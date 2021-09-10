مواصفات لاندكروزر برادو 2022 الجديدة كليا وسعرها الرسمي افضل سيارة دفع رباعي

مواصفات لاندكروزر برادو 2022 ، سوف تحتفل شركة تويوتا اليابانية هذا العام بالذكري السبعين علي تأسيسها. وبهذه المناسبة قامت الشركة بإصدار جديد من سياراتها الدفع الرباعي Toyota land cruiser prado 2022. الجديدة كليا من حيث الشكل. كما أنها تشبه كثيرا سيارة ليكزس جي اكس. وتهدف الشركة بتقديم هذا النوع من السيارة كنسخة صغيرة من تويوتا لاندكروزر 2022 التي قامت الشركة بالإعلان عنها مؤخرا. كما أيضا أطلقت الشركة النوع الأخير الذي تم ذكره في الأسواق منذ 40 يوما في الأسواق العالمية. وحازت السيارة ذات الدفع الرباعي بشهرة واسعة نظرا لقوتها. لذا قررت الشركة بإطلاق النسخة المصغرة منها لاندكروزر برادو 2022. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض مواصفات لاندكروزر برادو 2022. كما سنستعرض سعرها في الدول العربية وذلك من خلال تلك المقالة فتابعوا معي. مواصفات لاندكروزر برادو 2022 مواصفات لاندكروزر برادو 2022 تأتي السيارة ذات الدفع الرباعي من نسختين من المحركات وهما كالتالي: النسخة الأولي تأتي من محرك بسعة 2700 cc تحديدا 2.7 لتر وقوة 162 حصان تعمل بالبنزين. كما تأتي مع عزم للدوران 247 نيوتن لكل متر. مع ناقل حركة أتوماتيكي.

النسخة الثانية من لاندكروزر برادو 2022 بمحرك يعمل بالديزل بسعة 2800 cc تحديدا 2.8 لتر. ولكن بقوة حصان أكبر من النسخة الأولي تصل إلي 207 حصانا وأيضا عزم دوران أكبر يصل حتي 500 نيوتن لكل متر. مع ناقل حركة اتوماتيكي. لاندكروزر برادو 2022 من الداخل تأتي السيارة من الداخل بفرش جلدي مصنوع من أفخم أنواع الجلد بلون بني فاتح. حيث قامت الشركة بغطاء مقاعد السيارة جميعها بالجلد الفاخر. كما أيضا تم تغطية وحدة التحكم المركزية وأبواب السيارة من الداخل.

إطار باللون الفضي علي لوحة العدادات الإلكترونية.

تأتي السيارة من 7 مقاعد ويمكن طي المقعد الثالث بشكل كهربائي وتصبح 5 مقاعد فقط بطريقة اختيارية.

كما يأتي المقعد الخاص بالسائق بقابلية التعديل كهربائيا في ثماني أتجاهات مختلفة.

مقاعد الركاب الباقية يمكن التحكم فيها أيضا كهربائيا وتعديل أتجاهها في أربعة أتجاهات.

شاشة في وسط المقصورة للترفيه وعرض المعلومات بمقياس 9 انش. Toyota land cruiser prado 2022 من الخارج قامت تويوتا لاندكروزر برادو 2022 من تعديل السيارة من الخارج وكما ذكرنا انها تشبة لكزس جي اكس. حيث أضافت الشركة في هذا الإصدار لون أسود كإطار للمنفذ الباب الأمامي وتحديدا للشباك. كما تم إضافة اللون الأسود كإطار للمصابيح من الأمام ومصابيح الخاصة بالضباب.

من تعديل السيارة من الخارج وكما ذكرنا انها تشبة لكزس جي اكس. حيث أضافت الشركة في هذا الإصدار لون أسود كإطار للمنفذ الباب الأمامي وتحديدا للشباك. كما تم إضافة اللون الأسود كإطار للمصابيح من الأمام ومصابيح الخاصة بالضباب. ومن مواصفات لاندكروزر برادو 2022 المميزة أنها تأتي من أربع عجلات بمقاس 18 انش منبثق منها أثني عشر ذراعا. كما أنها مطليه باللون الأسود والذي يعطيك إحساس بفخامة في دوران العجلات. سعر تويوتا لاندكروزر برادو 2022 في الأسواق العربية سعر لاندكروزر برادو 2022 في الأسواق العالمية 33.300 دولار أمريكيا.

في الأسواق العالمية 33.300 دولار أمريكيا. كما أيضا سعر تويوتا لاندكروزر برادو 2022 في السعودية سوف يبدأ سعرها من 125.000 ريال سعودي غير شامل الضريبة.

سوف يبدأ سعرها من 125.000 ريال سعودي غير شامل الضريبة. كما أن سعر السيارة في الإمارات العربية المتحدة 123.000 درهم إماراتي غير شامل الضريبة.

يأتي سعر السيارة في جمهورية مصر العربية بسعر 523.000 جنية مصري غير شامل الضريبة.

أما بالنسبة للمملكة الكويتية حيث سيبدأ سعرها بدون الضريبة 10.050 دينار كويتي. لاندكروزر برادو 2022 من الداخلToyota land cruiser prado 2022 من الخارجسعر تويوتا لاندكروزر برادو 2022 في الأسواق العربية عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم مواصفات تويوتا لاندكروزر برادو 2022 النسخة الجديدة للذكري السبعين علي إنشاء تويوتا اليابانية. كما أستعرضنا أيضا سعرها في الدول العربية. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. الوسوم

مواصفات لاندكروزر برادو 2022 ، سوف تحتفل شركة تويوتا اليابانية هذا العام بالذكري السبعين علي تأسيسها. وبهذه المناسبة قامت الشركة بإصدار جديد من سياراتها الدفع الرباعي Toyota land cruiser prado 2022. الجديدة كليا من حيث الشكل. كما أنها تشبه كثيرا سيارة ليكزس جي اكس. وتهدف الشركة بتقديم هذا النوع من السيارة كنسخة صغيرة من تويوتا لاندكروزر 2022 التي قامت الشركة بالإعلان عنها مؤخرا. كما أيضا أطلقت الشركة النوع الأخير الذي تم ذكره في الأسواق منذ 40 يوما في الأسواق العالمية. وحازت السيارة ذات الدفع الرباعي بشهرة واسعة نظرا لقوتها. لذا قررت الشركة بإطلاق النسخة المصغرة منها لاندكروزر برادو 2022. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض مواصفات لاندكروزر برادو 2022. كما سنستعرض سعرها في الدول العربية وذلك من خلال تلك المقالة فتابعوا معي. مواصفات لاندكروزر برادو 2022 مواصفات لاندكروزر برادو 2022 تأتي السيارة ذات الدفع الرباعي من نسختين من المحركات وهما كالتالي: النسخة الأولي تأتي من محرك بسعة 2700 cc تحديدا 2.7 لتر وقوة 162 حصان تعمل بالبنزين. كما تأتي مع عزم للدوران 247 نيوتن لكل متر. مع ناقل حركة أتوماتيكي.

النسخة الثانية من لاندكروزر برادو 2022 بمحرك يعمل بالديزل بسعة 2800 cc تحديدا 2.8 لتر. ولكن بقوة حصان أكبر من النسخة الأولي تصل إلي 207 حصانا وأيضا عزم دوران أكبر يصل حتي 500 نيوتن لكل متر. مع ناقل حركة اتوماتيكي. لاندكروزر برادو 2022 من الداخل تأتي السيارة من الداخل بفرش جلدي مصنوع من أفخم أنواع الجلد بلون بني فاتح. حيث قامت الشركة بغطاء مقاعد السيارة جميعها بالجلد الفاخر. كما أيضا تم تغطية وحدة التحكم المركزية وأبواب السيارة من الداخل.

إطار باللون الفضي علي لوحة العدادات الإلكترونية.

تأتي السيارة من 7 مقاعد ويمكن طي المقعد الثالث بشكل كهربائي وتصبح 5 مقاعد فقط بطريقة اختيارية.

كما يأتي المقعد الخاص بالسائق بقابلية التعديل كهربائيا في ثماني أتجاهات مختلفة.

مقاعد الركاب الباقية يمكن التحكم فيها أيضا كهربائيا وتعديل أتجاهها في أربعة أتجاهات.

شاشة في وسط المقصورة للترفيه وعرض المعلومات بمقياس 9 انش. Toyota land cruiser prado 2022 من الخارج قامت تويوتا لاندكروزر برادو 2022 من تعديل السيارة من الخارج وكما ذكرنا انها تشبة لكزس جي اكس. حيث أضافت الشركة في هذا الإصدار لون أسود كإطار للمنفذ الباب الأمامي وتحديدا للشباك. كما تم إضافة اللون الأسود كإطار للمصابيح من الأمام ومصابيح الخاصة بالضباب.

من تعديل السيارة من الخارج وكما ذكرنا انها تشبة لكزس جي اكس. حيث أضافت الشركة في هذا الإصدار لون أسود كإطار للمنفذ الباب الأمامي وتحديدا للشباك. كما تم إضافة اللون الأسود كإطار للمصابيح من الأمام ومصابيح الخاصة بالضباب. ومن مواصفات لاندكروزر برادو 2022 المميزة أنها تأتي من أربع عجلات بمقاس 18 انش منبثق منها أثني عشر ذراعا. كما أنها مطليه باللون الأسود والذي يعطيك إحساس بفخامة في دوران العجلات. سعر تويوتا لاندكروزر برادو 2022 في الأسواق العربية سعر لاندكروزر برادو 2022 في الأسواق العالمية 33.300 دولار أمريكيا.

في الأسواق العالمية 33.300 دولار أمريكيا. كما أيضا سعر تويوتا لاندكروزر برادو 2022 في السعودية سوف يبدأ سعرها من 125.000 ريال سعودي غير شامل الضريبة.

سوف يبدأ سعرها من 125.000 ريال سعودي غير شامل الضريبة. كما أن سعر السيارة في الإمارات العربية المتحدة 123.000 درهم إماراتي غير شامل الضريبة.

يأتي سعر السيارة في جمهورية مصر العربية بسعر 523.000 جنية مصري غير شامل الضريبة.

أما بالنسبة للمملكة الكويتية حيث سيبدأ سعرها بدون الضريبة 10.050 دينار كويتي. لاندكروزر برادو 2022 من الداخلToyota land cruiser prado 2022 من الخارجسعر تويوتا لاندكروزر برادو 2022 في الأسواق العربية عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم مواصفات تويوتا لاندكروزر برادو 2022 النسخة الجديدة للذكري السبعين علي إنشاء تويوتا اليابانية. كما أستعرضنا أيضا سعرها في الدول العربية. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.

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