أقوي عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر ديزل  برادو 2022 ب 600 ريال من عبد اللطيف جميل ومواصفات وأسعار السيارة

أقوي عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر ديزل برادو 2022، يتابع العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية الإصدارات الجديدة التي تطلقها شركة تويوتا والتي تتميز بالتصاميم المختلفة والصفات الجديدة عن الإصدار السابق وتمنح فرصة التقسيط لكل الذين يحلمون بامتلاك السيارة ولا يستطيعون نقدًا وقد عملت شركة تويوتا على توفير أفضل عروض التقسيط لجميع عملائها.

قد تقدم عبد اللطيف جميل العديد من العروض لجميع أنواع السيارات ومن انواع السيارات سيارة تويوتا لاند كروز برادو :-

تعد شركة عبد اللطيف جميل من أفضل الشركات التي تُقدم لعملائها عروض التقسيط كما توفر عدد من المزايا التي تناسب كل شخص.

يقدم الشركة عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل برادو بقيمة تصل إلى 800 ريال سعودي وتصل فترة السداد إلى 60 شهر أي خمس سنوات.

برادو بقيمة تصل إلى 800 ريال سعودي وتصل فترة السداد إلى 60 شهر أي خمس سنوات. يبلغ سعر السيارة في المملكة 228.300 ريال سعودي وتبلغ قيمة الدفعة الأولى 190.084 ريال سعودي.

تصل الدفعة الأخيرة إلى 105.018 ريال.

تصل نسبة الفائدة إلى 40% من إجمالي سعر السيارة الأصلي.

قيمة تكاليف السيارة 725 ريال والمعدل السنوي لها 24%.

تحدد القيمة المضافة للسيارة 42.230 ريال وبالتالي يكون سعر السيارة بعد إضافة الضريبة 356.372 ريال سعودي.

تحتوي سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل برادو من الداخل على ثمان مقاعد وهذه جعلها من افضل السيارات المحببة للعائلات.

برادو من الداخل على ثمان مقاعد وهذه جعلها من افضل السيارات المحببة للعائلات. يعمل محرك السيارة بقوم تصل إلى 385 نيوتن.

تعمل برادو بقوة دفع رباعي خفيف وثقيل.

تتميز السيارة بوجود وسائل الأمان وخاصة للسائق ومنها الوسائد الهوائية.

ومن أهم مميزات السيارة أنها تستطيع السير في الطرق الوعرة والمناطق الرملية، كما أن السيارة تتميز بالثبات على الأرض.

تمتلك سيارة تويوتا لاند كروز برادو جنوط يبلغ قياسه 18 بوصة تم تصميم 12 ذراع بداخله.

برادو جنوط يبلغ قياسه 18 بوصة تم تصميم 12 ذراع بداخله. تم صناعة السيارة بمصابيح تعمل في النهار ومصابيح تعمل في وقت الضباب.

يمكن تعديل مقعد السائق بواسطة ثمان اتجاهات مختلفة.

يوجد عدة ألوان من السيارة منها الأبيض الكريستال والأسود الميكا والأحمر الميكا.

نظام الترفيه يعمل من خلال شاشة تاتش يصل مقاسها إلى 9 بوصة.

قدرة طي مقاعد الصف الثالث داخل السيارة حسب الوضع المناسب.

عدم الإزعاج من الأصوات الخارجية للسيارة وخاصة عند زيادة السرعة.

مميزات سيارة لاند كروزر برادومواصفات سيارة لاند كروزر برادو