تشكيلة جيب لاندكروزر مستعمل موديلات متنوعة بأسعار مقبولة في حراج السيارات، السيارة الأولى في تقريرنا اليوم هي لاندكروزر GX موديل 2008 فئة الفل كامل متواجدة في جدة، السيارة بمحرك بنزين 6 سلندر لونها أبيض لؤلؤي وممشاها يبلغ 339 ألف كيلو متر، البودي والسيارة نظيفة من الداخل وبها كافة تجهيزات هذه الفئة وتتميز بوجود شاشة أندرويد ريد ماستر بالاضافة إلى شاشة روس، السيارة بها إمكانية التشغيل عن بعد وأنوار ليد أمامية بالكامل بالاضافة إلى كاميرات أمامية وخلفية، سعر السيارة 65 ألف ريال. تتوفر أيضاً جي اكس ار موديل 2013 بمحرك 8 سلندر وممشى 183 بسعر 128 ألف ريال، يوجد بها رش في الرفرف اليمين بسبب خدش بسيط وبقية السيارة على الشرط .

جيب لاندكروزر مستعمل موديلات متنوعة

السيارة التالية هي تويوتا لاندكروزر مستعمل موديل 2003 بجير عادي ومتواجدة في تبوك، بالنسبة للبودي فهو مرشوش كامل ولكن رش تجميلي بدون حوادث والممشى 258 ألف كيلو متر، سعر السيارة 44 ألف ريال. توفرت أيضاً جيب لاندكروزر جي اكس ار موديل 2020 بالمدينة المنورة بحالة الوكالة، السيارة شبه جديدة باكياس الوكالة ممشاها 3 آلاف كيلو متر قابل للزيادة وخالية من الرش والحكات والسمكرة وسعرها 191 ألف ريال، السيارة بمحرك 6 سلندر وجير عادي تتميز بدبل خفيف وثقيل وفتحة سقف وكاميرا خلفية وحساسات وعدد 2 مكيف وغيرها من المواصفات الرائعة.

تتوفر تويوتا جي اكس ار مستعمل فل كامل موديل 2013 نظيفة للغاية بمدينة الرياض بسعر 121 ألف ريال، السيارة وارد عبداللطيف جميل بجير أوتوماتيك وممشاها 280 ألف كيلو متر، البودي وكالة على الفحص وتتميز بهوك خلفي ودبل دفلوك وفتحة سقف وإمكانية التشغيل عن بعد،بالاضافة إلى الدخول الذكي وحساسات وكاميرات خلفية وغيرها من مواصفات الفل الكامل. تتوفر أيضاً لاندكروزر موديل 2007 فئة النص فل بسعر 65 ألف ريال في مدينة جدة، حالة البودي وكالة والجير أوتوماتيكي وممشى السيارة لم يتجاوز الثلاثمائة ألف بعد.

سيارات جيب مستعملة

وبعيداً عن موديلات تويوتا توفرت اليوم جيب جراند شيروكي فئة SRT موديل 2015، السيارة متوفرة للبيع في جدة بسعر 107 ألف ريال قابل للتفاوض، السيارة نظيفة بودي ومحركات وبها طقم كفرات جديدة ونانو سيراميك وممشاها 177 الف كيلو متر، تتميز بمحرك 8 سلندر وفتحة سقف بانوراما مع مثبت سرعة و5 وضعيات للقيادة ونظام نڤيجيشن ورادار، تتميز السيارة أيضاً بإمكانية تبريد وتسخين المقاعد ووجود حساسات أمامية وخلفية، بالاضافة إلى الكثير من المميزات حيث تعتبر فئة الSRT هي أعلى فئة من جيب شيروكي.

تتوفر أيضاً جيب جراند شروكي أوفر لاند مستعمل موديل 2012 للبيع في مدينة الرياض بسعر 44 ألف ريال، البودي وكالة والممشى قليل بالنسبة للموديل حيث يبلغ ممشاها 168 ألف كيلو متر فقط، المحرك هيمي 8 سلندر والجير أوتوماتيك، تتميز السيارة بنظام هيدلوريك دبل بعدد 4 وضعيات مع فتحة سقف بانوراما ونظام تبريد وتسخين للمقاعد، إلى جانب حساسات وكاميرا خلفية ومثبت للسرعة ومرايا تظليل وغيرها من المميزات.