بدون فوائد.. عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2021

من الأمور التي يبحث عنها عدد كبير في المملكة هي عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2021، حيث توجد كثير من الشركات التي تقدم الخدمات الخاصة بالتقسيط ولكن بسعر الكاش وبدون أي فوائد، لذلك تجذب هذه الشركات عدد كبير من العملاء الراغبين في امتلاك سيارة، ولكن بدون دفع أي فوائد أو زيادات على سعر السيارة الأساسي، سوف نقدم لكم مجموعة من احدث عروض السيارات بالتقسيط بسعر الكاش في السعودية.

عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2021

يوجد عدد كبير من الشركات التي تقدم السيارات بعروض التقسيط ولكن بسعر الكاش و موديلات مختلفة، وتقوم بعض الشركات بالتعاقد مع بعض البنوك لتوفير عروض السيارات المميزة، وخاصة في الفترة الأخيرة بدأ عدد كبير من الشركات بالإعلان عن عروض السيارات المختلفة.

تقسيط سيارات عبد اللطيف بسعر الكاش

تقدم شركة عبد اللطيف جميل للسيارات العديد من العروض المميزة، وتعد هذه الشركة من أكبر وأعرق الشركات السعودية، وتقدم عروض على موديلات السيارات المختلفة مثل هيونداي و إلنترا، و هيونداي كريتا 2021 و 2021، ومن أهم عروض هذه الشركة هو التقسيط بدون مقدم، ويتم إعفاء العملاء من أي رسوم، ولكن بشرط أن يقوم العميل بدفع الأقساط بما يقرب ألف ريال في الشهر، وفيما يلي تفاصيل تقسيط السيارات من شركة عبد اللطيف جميل بسعر الكاش:

سيارة هيونداي إلنترا 2021 (SMART): الدفعات الشهرية تصل إلى 1,295 ريال سعودي وفترة السداد 60 شهر.

سيارة هيونداي سوناتا 2021 (Smart +): الدفعات الشهرية 1,985 ريال سعودي، وتصل فترة السداد إلى 60 شهر.

سيارة هيونداي سوناتا 2021 (Smart): الدفعات الشهرية 1,810 ريال سعودي وفترة السداد تصل إلى 60 شهر.

سيارة هيونداي كريتا 2021 (Smart): الدفعات الشهرية 1,326 ريال سعودي، وتصل فترة السداد إلى 60 شهر.

سيارة هيونداي كريتا 2021 (SMART Plus): الدفعات الشهرية 1,336 ريال سعودي، وتصل فترة السداد ل 60 شهر.

شروط بنك التنمية على سيارات تقسيط بسعر الكاش

يقدم بنك التنمية العروض الخاصة بتقسيط السيارات بسعر الكاش جميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، ويتوفر جميع الموديلات والأنواع، ولكن وفقاً لبعض الشروط كالتالي:

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

لا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال.

تصل فترة السداد إلى 60 شهر.

تتراوح الأقساط بين 1200 و 1700 ريال.

عروض البنك الأهلي على سيارات التقسيط بسعر الكاش

هناك العديد من العروض التمويلية للسيارات من البنك الأهلي السعودي، ويمكن للمواطنين السعوديين معرفة العروض الجديدة للبنك الأهلي على السيارات عبر الموقع الرسمي للبنك، ومن السيارات التي ضمن العروض لهذا العام ما يلي:-