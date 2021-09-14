ارخص السيارات الصينية في السعودية 2021

تتميز العديد من السيارات الصينية بالجودة وحسن الأداء، فهي منتشرة في السوق السعودي بكثرة، حيث أن أكثر ما يميزها عن غيرها هو رخص أسعارها، ويمكن للمواطن السعودي اقتناء سيارته الخاصة به دون مشاكل، حيث تتميز عن غيرها من السيارات الأمريكية واليابانية بجودة الأسعار، فهناك السيارة الصيني شانجان 2021 والتي يبلغ السعر لها 32.900 ألف ريال سعودي، كما توجد السيارة جيلي ايمجراند 2019 GS، والتي يقترب سعرها من 37.000 ألف ريال سعودي، وكذلك السيارة شانجان السفن 2021 BASIC.

ارخص سياره صينيه

يبحث العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، عن أسعار السيارات ذات الطراز الصيني التي أنتشرت بالسوق السعودي، وسوف نستعرض معهم أنواع هذه السيارات والأرخص في سوق السيارات والمتوفرة بالمملكة العربية السعودية والمقارنات بينها.

السيارة شانجان السفن BASIC 2021

هي سيارة صينية ومويلها ذو دفع العجلات الأمامي.

سيارة من فئة سيارات سيدان.

كما يبلغ حجم محرك السيارة 1.5 لتر.

مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي و5 سرعات.

معدل استهلاك الوقود 14.4 كيلومتر لكل لتر،

عدد 4 أسطوانات لتوليد قوة بمقدار 105 حصان.

يبدأ سعرها الفعلي من الـ 32,900 ريال سعودي.

تمتاز بتوفر العديد من وسائل الترفيه والتكنولوجيا، ومنها اتصال يو اس بي، بلوتوث، و2 مكبر الصوت.

ارخص سيارة في السعودية

جيلي ايمجراند GS 2019 الجديدة

من فئة سيارات سيدان. ذات الدفع الأمامي.

تمتاز بحجم محرك السيارة بسعة 1.8 لتر.

4 أسطوانات لتوليد قوة بمقدار 133 حصان.

إضافة إلى ناقل الحركة أوتوماتيك بـ 6 سرعات

وتعمل بالبنزين بمعدل استهلاك معدل 15.7 كيلومتر لكل لتر

تندرج ضمن قائمة أفضل سيارات رخيصة الثمن في السعودية.

السعر يبدأ من 37.000 ألف ريال سعودي

شيري أريزو 3 2020 الجديدة

مزودة بقفل مركزي آلي.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

كما تشتهر بالقدرة على تحمل التكاليف.

مزودة بميزات مثل : شبك أمامي مطلي بالكروم.

أما بالنسبة للسعر فيبدأ من 35,000 ريال سعودي.

ارخص سيارات في السعودية

شانجان السفن