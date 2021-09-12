ب 600 ريال سعودي عرض جبار عروض تقسيط سيارات لاند كروزر برادو 2022

ب 600 ريال سعودي عرض جبار عروض تقسيط سيارات لاند كروزر برادو، توفر شركة تويوتا فرصة امتلاك سيارة تويوتا لاند كروزر برادو من خلال فرصة عروض التقسيط التي تقدمها وهي تحتوي على جميع سيارات الدفع الرباعي التي يحلم الكثير بالحصول عليها في المملكة العربية السعودية وذلك لما تحتويه من مميزات ووسائل الرفاهية والأمان والتقنيات الحديثة التي توفرها كل عام في السيارات. عرض جبار عروض تقسيط سيارات لاند كروزر برادو يصل سعر سيارة لاند كروزر برادو في المملكة السعودية تقريبًا 130 ألف ريال سعودي وذلك للفئة الأولى.

تمنح فرصة التقسيط على خمس سنوات وتبلغ قيمة القسط 600 ريال سعودي أو يزداد القسط بعض الشيء حسب قيمة الدفعة الأولى.

دفع القيمة المضافة مع الدفعة الأولى حتى لا تزيد من قيمة القسط طوال فترة السداد.

عند دفع مبلغ 65 ألف ريال الدفعة الأولى فإن القسط يكون أقل من 900 ريال.

كلما زادت قيمة الدفعة الأولى كلما قل قيمة القسط الشهري. مواصفات سيارة لاندكروزر برادو 2022 تحتوي لاند كروزر برادو علو محرك مزود ب 6 إسطوانات تصل سعتها إلى 4.0 لتر.

يعمل المحرك بقوة تبلغ 271 حصان بعزم أقصاه 381 وتعمل بناقل حركة له 6 سرعات مختلفة.

تعمل المحركات بنظام اتوماتيكي مع التحكم اليدوي أيضًا.

تحتوي على نظام دفع رباعي ثقيل وخفيف. مواصفات سيارة لاندكروزر برادو 2022 سعر سيارة برادو لاندكروزر VX 1 يبلغ سعر أعلى فئة من تويوتا برادو 204.585 ريال سعودي.

سعر شراء برادو TX حوالي 150.535 ريال سعودي بينما سعر TX1 حوالي 165.140 ريال.

سعر سيارة برادو TXL Diesel فيصل إلى 185.380 ريال سعودي وتصل سعر الفئة الأخيرة من السيارة إلى 190.210 ريال سعودي. مميزات سيارة لاند كروزر برادو سعر سيارة برادو لاندكروزر VX 1مميزات سيارة لاند كروزر برادو السيارة مميزة للغاية ولذلك يرغب الكثير في الحصول عليها ومن مميزاتها ما يلي: تتميز السيارة من الداخل بأن مقاعدها من الجلد ذات اللون البني.

تحتوي على قطعة نهائية باللون الفضي توجد بجانب الراكب.

تمنح فرصة اختيار لخمس مقاعد أو سبعة.

يُمكن تعديل مقعد السائق بثمانية اتجاهات مختلفة.

تحتوي على أنظمة الترفيه والمعلومات ومزودة بشاشة تاتش مقاسها 9 بوصات. الوسوم

ب 600 ريال سعودي عرض جبار عروض تقسيط سيارات لاند كروزر برادو، توفر شركة تويوتا فرصة امتلاك سيارة تويوتا لاند كروزر برادو من خلال فرصة عروض التقسيط التي تقدمها وهي تحتوي على جميع سيارات الدفع الرباعي التي يحلم الكثير بالحصول عليها في المملكة العربية السعودية وذلك لما تحتويه من مميزات ووسائل الرفاهية والأمان والتقنيات الحديثة التي توفرها كل عام في السيارات. عرض جبار عروض تقسيط سيارات لاند كروزر برادو يصل سعر سيارة لاند كروزر برادو في المملكة السعودية تقريبًا 130 ألف ريال سعودي وذلك للفئة الأولى.

تمنح فرصة التقسيط على خمس سنوات وتبلغ قيمة القسط 600 ريال سعودي أو يزداد القسط بعض الشيء حسب قيمة الدفعة الأولى.

دفع القيمة المضافة مع الدفعة الأولى حتى لا تزيد من قيمة القسط طوال فترة السداد.

عند دفع مبلغ 65 ألف ريال الدفعة الأولى فإن القسط يكون أقل من 900 ريال.

كلما زادت قيمة الدفعة الأولى كلما قل قيمة القسط الشهري. مواصفات سيارة لاندكروزر برادو 2022 تحتوي لاند كروزر برادو علو محرك مزود ب 6 إسطوانات تصل سعتها إلى 4.0 لتر.

يعمل المحرك بقوة تبلغ 271 حصان بعزم أقصاه 381 وتعمل بناقل حركة له 6 سرعات مختلفة.

تعمل المحركات بنظام اتوماتيكي مع التحكم اليدوي أيضًا.

تحتوي على نظام دفع رباعي ثقيل وخفيف. مواصفات سيارة لاندكروزر برادو 2022 سعر سيارة برادو لاندكروزر VX 1 يبلغ سعر أعلى فئة من تويوتا برادو 204.585 ريال سعودي.

سعر شراء برادو TX حوالي 150.535 ريال سعودي بينما سعر TX1 حوالي 165.140 ريال.

سعر سيارة برادو TXL Diesel فيصل إلى 185.380 ريال سعودي وتصل سعر الفئة الأخيرة من السيارة إلى 190.210 ريال سعودي. مميزات سيارة لاند كروزر برادو سعر سيارة برادو لاندكروزر VX 1مميزات سيارة لاند كروزر برادو السيارة مميزة للغاية ولذلك يرغب الكثير في الحصول عليها ومن مميزاتها ما يلي: تتميز السيارة من الداخل بأن مقاعدها من الجلد ذات اللون البني.

تحتوي على قطعة نهائية باللون الفضي توجد بجانب الراكب.

تمنح فرصة اختيار لخمس مقاعد أو سبعة.

يُمكن تعديل مقعد السائق بثمانية اتجاهات مختلفة.

تحتوي على أنظمة الترفيه والمعلومات ومزودة بشاشة تاتش مقاسها 9 بوصات.

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