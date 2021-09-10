مواصفات ميتسوبيشي اتراج الجديدة تعرف على السعر والمواصفات

مواصفات ميتسوبيشي اتراج الجديدة ، تم نزول سيارة سيدان جديدة صغيرة الحجم عبر شركة العيسائي. وتتميز تلك العربة بسعر جذاب للغاية حيث يجعلها تناسب شريحة كبيرة من العملاء، ولها معدل حرق وقود منخفض وفي تلك المقالة نطلعكم رواد موقع ثقفني على مواصفات ميتسوبيشي اتراج الجديدة 2021.

تستمد عربة ميتسوبيشي اتراج الجديدة قوتها من محرك بنزين موديل MIVEC وهو يتميز بأنه عالي الاستجابة.

المحرك 3 سلندر بسعة 1.2 لتر وقوة 78 حصان بواقع 6,000 دورة في الدقيقة مع عزم دوران أقصى وهو 100 نيوتن/متر وذلك عند 4,000 دورة في الدقيقة.

المحرك 3 سلندر بسعة 1.2 لتر وقوة 78 حصان بواقع 6,000 دورة في الدقيقة مع عزم دوران أقصى وهو 100 نيوتن/متر وذلك عند 4,000 دورة في الدقيقة. كما يتصل المحرك بناقل حركة متغير باستمرار INVECS-III CVT يتميز في أنه يقتصد حرق الوقود

وذلك بمعدل 23 كم لكل لتر، وبسعة خزان وقود 42 لتر.

مواصفات ميتسوبيشي اتراج الجديدةمقصورة ميتسوبيشي اتراج الجديدة من الداخل

نحن نقيم السيارة نظرا الى جودتها ومتانتها و إلى فئاتها السعرية وفي اتراج فجودة الركوبة أعلى من المتوسط، فبالطبع لن تنافس العربة أي سيارة سيدان كبيرة ولكن نظام التعليق الجديد في العربة اتراج من مميزاتة أنه يمكنه الحد من الاهتزازات واثار التصادم.

انظمة التسلية والترفية في سيارة سيدان .عربة اتراج الجديدة تأتي بعدة مميزات منها:

نظام معلوماتي ترفيهي به شاشة 7 إنش.

النظام يدعم الاتصال بالجوالات الذكية عبر نظامي (أندرويد أوتو وأبل كاربلاي).

كما ان النظام يدعم البلوتوث.

كذلك به منافذ USB و AUX.

النظام الصوتي بالسيارة يأتي مع سماعتين.

كما تأتي السيارة بمكيف يدوي.

تصميم الأزرار والأقراص عملي وسلس فيسهل فهمه.

أنظمة السلامة والأمان في ميتسوبيشي اتراج الجديدة

تشمل أنظمة السلامة والأمان مميزات منها:

أكياس هواء أمامية للسائق والراكب الأمامي SRS.

نظام الفرامل التي تمنع الانغلاق ABS.

به نظام لتوزيع قوى الفرامل بطريقة الكترونية EBD.

نظام لكي يراقب ضغط الاطارات TPMS.

مساعد للصعود على المرتفعات HSA.

نظام للتحكم النشط في الثبات ASC.

نظام حماية ضد السرقة.

كما ان العربة تتميز بهيكل متطور يعزز أمان السيارة خلال التصادم (RISE).

كذلك هناك شدادات أحزمة أمان.

أسعار ميتسوبيشي أتراج 2021

السعر عند الوكيل للإصدار الأساسي GLX يبدأ من 34099 ريال سعودي (السعر شامل ضريبة القيمة المضافة).

وفي النهاية عزيزي القارئ نتمنى ان تكون مقالة مواصفات ميتسوبيشي اتراج الجديدة قد نالت إعجابكم.