مواصفات لاندكروزر برادو 2022 الشكل الجديد وسعر برادو 2022 في السعودية

لاندكروزر برادو 2022 ، أطلقت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات احدث سياراتها تويوتا برادو 2022 منذ أكثر من أربعين يوما. وذلك بمناسبة أحتفال شركة تويوتا اليابانية بالذكري السبعين على تأسيس الشركة. حيث تأتي هذه السيارة كنسخة مصغرة من سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الذي تم الإعلان عنها من وقت قريب من قبل شركة تويوتا اليابانية التي حازت على إعجاب الكثيرين. كما أن سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2022 تشبه سيارة ليكزس جي اكس بنسبة كبيرة جدا. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات لاندكروزر برادو 2022 . وسعر السيارة في المملكة العربية السعودية. فتابعوني لمعرفة التفاصيل . مواصفات لاندكروزر برادو 2022 تم إطلاق سيارة برادو 2022 من الشركة تويوتا اليابانية بنسختين من المحركات وهما : النسخة الأولي : تتكون من محرك بسعة 2700 cc . تحديدا 2.7 لتر. بقوة تبلغ 162 حصان تعمل بالبنزين. مع عزم الدوران 247 نيوتن لكل متر. مع ناقل حركة أوتوماتيكي . النسخة الثانية من لاندكروزر برادو 2022 : تتكون من محرك يعمل بالديزل سعة 2800 cc . تحديدا 2.8 لتر. بقوة تبلغ 207 حصان فهي أقوي من النسخة الأولي. عزم الدوران 500 نيوتن لكل متر. مع ناقل حركة أوتوماتيكي .

من الشركة تويوتا اليابانية بنسختين من المحركات وهما : مواصفات لاندكروزر برادو 2022 من الداخل قامت شركة تويوتا اليابانية بغطاء جميع مقاعد سيارة لاندكروزر برادو 2022 بالجلد الفاخر. حيث تأتي السيارة من الداخل بفرش مصنع من أفخم أنواع الجلود باللون البني الفاتح .

بالجلد الفاخر. حيث تأتي السيارة من الداخل بفرش مصنع من أفخم أنواع الجلود باللون البني الفاتح . كما تم تغطية وحدة التحكم المركزية وأبواب السيارة من الداخل أيضا من الجلد .

تمت إضافة اللون الفضي على لوحة العدادات الإلكترونية .

كما تأتي سيارة toyota land cruiser prado 2022 بعدد 7 مقاعد لتكفي جميع أفراد العائلة. مع إمكانية طي المقعد الثالث كهربائيا لتصبح السيارة مكونه من 5 مقاعد فقط وهذه الإمكانية اختيارية .

بعدد 7 مقاعد لتكفي جميع أفراد العائلة. مع إمكانية طي المقعد الثالث كهربائيا لتصبح السيارة مكونه من 5 مقاعد فقط وهذه الإمكانية اختيارية . المقعد الخاص بالسائق يمكن التعديل علية كهربائيا في ثماني أتجاهات مختلفة على حسب الرغبة .

كما أن المقاعد الخاصة بالركاب يمكن التحكم فيها كهربائيا والتعديل على أتجاهات المقاعد في أربعة أتجاهات مختلفة على حسب الرغبة أيضا .

يوجد في وسط مقصورة السيارة شاشة للترفية وعرض المعلومات بمقاس 9 إنش . مواصفات لاندكروزر برادو 2022مواصفات لاندكروزر برادو 2022 من الداخل مواصفات لاندكروزر برادو 2022 من الخارج تأتي برادو 2022 بالكثير من التعديلات التي تمت إضافتها من الخارج من قبل شركة تويوتا اليابانية. من ضمن هذه التعديلات هو إضافة اللون الأسود على إطار منفذ الباب الأمامي للسيارة على شباك السيارة .

بالكثير من التعديلات التي تمت إضافتها من الخارج من قبل شركة تويوتا اليابانية. من ضمن هذه التعديلات هو إضافة اللون الأسود على إطار منفذ الباب الأمامي للسيارة على شباك السيارة . كما تمت إضافة اللون الأسود أيضا على إطار المصابيح الأمامية ومصابيح الضباب .

تأتي سيارة لاندكروزر برادو 2022 بأربع عجلات بمقاس 18 إنش منبثق منها 12 ذراعا. الذي تم طليها باللون الأسود ليعطي مظهر فخم في دوران العجلات . سعر تويوتا لاندكروزر برادو 2022 يبلغ سعر السيارة في الأسواق العالمية 33.350 دولار أمريكي ز

سعر تويوتا لاندكروزر برادو 2022 في السعودية هو 125.500 ريال سعودي .

هو 125.500 ريال سعودي . كما بلغ سعر لاندكروزر برادو 2022 في الإمارات نحو 123.300 درهم إماراتي .

في الإمارات نحو 123.300 درهم إماراتي . سعر السيارة في مصر هو 524.000 جنيه مصري .

سعر برادو 2022 في الكويت هو 10.000 دينار كويتي . مواصفات لاندكروزر برادو 2022 من الخارجسعر تويوتا لاندكروزر برادو 2022 الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات سيارة لاندكروزر برادو 2022 الشكل الجديد. وأيضا قدمنا لكم سعر السيارة في السعودية والإمارات ومصر والكويت . الوسوم

لاندكروزر برادو 2022 ، أطلقت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات احدث سياراتها تويوتا برادو 2022 منذ أكثر من أربعين يوما. وذلك بمناسبة أحتفال شركة تويوتا اليابانية بالذكري السبعين على تأسيس الشركة. حيث تأتي هذه السيارة كنسخة مصغرة من سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الذي تم الإعلان عنها من وقت قريب من قبل شركة تويوتا اليابانية التي حازت على إعجاب الكثيرين. كما أن سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2022 تشبه سيارة ليكزس جي اكس بنسبة كبيرة جدا. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات لاندكروزر برادو 2022 . وسعر السيارة في المملكة العربية السعودية. فتابعوني لمعرفة التفاصيل . مواصفات لاندكروزر برادو 2022 تم إطلاق سيارة برادو 2022 من الشركة تويوتا اليابانية بنسختين من المحركات وهما : النسخة الأولي : تتكون من محرك بسعة 2700 cc . تحديدا 2.7 لتر. بقوة تبلغ 162 حصان تعمل بالبنزين. مع عزم الدوران 247 نيوتن لكل متر. مع ناقل حركة أوتوماتيكي . النسخة الثانية من لاندكروزر برادو 2022 : تتكون من محرك يعمل بالديزل سعة 2800 cc . تحديدا 2.8 لتر. بقوة تبلغ 207 حصان فهي أقوي من النسخة الأولي. عزم الدوران 500 نيوتن لكل متر. مع ناقل حركة أوتوماتيكي .

من الشركة تويوتا اليابانية بنسختين من المحركات وهما : مواصفات لاندكروزر برادو 2022 من الداخل قامت شركة تويوتا اليابانية بغطاء جميع مقاعد سيارة لاندكروزر برادو 2022 بالجلد الفاخر. حيث تأتي السيارة من الداخل بفرش مصنع من أفخم أنواع الجلود باللون البني الفاتح .

بالجلد الفاخر. حيث تأتي السيارة من الداخل بفرش مصنع من أفخم أنواع الجلود باللون البني الفاتح . كما تم تغطية وحدة التحكم المركزية وأبواب السيارة من الداخل أيضا من الجلد .

تمت إضافة اللون الفضي على لوحة العدادات الإلكترونية .

كما تأتي سيارة toyota land cruiser prado 2022 بعدد 7 مقاعد لتكفي جميع أفراد العائلة. مع إمكانية طي المقعد الثالث كهربائيا لتصبح السيارة مكونه من 5 مقاعد فقط وهذه الإمكانية اختيارية .

بعدد 7 مقاعد لتكفي جميع أفراد العائلة. مع إمكانية طي المقعد الثالث كهربائيا لتصبح السيارة مكونه من 5 مقاعد فقط وهذه الإمكانية اختيارية . المقعد الخاص بالسائق يمكن التعديل علية كهربائيا في ثماني أتجاهات مختلفة على حسب الرغبة .

كما أن المقاعد الخاصة بالركاب يمكن التحكم فيها كهربائيا والتعديل على أتجاهات المقاعد في أربعة أتجاهات مختلفة على حسب الرغبة أيضا .

يوجد في وسط مقصورة السيارة شاشة للترفية وعرض المعلومات بمقاس 9 إنش . مواصفات لاندكروزر برادو 2022مواصفات لاندكروزر برادو 2022 من الداخل مواصفات لاندكروزر برادو 2022 من الخارج تأتي برادو 2022 بالكثير من التعديلات التي تمت إضافتها من الخارج من قبل شركة تويوتا اليابانية. من ضمن هذه التعديلات هو إضافة اللون الأسود على إطار منفذ الباب الأمامي للسيارة على شباك السيارة .

بالكثير من التعديلات التي تمت إضافتها من الخارج من قبل شركة تويوتا اليابانية. من ضمن هذه التعديلات هو إضافة اللون الأسود على إطار منفذ الباب الأمامي للسيارة على شباك السيارة . كما تمت إضافة اللون الأسود أيضا على إطار المصابيح الأمامية ومصابيح الضباب .

تأتي سيارة لاندكروزر برادو 2022 بأربع عجلات بمقاس 18 إنش منبثق منها 12 ذراعا. الذي تم طليها باللون الأسود ليعطي مظهر فخم في دوران العجلات . سعر تويوتا لاندكروزر برادو 2022 يبلغ سعر السيارة في الأسواق العالمية 33.350 دولار أمريكي ز

سعر تويوتا لاندكروزر برادو 2022 في السعودية هو 125.500 ريال سعودي .

هو 125.500 ريال سعودي . كما بلغ سعر لاندكروزر برادو 2022 في الإمارات نحو 123.300 درهم إماراتي .

في الإمارات نحو 123.300 درهم إماراتي . سعر السيارة في مصر هو 524.000 جنيه مصري .

سعر برادو 2022 في الكويت هو 10.000 دينار كويتي . مواصفات لاندكروزر برادو 2022 من الخارجسعر تويوتا لاندكروزر برادو 2022 الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات سيارة لاندكروزر برادو 2022 الشكل الجديد. وأيضا قدمنا لكم سعر السيارة في السعودية والإمارات ومصر والكويت .

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