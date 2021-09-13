سيارات شغالة غير مصدومة للبيع تشليح بسعر رخيص جداً في حراج السيارات، نبدأ معكم اليوم متابعة إخبارية جديدة حول أرخص أسعار المركبات المعروضة للبيع تشليح، مع العلم أننا سوف نكتفي فقط بعرض السيارات الشغالة والغير مصدومة في حراج السيارات. السيارة الأولى لدينا هي جيب مرسيدس ML350 موديل 2005 متواجدة في الخبر الشرقية، السيارة شغالة ومحركاتها سليمة ولكن الاستمارة مطوفة تطويفتين بقيمة ستمائة ريال للمرة وعليها سوم بلغ خمسة آلاف ريال. وتتوفر في جيزان سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2001 قير عادي بسعر 9000 ريال، محركات السيارة شغالة وتعمل بكفاءة والعضلات والدفرنس شرط ولكن مطلوب البيع تشليح لوجود مخالفات.

سيارات للبيع تشليح بسعر رخيص

تتوفر هيونداي جالوير مستعملة موديل 1999 للبيع تشليح بمدينة مكة، استمارة السيارة منتهية منذ شهرين والفحص منتهي وعليها سوم 2500 ريال، الجير عادي به مشكلة بسيطة في تعشيق الغيار الثالث والمكيف لا يعمل ولكن المحركات سليمة والممشى 275 ألف كيلو متر. تتوفر أيضاً في مكة للبيع تشليح بسبب المخالفات سيارة جمس يوكن موديل 2002 فئة XL مع دبل، السيارة سليمة بالكامل والبودي بلد بدون رش من الصدام الى الصدام.

كما تتوفر في حفن الباطن شيفروليه سوبربان موديل 2003 جير أوتوماتيك للبيع تشليح، السيارة من الداخل نظيفة والمكيف شغال والممشى السيارة 300 ألف كيلو متر، بها دبل والماكينة سليمة والجير أيضاً ولكن يعيبها الدفرنس الخلفي لا يعمل، السيارة عليها سوم 3500 ريال. تتوفر أيضاً هوندا مستعملة موديل 2013 جير أوتوماتيك لأعلى سعر مع العلم أن السيارة عليها سوم 15 ألف ريال، السيارة سليمة بالكامل ماكينة وجير ومكيف ولكنها متاحة للبيع تشليح فقط بسبب المخالفات وهي متواجدة في المدينة المنورة.

أرخص السيارات المستعملة

تتوفر مازدا مستعمل موديل 2009 للبيع تشليح في الرياض بسعر تسعة آلاف ريال، ممشى السيارة لم يتجاوز الثلاثمائة ألف والجير أوتوماتيك وعليها لوحات جمارك مؤقتة. السيارة يعيبها فقط أن الفرامل غير سليمة ولكن الجير سليم والمحرك سليم، وجدير بالذكر أن المحرك سداسي الأسطوانات وهو نفس محرك فورد طرازي تورس وإلايدج. وتتوفر في الرياض أيضاً سيارة تويوتا كامري مستعمل موديل 2015 بحالة الوكالة وممشى 110 ألف كيلومتر فقط، السيارة للبيع تشليح لوجود مخالفات والاستمارة منتهية منذ 3 سنوات.

تتوفر هوندا سيفيك موديل 1996 ولكن تم تعديلها إلى موديل 2000 للبيع تشليح لأعلى سوم، السيارة مجددة قريباً بعدد من إضافات الفل الكامل مع شبك رياضي وريموت لفتح وغلق الأبواب، الجير عادي والاستمارة منتهية منذ خمس سنوات والسيارة متواجدة في مدينة جدة. وتتوفر شيفروليه تاهو موديل 2007 للبيع تشليح لوجود مخالفات في مدينة تبوك، السيارة للبيع لأعلى سوم وهي شغالة بالكامل ولكنها تحتاج فقط إلى صيانة كهرباء.