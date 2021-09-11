ب 800 ريال سعودي فقط أحصل على العرض الجبار من تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 من عبد اللطيف جميل

العرض الجبار من تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 من عبد اللطيف جميل، العرض الجبار أقوي عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل، ينتظر الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية انطلاق أحدث أحدث إصدار من تويوتا لاندكروزر 2022 حيثُ تحرص الشركة على أن. تصدر كل عام الإصدار الجديد من السيارة لما تحققه من نجاح كبير في المبيعات داخل المملكة كما توفر فرصة الحصول على سيارة تويوتا لاندكروزر من خلال عروض التقسيط التي تقدمها.

كما تعد شركة عبد اللطيف جميل من أهم الشركات التي تقوم بتمويل السيارات وتُقدم افضل العروض للحصول

العرض الجبار من تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022

على سيارة تويوتا لاندكروزر بالتقسيط المناسب لكل فرد، حيثُ وفرت الشركة فرصة امتلاك السيارة على فترة سداد تصل

إلى خمس سنوات ويقدر قيمة القسط الشهري لها 800 ريال سعودي.

وقد حددت الشركة قيمة الدفعة الأولى التي يدفعها العميل مقدمًا قيمتها 190.084. ريال من إجمالي سعر السيارة الأصلي،

وتبلغ قيمة الدفعة الأخير للقسط هي 105.018 ريال سعودي.

الخاصة به والتأكد أنها صحيحة وعند الموافقة على الشروط يُمكن الذهاب إلى الشركة وتسجيل العقد والاتفاق على طريقة السداد.

مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022

يتمتع الإصدار الجديد من تويوتا لاندكروزر بعدة صفات وهي:

سيارة تويوتا لاندكروزر تحتوي على ثمان مقاعد وتعد من السيارات المفضلة عند جميع العائلات.

تحتوي على ثمان مقاعد وتعد من السيارات المفضلة عند جميع العائلات. تعمل السيارة بقوة الدفع الرباعي وتحتوي على بنوعيه الثقيل والخفيف.

تعمل السيارة بقوة 385 نيوتن وهذه قوة كبيرة مقارنةً بباقي السيارات.

تحتوي السيارة على فتحة سقف.

تتميز السيارة بأن أبوابها تعمل بنظام كهربائي.

تحتوي سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل على وسائد هوائية من الأمام لحماية السائق والركاب.

على وسائد هوائية من الأمام لحماية السائق والركاب. تحتوي على شاشة تصل إلى 9 بوصة.

يعد سعر السيارة من أهم المميزات التي تمنحها الشركة وذلك لتعطي الفرصة للجميع للحصول على السيارة.

من أهم عيوبها السيارة ضيق الصف الثالث بها ولا يستطيع البالغين الجلوس فيها ويفضل تخصيصها للأطفال.

تحتوي على دواسة المكابح تعمل باللمس مما يجعل صعوبة وقف السيارة بسهولة.

غير اقتصادية للوقود نهائيًا فهي تستهلك وقود بشكل كبير مقارنةً بباقي السيارات.

عيوب سيارة تويوتا لاندكروزر