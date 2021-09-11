تويوتا فورتشنر 2021 الشكل الجديد سيارة الدفع الرباعي اسعارها ومواصفاتها وطرق التقسيط

تويوتا فورتشنر 2021 الشكل الجديد سيارة الدفع الرباعي نجد أن سيارة تيوتا في هذا العام يتزايد الإقبال عليها بشكل عام من قبل العديد من المواطنين وهذا باعتبارها من أفضل السيارات الرياضية والعائلية التي تأتي بمظهر جميل وتقنيات تالية كما تتيح الشركة إمكانية الحصول على السيارة من خلال تحديد أقساط شهرية لها والتعرف على جميع تفاصيل هذه السيارة يمكنك الاطلاع على كل من الأجزاء التالية.
تويوتا فورتشنر 2021 الشكل الجديد سيارة الدفع الرباعي
تتوفر هذه السيارة بأسعار جيدة نسبيًا بالمقارنة مع التقنيات التي توفرها للمستخدم حيث تتراوح أسعار السيارة التقريبية في كل من الاتي
- يأتي موديل GX2 من سيارات فيوتشر والذي تبلغ سعته الأساسية حوالي 2.7 لتر بمبلغ يصل إلى 107 الف ريال سعودي قبل القيام بإضافة الضرائب على سعر السيارة الأساسي.
- يصل سعر السيارة بعد وضع جميع الضرائب إلى حوالي 123 ألف ريال.
تتنوع الفئات المتواجدة في سيارة تويوتا فورتشنر 2021 والتي تتميز جميعًا بسرعات عالية وتضم كل من الفئات التالية التي يمكن الحصول عليها داخل المملكة وهي كالتالي
- تتنوع هذه السيارة بعدة فئات متدرجة والتي تبدأ بحركات تصل سعتها إلى 2.7 لتر في أقل الفئات بمعدل اربع اسطوانات اساسية.
- تصل القوة الحصانية للسيارة بما يعادل 164 حصان وتمتلك هذه السيارة خصائص بتوليد عزم الدورات.
- تصل دورات السيارة الي 254 بقوة نيوتن لكل متر والتي تصل في معدلاتها الطبيعية إلى 4000 لفة في الدقيقة.
- نجد أن النوعيات الأعلى من تلك السيارة تأتي بسعة اعلى والتي تصل إلى حوالي 4 لتر اساسية بمعدل 6 اسطوانات داخلية.
- بينما قدرة السيارة على توليد الدوران تبلغ حوالي 376 بقوة نيوتن عن كل متر والتي تعادل سرعتها 3800 دورة خلال الـ 60 ثانية.
قد يجد البعض صعوبة في الدفع الكامل في تقسيط تويوتا فورتشنر 2021 إلا أن الشركة المتخصصة توفر طريقة مختلفة للشراء متضمنة بداخلها كل من هذه البيانات
- الطريقة الخاصة بالتقسيط وهي دفع نسبة 40% من الراتب الشهري للمتقدم. مع حصوله على السيارة بدون دفع اي مقدمات نقدية.
- يمكنك الحصول على سيارة تويوتا فورتشنر بدون الحاجة إلى كفيل إن قمت بتوفير كل من المعايير والشروط الخاصة بالتقديم.
- الاقساط قد تصل مدتها إلى حوالي 60 شهر كحد أقصى كما يمكنك القيام باعادة تمويل لااخر الدفعات.
- ال تبلغ قيمة الأقساط الشهرية لنوعية السيارات جي اكس 2 بمبلغ يتراوح 2037 للفئات المتطورة.
- تعد هذه الفئة من الأقساط تنتمي لفئة التمويل التأجير فقط.
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تويوتا فورتشنر 2021 الشكل الجديد سيارة الدفع الرباعي نجد أن سيارة تيوتا في هذا العام يتزايد الإقبال عليها بشكل عام من قبل العديد من المواطنين وهذا باعتبارها من أفضل السيارات الرياضية والعائلية التي تأتي بمظهر جميل وتقنيات تالية كما تتيح الشركة إمكانية الحصول على السيارة من خلال تحديد أقساط شهرية لها والتعرف على جميع تفاصيل هذه السيارة يمكنك الاطلاع على كل من الأجزاء التالية.
تويوتا فورتشنر 2021 الشكل الجديد سيارة الدفع الرباعي
تتوفر هذه السيارة بأسعار جيدة نسبيًا بالمقارنة مع التقنيات التي توفرها للمستخدم حيث تتراوح أسعار السيارة التقريبية في كل من الاتي
- يأتي موديل GX2 من سيارات فيوتشر والذي تبلغ سعته الأساسية حوالي 2.7 لتر بمبلغ يصل إلى 107 الف ريال سعودي قبل القيام بإضافة الضرائب على سعر السيارة الأساسي.
- يصل سعر السيارة بعد وضع جميع الضرائب إلى حوالي 123 ألف ريال.
تتنوع الفئات المتواجدة في سيارة تويوتا فورتشنر 2021 والتي تتميز جميعًا بسرعات عالية وتضم كل من الفئات التالية التي يمكن الحصول عليها داخل المملكة وهي كالتالي
- تتنوع هذه السيارة بعدة فئات متدرجة والتي تبدأ بحركات تصل سعتها إلى 2.7 لتر في أقل الفئات بمعدل اربع اسطوانات اساسية.
- تصل القوة الحصانية للسيارة بما يعادل 164 حصان وتمتلك هذه السيارة خصائص بتوليد عزم الدورات.
- تصل دورات السيارة الي 254 بقوة نيوتن لكل متر والتي تصل في معدلاتها الطبيعية إلى 4000 لفة في الدقيقة.
- نجد أن النوعيات الأعلى من تلك السيارة تأتي بسعة اعلى والتي تصل إلى حوالي 4 لتر اساسية بمعدل 6 اسطوانات داخلية.
- بينما قدرة السيارة على توليد الدوران تبلغ حوالي 376 بقوة نيوتن عن كل متر والتي تعادل سرعتها 3800 دورة خلال الـ 60 ثانية.
قد يجد البعض صعوبة في الدفع الكامل في تقسيط تويوتا فورتشنر 2021 إلا أن الشركة المتخصصة توفر طريقة مختلفة للشراء متضمنة بداخلها كل من هذه البيانات
- الطريقة الخاصة بالتقسيط وهي دفع نسبة 40% من الراتب الشهري للمتقدم. مع حصوله على السيارة بدون دفع اي مقدمات نقدية.
- يمكنك الحصول على سيارة تويوتا فورتشنر بدون الحاجة إلى كفيل إن قمت بتوفير كل من المعايير والشروط الخاصة بالتقديم.
- الاقساط قد تصل مدتها إلى حوالي 60 شهر كحد أقصى كما يمكنك القيام باعادة تمويل لااخر الدفعات.
- ال تبلغ قيمة الأقساط الشهرية لنوعية السيارات جي اكس 2 بمبلغ يتراوح 2037 للفئات المتطورة.
- تعد هذه الفئة من الأقساط تنتمي لفئة التمويل التأجير فقط.
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