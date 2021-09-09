سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل بأقساط بسيطة

سيارات مستعملة موديلات حديثة للتنازل بدون مقابل بأقساط بسيطة، ونبدأ تقريرنا مباشرة مع شيفروليه سبارك موديل 2020 متواجدة في مدينة جيزان، السيارة متاحة للتنازل أقساط على البنك الأهلي بدون مقابل مالي بقسط شهري 683 ريال، تبلغ الدفعة الأخيرة 13 ألف وسعر الكاش 40 ألف ريال، اللون الخارجي للسيارة فيراني وقراءة العداد 47 ألف كيلو متر ونظام الحركة فيها أوتوماتيكي. تتوفر أيضاً سوناتا مستعمل موديل 2018 بدون مقابل مالي للتنازل اقساط على بنك الراجحي، السيارة متواجدة في مدينة الرياض لونها رمادي عدادها 22 ألف كيلو متر ونظام الحركة فيها أوتوماتيكي، السيارة متاحة بقسط شهري يبلغ 1332 ريال تم دفع أقساط بقيمة 37 ألف ريال تقريباً ويتبقى مبلغ 52000 ألف.

سيارات للتنازل بدون مقابل بأقساط بسيطة

متوفر أيضاً شانجان ايدو مستعمل أوتوماتيك موديل 2019 للتنازل بدون مقابل عن طريق شركة ايجارة للتمويل، يبلغ القسط الشهري 1194 ريال تم دفع قيمة 30 قسط ويتبقى نفس المبلغ، السيارة عدادها 72 ألف كيلو متر وبها كافة المواصفات الرائعة التي تتمناها من كاميرا خلفية وحساسات وإضاءات ليد بالكامل ومقاعد جلد وشاشة 12 بوصة ومثبت للسرعة وغيرها من المميزات. تتوفر كذلك بنجران هيونداي H1 موديل 2020 للتنازل تقسيط على البنك الأهلي، السيارة عدادها 95 ألف كيلو متر ومتاحة بقسط 1801 ريال مع العلم أنه تم دفع 11 ألف ريال دفعة أولى وقيمة 18 قسط.

يتوفر سيارتان هوندا للتنازل أقساط بدون مقابل، الأولى أكورد سبورت بيضاء موديل 2019 أقساطها على بنك الراجحي وممشاها 20 ألف كيلو متر، تم دفع قيمة تسعة أقساط من أصل 60 قسط وتبلغ قيمة القسط الشهري 1596 ريال بينما تبلغ قيمة الدفعة 45170 ريال. الهوندا الثانية هي طراز سيفيك موديل 2020 فئة النص فل للتنازل بدون مقابل عن طريق بنك الإمارات، تم دفع 7 أقساط قيمة القسط 1259 ريال بالاضافة إلى قيمة الدفعة الأولى بينما تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 28 ألف ريال.

سيارات حديثة للتنازل تقسيط

تتوفر أيضاً للتنازل بدون مقابل عبر بنك البلاد سيارة تويوتا راش موديل 2021 متواجدة في مدينة الطائف، السيارة شبه جديدة بممشى 6 آلاف كيلو متر فقط ومتاحة بقسط شهري 950 ريال فقط، تم دفع قيمة 3 أقساط فقط وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 22 ألف ريال. ووتوفر في مدينة الرياض سيارة هافال H9 أوتوماتيك موديل 2021 ممشاها 20 ألف كيلو متر، السيارة تتميز بمواصفات رائعة حيث يوجد بها دبل وكاميرات محيطية 360 درجة وإمكانية تسخين المقاعد، إضافة إلى إمكانية تحديد مسار ومثبت للسرعة ودفلوك ركن وغيرها من المواصفات، السيارة متاحة للتنازل على بنك الراجحي بقسط شهري 2069 وتم دفع 9 أقساط من أصل 60.