أقوي عروض تقسيط سيارة لاند كروز ب 600 ريال سعودي بدون مقدم وبدون قميه مضافة

عروض تقسيط سيارة لاند كروز ب 600 ريال سعودي بدون مقدم وبدون قميه مضافة، تعتبر سيارة لاند كروزر من أحدث السيارات التي يتم تصنيعها على مستوى العالم، وتتميز السيارة بانها تشتمل على العديد من الكماليات المتطورة التي تساير العصر الحديث تلك المميزات جعلت هذا النوع من السيارات يحتل المراكز الأولى في الإقبال الشرائي على مستوى العالم، ومن المعروف أن السعر المتداول للسيارة لاند كروزر داخل المملكة العربية السعودية هو 186000 ريال سعودي.

عروض تقسيط سيارة لاند كروز ب 600 ريال سعودي

نظرًا لارتفاع سعر السيارة، ولكن يفكر العديد من محبي اقتناء هذا النوع من السيارات في امتلاكها عن طريق التقسيط لذا سوف نتكلم عن أفضل عروض التقسيط المقدمة من مختلف الجهات فالرجاء متابعة الفقرة التالية.

العرض الأول

أن يقوم بدفع الضريبة المضافة على السيارة قبل البدء في عملية الشراء.

يتم دفع مبلغ بقيمة 90000 ريال سعودي مقدم بيع سيارة تقسيط لاند كروزر ديزل قبل بداية إتمام عملية التقسيط.

قبل بداية إتمام عملية التقسيط. تقسم الأقساط على عدد 60شهر بقيمة 600 ريال شهريًا بحيث تصبح قيمة شهور السداد 36000 ريال سعودي كدفعة أولى.

يتبق بذلك من سعر السيارة الأصلي مبلغ بقيمة 150000 ريال يقسم بين أول، وأخر دفعة سداد.

العرض الثاني

بنك الراجحي عن طريق تقديم كافة الضمانات المتاحة للعميل، وتعتبر مؤسسة الراجحي أحد أعرق المؤسسات البنكية التي تعمل في مجال تقسيط السيارات.

للحصول على خدمة تقسيط لاندكروزر ديزل من مؤسسة الراجحي يتوجب على الراغبين في الشراء زيارة أحدد الفروع المنتشرة

لمؤسسة الراجحي لاختيار فئة السيارة، ونظام التقسيط الذي يرغب فيه العميل.

يحتوي هذا النوع من السيارات على العديد من الكماليات التي يحتاجها محبي اقتناء هذا النوع من السيارات الحديثة،

أهم الكماليات التي تحتوي عليها سيارة لاند كروزر

وفي السطور التالية سوف نلقي الضوء على أهم هذه الكماليات.