيط على 5 سنوات ويتم دفع الدفعة الأولى بنسبة 50% من المقدم.
- تصل قيمة قسط سيارة لاندكروزر الشهري إلى 600 ريال سعودي.
- تختلف قيمة القسط حسب الدفعة الأولى التي تدفع إلى البنك.
سيارة اللاند كروزر على العديد من المواصفات الهامة ومنها:
- تحتوي السيارة على ثمان مقاعد وهذا جعلها المفضلة لدى العائلات تتميز المقاعد الأمامية بالراحة و تتميز بالاتساع من الداخل وتمكن الرؤية بالوضوح للطريق لجميع الركاب من الداخل.
- تتميز باتساع المقاعد في الوسط بعكس الصف الأخير الذي يُفضل أن يكون للأطفال.
- تتميز بالقدرة على السير في الطرق الوعرة والرمال.
- تسير السيارة بقوة دفع رباعي كبيرة.
- تتوفر السيارة بوجود 9 الوان مختلفة لها منها بني النحاسي وأبيض سوبر رمادي معدني.
يوجد بعض العيوب في سيارة اللاند كروزر ومنها:
- مقاعد الصف الأخير بها ضيقة لا تتسع للأشخاص البالغين ويُفضل أن تخصص للأطفال أو الأمتعة.
- تؤثر ضيق المقاعد الأخير على حمولة السيارة.
- دواسة الفرامل تعمل من خلال اللمس والتي يكون من الصعب وقوفها بسهولة.
- لا تحتوي على وسيلة الترفيه آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.
- غير اقتصادية للوقود نهائيًا حتى مع العمل بقوة الدفع الرباعي.
- أنظمة الأمان في سيارة لاندكروزر ديزل
- تحتوي على نظام كاميرا المحيط بالسيارة من جميع الجوانب.
- نظام التنبيه عند الرجوع إلى الوراء لمنع التصادم.
- نظام التنبيه قبل وقوع أي تصادم في الطريق.
- مصابيح من الأمام ومن الخلف تعمل في وضع النهار أيضًا.
- كاميرا الرؤية من الخلف.
الوسوم
ب 600 ريال سعودي أحصل على عرض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر، تعتبر سيارة تويوتا لاندكروزر من أكثر السيارات التي يحلم الكثير بامتلاكها لما تحتويه من إمكانيات ومواصفات تميزها عن باقي أنواع السيارات المتاحة داخل المملكة العربية السعودية ولكن لا يمتلك الكثير المال الكافي للحصول على السيارة ومع بداية الموسم الصيفي في المملكة قدمت شركة تويوتا أقوى العروض على سيارة لاندكروزر بقسط يصل إلى 600 ريال سعودي فقط.عرض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022
- يبلغ سعر سيارة لاندكروزر داخل المملكة السعودية 207.345 ألف ريال سعودي متضمنة قيمة الضريبة والقيمة المضافة.
- الحصول على السيارة مقابل التقسيط على 5 سنوات ويتم دفع الدفعة الأولى بنسبة 50% من المقدم.
- تصل قيمة قسط سيارة لاندكروزر الشهري إلى 600 ريال سعودي.
- تختلف قيمة القسط حسب الدفعة الأولى التي تدفع إلى البنك.
سيارة اللاند كروزر على العديد من المواصفات الهامة ومنها:
- تحتوي السيارة على ثمان مقاعد وهذا جعلها المفضلة لدى العائلات تتميز المقاعد الأمامية بالراحة و تتميز بالاتساع من الداخل وتمكن الرؤية بالوضوح للطريق لجميع الركاب من الداخل.
- تتميز باتساع المقاعد في الوسط بعكس الصف الأخير الذي يُفضل أن يكون للأطفال.
- تتميز بالقدرة على السير في الطرق الوعرة والرمال.
- تسير السيارة بقوة دفع رباعي كبيرة.
- تتوفر السيارة بوجود 9 الوان مختلفة لها منها بني النحاسي وأبيض سوبر رمادي معدني.
يوجد بعض العيوب في سيارة اللاند كروزر ومنها:
- مقاعد الصف الأخير بها ضيقة لا تتسع للأشخاص البالغين ويُفضل أن تخصص للأطفال أو الأمتعة.
- تؤثر ضيق المقاعد الأخير على حمولة السيارة.
- دواسة الفرامل تعمل من خلال اللمس والتي يكون من الصعب وقوفها بسهولة.
- لا تحتوي على وسيلة الترفيه آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.
- غير اقتصادية للوقود نهائيًا حتى مع العمل بقوة الدفع الرباعي.
- أنظمة الأمان في سيارة لاندكروزر ديزل
- تحتوي على نظام كاميرا المحيط بالسيارة من جميع الجوانب.
- نظام التنبيه عند الرجوع إلى الوراء لمنع التصادم.
- نظام التنبيه قبل وقوع أي تصادم في الطريق.
- مصابيح من الأمام ومن الخلف تعمل في وضع النهار أيضًا.
- كاميرا الرؤية من الخلف.
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