مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 جي ار سبورت وسعرها في الأسواق العربية

مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 ، أعلنت رسميا شركة تويوتا اليابانية لتصنيع السيارات السيدان والسيارات الرياضية بكل فئاتها الفاخرة. كما أيضا تقوم بتصنيع سيارات رياضية بفئات سعرية مختلفة لتناسب جميع فئات المجتمع في الأسواق العالمية. حيث أعلنت رسميا عن سيارتها الجديدة كليا والشقيق الأصغر لسيارة لاندكروزر GR Sport 2022. السيارة الرياضية Toyota Fortuner 2022. فهي سيارة رياضية عائلية ذات 7 مقاعد. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض مواصفات تويوتا فورتشنر 2022. كما سنستعرض سعرها الرسمي في الأسواق العالمية والعربية فتابعوا معي من خلال تلك المقالة التالية. مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 تأتي تويوتا فورتشنر GR Sport 2022 بنسختين من المحركات وهما كالتالي: تحتوي النسخة الأولي من محرك السيارة الرياضية سعته اللترية 2.7 لتر (2700 cc) تيربو مكون من 4 أسطوانات لحرق الوقود. بقوة 163 حصان وعزم الدوران يصل إلي 243 نيوتن لكل متر. كما تحتوي علي ناقل الحركة الأتوماتيكي ذو الستة سرعات. كما تأتي بنظام دفع خلفي فقط. حيث تعمل السيارة بالبنزين.

أما بالنسبة للنسخة الثانية من محرك تيربو من مواصفات فورتشنر 2022 تعمل بالديزل سعته اللترية 147 حصان وعزم دوران يصل إلي 400 نيوتن لكل متر. وتحتوي أيضا علي الناقل الحركة الأتوماتيكي ذو الستة سرعات. حيث تعمل بنظام دفع خلفي. كلا النسختين تفتقد إلي الدفع الرباعي مما لا يمنح السيارة السير علي الطرق المستحيلة والوعرة مثل سيارة برادو 2022 ولاندكروزر جي أر سبورت 2022. فورتشنر 2022 من الداخل شاشة مركزية لعرض المعلومات والترفيه داخل السيارة بمقياس 9 انش. يمكن التحكم بها عن طريق الصوت.

يمكن مزامنتها مع أنظمة اندوريد وios.

مرايا داخلية في المنتصف تعمل كهربائيا لرؤية خلفية أفضل.

كما أنها تحتوي أيضا علي وحدة تحكم شحن لاسلكي.

تأتي مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 من سبع مقاعد مغلفة من الجلد الفاخر.

من سبع مقاعد مغلفة من الجلد الفاخر. مقاعد أمامية يمكن التحكم بها كهربائيا. والمقاعد الخلفية لا يمكن التحكم بها كهربائيا. ولكن يمكن طيها بسهولة.

نظام ترفيهي متكامل للمقاعد الخلفية. كما تحتوي علي إضاءة خلفية بمحيط السيارة.

نظام التحكم في المناخ الداخلي بطريقة أتوماتيكية مزدوج للمقاعد الأمامية والخلفية علي حده. Toyota Fortuner 2022 من الخارج فورتشنر 2022 من الداخلToyota Fortuner 2022 من الخارج السيارة الرياضية تشبه إلي حد ما شقيقتها الأكبر لاندكروزر جي أر سبورت 2022 فتابعوا معي الشكل من الخارج كالتالي: تأتي سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من الأمام علي شبكة مصنوعة من الكروم الداكن.

من الأمام علي شبكة مصنوعة من الكروم الداكن. تحتوي السيارة علي المصابيح الأمامية من نوع led. كما أنها تحتوي علي مصابيح للضباب أيضا.

لوجو GR علي الباب الأمامي للسيارة تحديدا في الجزء السفلي. كما أنه أيضا موجود علي الباب الخلفي.

تصميم رياضي متكامل للأكصدمات الأمامية والخلفية.

أربع عجلات رياضية بمقياس 18 انش.

الباب الخلفي يمكن فتحة بدون أستخدام يديك اليمني أو اليسري وذلك عن طريق تضمين حساس ركل في الباب الخلفي.

تأتي فورتشنر 2022 بألوان عديدة (بني ميتالك، رمادي ميتالك، أسود، أبيض، فضي). وسائل الأمن والسلامة في مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 دائما مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 جاهزة بوسائل الأمن والسلامة في جميع فئات سيارتها وأهمها. الفرامل التلقائية في أي حالة طارئة.

جاهزة بوسائل الأمن والسلامة في جميع فئات سيارتها وأهمها. الفرامل التلقائية في أي حالة طارئة. المساعدة المتكاملة في الصعود إلي التلال. ويجب ملاحظة أن السيارة غير مجهزة بنظام دفع رباعي.

حساس مغادرة المسار الذي يقوم بتنبيهك عند مغادرة المسار في حالة عدم الإمساك بعجلة القيادة.

كما أن هناك مراقبة كاملة للنقطة العمياء (السيارات التي تأتي من الخلف والتي لا تظهر في المرايا).

نظام مثبت سرعة متكامل. سعر تويوتا فورتشنر 2022 في الأسواق العربية والعالمية مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 في الأسواق العالمية حيث يبدأ سعر فئة محرك الديزل 37.900 دولار أمريكي. سعر فئة محرك البنزين 41.900 دولار أمريكي. غير شامل الضريبة.

في الأسواق العالمية حيث يبدأ سعر فئة محرك الديزل 37.900 دولار أمريكي. سعر فئة محرك البنزين 41.900 دولار أمريكي. غير شامل الضريبة. سعر تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية حيث يبدأ سعر فئة الديزل 142.400 ريال سعودي. كما أيضا سعر فئة الديزل 157.400 ريال سعودي.غير شامل الضريبة.

حيث يبدأ سعر فئة الديزل 142.400 ريال سعودي. كما أيضا سعر فئة الديزل 157.400 ريال سعودي.غير شامل الضريبة. كما أيضا سعر فورتشنر GR SPORT 2022 في الإمارات العربية المتحدة فئة الديزل 139.400 درهم إماراتي. وفئة البنزين 154.400 درهم إماراتي. غير شامل الضريبة.

في الإمارات العربية المتحدة فئة الديزل 139.400 درهم إماراتي. وفئة البنزين 154.400 درهم إماراتي. غير شامل الضريبة. Toyota Fortuner 2022 وسعرها في الكويت حيث يبدأ سعرها الرسمي فئة الديزل 11.450 دينار كويتي. وفئة الديزل 12.550 دينار كويتي. غير شامل الضريبة.

أما بالنسبة لسعر فورتشنر GR SPORT 2022 في جمهورية مصر العربية فئة محرك البنزين 660.000 جنية مصري. كما فئة محرك الديزل تصل إلي 597.000 جنية مصري. وسائل الأمن والسلامة في مواصفات تويوتا فورتشنر 2022سعر تويوتا فورتشنر 2022 في الأسواق العربية والعالمية عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم مواصفات تويوتا فورتشنر 2022. السيارة الرياضية العائلة ذات السبع مقاعد الجديدة كليا. كما أن استعرضنا سعرها في الأسواق العالمية والأسواق العربية. نتمنى ان تكون تلك المقالة مفيدة لكم. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية. الوسوم

مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 ، أعلنت رسميا شركة تويوتا اليابانية لتصنيع السيارات السيدان والسيارات الرياضية بكل فئاتها الفاخرة. كما أيضا تقوم بتصنيع سيارات رياضية بفئات سعرية مختلفة لتناسب جميع فئات المجتمع في الأسواق العالمية. حيث أعلنت رسميا عن سيارتها الجديدة كليا والشقيق الأصغر لسيارة لاندكروزر GR Sport 2022. السيارة الرياضية Toyota Fortuner 2022. فهي سيارة رياضية عائلية ذات 7 مقاعد. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض مواصفات تويوتا فورتشنر 2022. كما سنستعرض سعرها الرسمي في الأسواق العالمية والعربية فتابعوا معي من خلال تلك المقالة التالية. مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 تأتي تويوتا فورتشنر GR Sport 2022 بنسختين من المحركات وهما كالتالي: تحتوي النسخة الأولي من محرك السيارة الرياضية سعته اللترية 2.7 لتر (2700 cc) تيربو مكون من 4 أسطوانات لحرق الوقود. بقوة 163 حصان وعزم الدوران يصل إلي 243 نيوتن لكل متر. كما تحتوي علي ناقل الحركة الأتوماتيكي ذو الستة سرعات. كما تأتي بنظام دفع خلفي فقط. حيث تعمل السيارة بالبنزين.

أما بالنسبة للنسخة الثانية من محرك تيربو من مواصفات فورتشنر 2022 تعمل بالديزل سعته اللترية 147 حصان وعزم دوران يصل إلي 400 نيوتن لكل متر. وتحتوي أيضا علي الناقل الحركة الأتوماتيكي ذو الستة سرعات. حيث تعمل بنظام دفع خلفي. كلا النسختين تفتقد إلي الدفع الرباعي مما لا يمنح السيارة السير علي الطرق المستحيلة والوعرة مثل سيارة برادو 2022 ولاندكروزر جي أر سبورت 2022. فورتشنر 2022 من الداخل شاشة مركزية لعرض المعلومات والترفيه داخل السيارة بمقياس 9 انش. يمكن التحكم بها عن طريق الصوت.

يمكن مزامنتها مع أنظمة اندوريد وios.

مرايا داخلية في المنتصف تعمل كهربائيا لرؤية خلفية أفضل.

كما أنها تحتوي أيضا علي وحدة تحكم شحن لاسلكي.

تأتي مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 من سبع مقاعد مغلفة من الجلد الفاخر.

من سبع مقاعد مغلفة من الجلد الفاخر. مقاعد أمامية يمكن التحكم بها كهربائيا. والمقاعد الخلفية لا يمكن التحكم بها كهربائيا. ولكن يمكن طيها بسهولة.

نظام ترفيهي متكامل للمقاعد الخلفية. كما تحتوي علي إضاءة خلفية بمحيط السيارة.

نظام التحكم في المناخ الداخلي بطريقة أتوماتيكية مزدوج للمقاعد الأمامية والخلفية علي حده. Toyota Fortuner 2022 من الخارج فورتشنر 2022 من الداخلToyota Fortuner 2022 من الخارج السيارة الرياضية تشبه إلي حد ما شقيقتها الأكبر لاندكروزر جي أر سبورت 2022 فتابعوا معي الشكل من الخارج كالتالي: تأتي سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من الأمام علي شبكة مصنوعة من الكروم الداكن.

من الأمام علي شبكة مصنوعة من الكروم الداكن. تحتوي السيارة علي المصابيح الأمامية من نوع led. كما أنها تحتوي علي مصابيح للضباب أيضا.

لوجو GR علي الباب الأمامي للسيارة تحديدا في الجزء السفلي. كما أنه أيضا موجود علي الباب الخلفي.

تصميم رياضي متكامل للأكصدمات الأمامية والخلفية.

أربع عجلات رياضية بمقياس 18 انش.

الباب الخلفي يمكن فتحة بدون أستخدام يديك اليمني أو اليسري وذلك عن طريق تضمين حساس ركل في الباب الخلفي.

تأتي فورتشنر 2022 بألوان عديدة (بني ميتالك، رمادي ميتالك، أسود، أبيض، فضي). وسائل الأمن والسلامة في مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 دائما مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 جاهزة بوسائل الأمن والسلامة في جميع فئات سيارتها وأهمها. الفرامل التلقائية في أي حالة طارئة.

جاهزة بوسائل الأمن والسلامة في جميع فئات سيارتها وأهمها. الفرامل التلقائية في أي حالة طارئة. المساعدة المتكاملة في الصعود إلي التلال. ويجب ملاحظة أن السيارة غير مجهزة بنظام دفع رباعي.

حساس مغادرة المسار الذي يقوم بتنبيهك عند مغادرة المسار في حالة عدم الإمساك بعجلة القيادة.

كما أن هناك مراقبة كاملة للنقطة العمياء (السيارات التي تأتي من الخلف والتي لا تظهر في المرايا).

نظام مثبت سرعة متكامل. سعر تويوتا فورتشنر 2022 في الأسواق العربية والعالمية مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 في الأسواق العالمية حيث يبدأ سعر فئة محرك الديزل 37.900 دولار أمريكي. سعر فئة محرك البنزين 41.900 دولار أمريكي. غير شامل الضريبة.

في الأسواق العالمية حيث يبدأ سعر فئة محرك الديزل 37.900 دولار أمريكي. سعر فئة محرك البنزين 41.900 دولار أمريكي. غير شامل الضريبة. سعر تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية حيث يبدأ سعر فئة الديزل 142.400 ريال سعودي. كما أيضا سعر فئة الديزل 157.400 ريال سعودي.غير شامل الضريبة.

حيث يبدأ سعر فئة الديزل 142.400 ريال سعودي. كما أيضا سعر فئة الديزل 157.400 ريال سعودي.غير شامل الضريبة. كما أيضا سعر فورتشنر GR SPORT 2022 في الإمارات العربية المتحدة فئة الديزل 139.400 درهم إماراتي. وفئة البنزين 154.400 درهم إماراتي. غير شامل الضريبة.

في الإمارات العربية المتحدة فئة الديزل 139.400 درهم إماراتي. وفئة البنزين 154.400 درهم إماراتي. غير شامل الضريبة. Toyota Fortuner 2022 وسعرها في الكويت حيث يبدأ سعرها الرسمي فئة الديزل 11.450 دينار كويتي. وفئة الديزل 12.550 دينار كويتي. غير شامل الضريبة.

أما بالنسبة لسعر فورتشنر GR SPORT 2022 في جمهورية مصر العربية فئة محرك البنزين 660.000 جنية مصري. كما فئة محرك الديزل تصل إلي 597.000 جنية مصري. وسائل الأمن والسلامة في مواصفات تويوتا فورتشنر 2022سعر تويوتا فورتشنر 2022 في الأسواق العربية والعالمية عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم مواصفات تويوتا فورتشنر 2022. السيارة الرياضية العائلة ذات السبع مقاعد الجديدة كليا. كما أن استعرضنا سعرها في الأسواق العالمية والأسواق العربية. نتمنى ان تكون تلك المقالة مفيدة لكم. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.

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