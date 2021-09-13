“الاسطورة” تويوتا لاند كروزر ديزل 2021 سيارة الدفع الرباعي اسعارها ومواصفاتها وطرق التقسيط

تويوتا لاند كروزر ديزل 2021 سيارة الدفع الرباعي تعد ماركة تويوتا لاند كروزر ديزل والتي تم تزويدها ببعض المزايا الجديدة في العام الحالي من أكثر السيارات شهرة بين المواطنين السعوديين الباحثين عن الفخامة وجودة الأداء والتي تضمن استخدام السيارة لفترات طويلة دون التعرض للتلف نتيجة أي من الضغوط الخارجية المطبات الاصطناعية والأماكن الجبلية وغيرها من العوامل التي تؤثر على السيارات التقليدية كما يمكن التعرف على بيانات السيارة من خلال الاطلاع على التالي.

تويوتا لاند كروزر ديزل 2021 سيارة الدفع الرباعي مواصفاتها ومميزاتها

تتواجد العديد من المزايا والتي تتوفر بمختلف اصدارات تويوتا لاند كروزر ديزل من ماركة لاند كروزر لهذا العام والتي تجعل العديد من عشاق السيارات يرغبون في اقتنائها حيث تحتوي على كل من الإمكانيات التالية

تم تزويد هذه النوعية من السيارات بانظمة الدفع الرباعي والذي بتفاوت بين الدفع الثقيل والخفيف.

تتراوح القوة الحصانية لتلك السيارات بما يصل إلى 385 نيوتن عن كل متر كما تتميز بتوفير ما يقرب من ثمانية مقاعد داخلية.

السيارة قادرة على تحمل جميع الرحلات الشاقة من خلال تزويدها ببعض أنظمة الأمان التي تمكنها من السير على المطبات والارضيات الطينية وغيرها من الأماكن الوعرة.

الوسائد الهوائية تتواجد بداخل سيارات تويوتا باعتبارها إحدى وسائل الأمان والتي يمكن استخدامها في حالات تعرض السيارة لأي نوع من انواع الاصطدام.

تتواجد بداخلها بعض المزايا الترفيهية متضمنة شاشة عرض تتراوح بحوالي 9 بوصة مع توفر ما يقرب من 14 مكبر للصوت إلى جانب وضع فتحة داخلية للسطح و تزويدها بالأبواب التي تعمل بالأنظمة الكهربائية.

تتواجد تويوتا لاند كروزر ديزل 2021 باختلاف فئاتها وطرق سدادها بين الدفع كاش أو من خلال التقسيط لمدة معينة للتعرف على أسعار تلك السيارة وطرق التقسيط الممكن استخدامها في كل من الآتي