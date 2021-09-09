افضل تشكيلة تويوتا اف جي كروزر مستعمل بأسعار مقبولة في حراج السيارات، نقدم لكم اليوم مجموعة سيارات مستعملة مختارة من طراز اف جي كروزر سيارة الدفع الرباعي الرياضية المعروفة من تويوتا. السيارة الأولى هي اف جي 2 موديل 2016 بيضاء اللون متواجدة في الجوف بسعر 120 ألف ريال، المحرك سداسي الأسطوانات يعطي قوة 268 حصان والجير اوتوماتيك مع حساسات وكاميرا خلفية وعدد 6 وسائد هوائية، بالاضافة إلى دبل وبفلوك وإضاءات ليد وغيرها من المميزات، السيارة ممشاها قليل 57 ألف كيلو متر فقط وتبلغ صرفية الوقود للمحرك 9.9 كم لكل لتر بنزين.

تويوتا اف جي كروزر مستعمل بأسعار مقبولة

تتوفر أيضاً تويوتا اف جي مستعمل موديل 2017 فئة GXR بسعر 125 ألف ريال، السيارة نظيفة جداً بحالة الوكالة اللون الخارجي لها أبيض ومقاعدها جلد مزيج بين اللون الأسود والأوف وايت، الماكينة 6 سلندر والجير أوتوماتيك وممشاها 111 الف كيلو متر. تتميز بدبل وحساسات وكاميرا خلفية ومثبت سرعة وشاشة أمامية وتدعم نظام خرائط ( GPS )، البدي سليم بدون رش أو حوادث وأيضاً الماكينة والجير والشاص على الشرط بدون عيوب.

تتوفر اف جي كروزر مستعمل 2015 فئة الفل الكامل للبيع في مدينة الرياض بسعر 80 ألف ريال، المحرك 6 سلندر والجير أوتوماتيكي وممشاها 187 ألف كيلو متر. السيارة بها كافة المواصفات المعروفة لهذه الفئة من دبل ودفلوك وحساسات ونظام زحف وغيرها، البودي وكالة بدون رش ولكن توجد دقة بسيطة في الرفرف ناحية اليمين تم تعديلها. تتوفر أيضا اف جي مستعمل 2014 بلون مميز جداً بين الأبيض والزيتي بسعر 85 ألف ريال، السيارة فئة فل كامل بماكينة 6 سلندر وقير أوتوماتيكي وممشى تعدي الثلاثمائة ألف كم.

حراج اف جي مستعمل

تتوفر اف جي أيضاً موديل 2014 فئة فل كامل في الرياض ممشاها 210 ألف كيلو متر وسعرها 74 ألف ريال فقط، السيارة لونها بالكامل رمادي ما عدا السقف لونه أبيض وبها هوك خلفي، البودي وكاله باستثناء رفرف امامي جهة اليسار وطرف الكبوت. كما تواجدت 3 سيارات اف جيكروزر موديل 2013 الأولى ممشاها 240 ألف كم بلون برتقالي وسقف أبيض وسعرها 75 ألف ريال، الثانية ممشاها 300 ألف كم بيضاء اللون بالكامل وسعرها 70 ألف، أما الأخيرة فقد تجاوز ممشاها 300 ألف كم لونها زيتي فاتح وسعرها 60 ألف ريال. والجدير بالذكر أنه يمكنك التوصل لتلك السيارات عبر موقع حراج السعودية.