انخفاض سعر تويوتا انوفا 2021 ستاندر لأكثر من 20% في عروض نهاية العام، نشارك معكم اليوم في موضوعنا عرض تخفيض يتجاوز 20% على سيارة الميني فان العائلية إنوفا 2021، وهي سيارة عملية للغاية من تويوتا مع تغييرات جديدة عن موديل العام السابق، تأتي انوفا بحجم متوسط أصغر من تويوتا فان وأكبر من تويوتا أفانزا؛ لذا يطلق عليها البعض اسم ميني فان. نتعرف اليوم على كافة التحديثات الجديدة في مواصفات تلك السيارة العائلية الرائعة، كما سوف نتعرف على سعر تويوتا انوفا 2021 الجديد بعد انخفاض سعرها بنسبة تتعدى 20%.

سعر ومواصفات تويوتا انوفا 2021 ستاندر

تُعتبر انوفا هي الأشهر بين منافسيها حيث تتوفر بفئين بمحرك بنزين ومحرك ديزل مع نفس المواصفات الداخلية والخارجية، واليوم نتحدث عن عرض تخفيض يخص فئة محرك البنزين من تويوتا انوفا 2021 بمعرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بالرياض، ووصل سعر السيارة الآن بعد التخفيض إلى 94 ألف و 300 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 119 ألف و 25 ريال وبنسبة خصم تتجاوز 20.77 %. تتوفر السيارة بمُحرك بنزين 4 سلندر دفع خلفي سعة 2700 سي سي بقوة 164 حصان والعزم 245 نيوتن، القير أوتوماتيك 6 سرعات وصرفية الوقود تمشيك 11.3 كيلو متر لكل لتر بتقييم جيد ونوع البنزين 91.

اينوفا بنزين فئة ستاندر

تتميز إنوفا 2021 بشبك أمامي باللون الأسود مع تطعيمات كروم بخطوط عريضة لسيارة السبع مقاعد من تويوتا، إضاءة رئيسية هالوجين نور عالي ومنخفض في وجهة السيارة، توجد فتحات تهوية أسفل السيارة مع كشافات ضباب وإشارة جانبية على المرأة الكهربائية ذو خاصية الطي، كما أن تويوتا انوفا موديل 2021 مزودة بدواسات جانبية مع جنوط كروم وهي أحد أهم الإضافات الجديدة للسيارة، مقابض الأبواب بالكامل من الكروم مع جناح خلفي كما يتوفر عدد أربعة حساسات خلفية مع مساحة للزجاج الخلفي.

تتميز تويوتا اينوفا ستاندر 2021 بداخلية مخمل باللون الجملي المميز، والمقابض الداخلية للأبواب من الكروم مع تخشيب باللون الأسود. هناك إمكانية لطي مقاعد الصف الثالث للحصول على مساحة أكبر للشنطة، بالاضافة إلى وجود طاولة خلف المقاعد وهي ميزة في موديل 2021 من انوفا. مفتاح السيارة ريموت ويوجد مسند وسطي للمقاعد الخلفية مع منافذ للشحن وفتحات تكييف وإضاءة في السقف، إلى جانب منافذ للطاقة ومانع للإنزلاق وإمكانية التحكم في التكييف والمسجل في تويوتا اينوفا 2021.