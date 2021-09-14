ارخص السيارات الصينية في السعودية 2021

- 1/2
- 2/2
تتميز العديد من السيارات الصينية بالجودة وحسن الأداء، فهي منتشرة في السوق السعودي بكثرة، حيث أن أكثر ما يميزها عن غيرها هو رخص أسعارها، ويمكن للمواطن السعودي اقتناء سيارته الخاصة به دون مشاكل، حيث تتميز عن غيرها من السيارات الأمريكية واليابانية بجودة الأسعار، فهناك السيارة الصيني شانجان 2021 والتي يبلغ السعر لها 32.900 ألف ريال سعودي، كما توجد السيارة جيلي ايمجراند 2019 GS، والتي يقترب سعرها من 37.000 ألف ريال سعودي، وكذلك السيارة شانجان السفن 2021 BASIC.ارخص سياره صينيه
السيارة شانجان السفن BASIC 2021
- هي سيارة صينية ومويلها ذو دفع العجلات الأمامي.
- سيارة من فئة سيارات سيدان.
- كما يبلغ حجم محرك السيارة 1.5 لتر.
- مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي و5 سرعات.
- معدل استهلاك الوقود 14.4 كيلومتر لكل لتر،
- عدد 4 أسطوانات لتوليد قوة بمقدار 105 حصان.
- يبدأ سعرها الفعلي من الـ 32,900 ريال سعودي.
- تمتاز بتوفر العديد من وسائل الترفيه والتكنولوجيا، ومنها اتصال يو اس بي، بلوتوث، و2 مكبر الصوت.
جيلي ايمجراند GS 2019 الجديدة
- من فئة سيارات سيدان. ذات الدفع الأمامي.
- تمتاز بحجم محرك السيارة بسعة 1.8 لتر.
- 4 أسطوانات لتوليد قوة بمقدار 133 حصان.
- إضافة إلى ناقل الحركة أوتوماتيك بـ 6 سرعات
- وتعمل بالبنزين بمعدل استهلاك معدل 15.7 كيلومتر لكل لتر
- تندرج ضمن قائمة أفضل سيارات رخيصة الثمن في السعودية.
- السعر يبدأ من 37.000 ألف ريال سعودي
شيري أريزو 3 2020 الجديدة
- مزودة بقفل مركزي آلي.
- نظام الفرامل المانعة للانغلاق.
- كما تشتهر بالقدرة على تحمل التكاليف.
- مزودة بميزات مثل : شبك أمامي مطلي بالكروم.
- أما بالنسبة للسعر فيبدأ من 35,000 ريال سعودي.
شانجان السفن
- تتميز أنها مزودة بنظام تكييف يدوي
- كما تمتلك ناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات.
- وكذلك بها نظام وسائط يدعم تقنية الاتصال بالبلوتوث.
- إضافة إلى وجود حساسات خلفية، 2 وسائد هوائية.
- ثمن تلك السيارة في السوق السعودي، يبدأ من 32,900 ريال سعودي.
- السيارة تحتوي على كاميرا مدمجة خلفية، كما أن مقاس العجلات هو 15.
- وذات طابع سيارات الدفع الأمامي المزودة بمحرك بنزيني بقوة تصل إلي 105 حصان تبلغ سعته 1.5 لتر.
- ويبلغ سعرها 36,900 ريال.
الوسوم
تتميز العديد من السيارات الصينية بالجودة وحسن الأداء، فهي منتشرة في السوق السعودي بكثرة، حيث أن أكثر ما يميزها عن غيرها هو رخص أسعارها، ويمكن للمواطن السعودي اقتناء سيارته الخاصة به دون مشاكل، حيث تتميز عن غيرها من السيارات الأمريكية واليابانية بجودة الأسعار، فهناك السيارة الصيني شانجان 2021 والتي يبلغ السعر لها 32.900 ألف ريال سعودي، كما توجد السيارة جيلي ايمجراند 2019 GS، والتي يقترب سعرها من 37.000 ألف ريال سعودي، وكذلك السيارة شانجان السفن 2021 BASIC.ارخص سياره صينيه
السيارة شانجان السفن BASIC 2021
- هي سيارة صينية ومويلها ذو دفع العجلات الأمامي.
- سيارة من فئة سيارات سيدان.
- كما يبلغ حجم محرك السيارة 1.5 لتر.
- مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي و5 سرعات.
- معدل استهلاك الوقود 14.4 كيلومتر لكل لتر،
- عدد 4 أسطوانات لتوليد قوة بمقدار 105 حصان.
- يبدأ سعرها الفعلي من الـ 32,900 ريال سعودي.
- تمتاز بتوفر العديد من وسائل الترفيه والتكنولوجيا، ومنها اتصال يو اس بي، بلوتوث، و2 مكبر الصوت.
جيلي ايمجراند GS 2019 الجديدة
- من فئة سيارات سيدان. ذات الدفع الأمامي.
- تمتاز بحجم محرك السيارة بسعة 1.8 لتر.
- 4 أسطوانات لتوليد قوة بمقدار 133 حصان.
- إضافة إلى ناقل الحركة أوتوماتيك بـ 6 سرعات
- وتعمل بالبنزين بمعدل استهلاك معدل 15.7 كيلومتر لكل لتر
- تندرج ضمن قائمة أفضل سيارات رخيصة الثمن في السعودية.
- السعر يبدأ من 37.000 ألف ريال سعودي
شيري أريزو 3 2020 الجديدة
- مزودة بقفل مركزي آلي.
- نظام الفرامل المانعة للانغلاق.
- كما تشتهر بالقدرة على تحمل التكاليف.
- مزودة بميزات مثل : شبك أمامي مطلي بالكروم.
- أما بالنسبة للسعر فيبدأ من 35,000 ريال سعودي.
شانجان السفن
- تتميز أنها مزودة بنظام تكييف يدوي
- كما تمتلك ناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات.
- وكذلك بها نظام وسائط يدعم تقنية الاتصال بالبلوتوث.
- إضافة إلى وجود حساسات خلفية، 2 وسائد هوائية.
- ثمن تلك السيارة في السوق السعودي، يبدأ من 32,900 ريال سعودي.
- السيارة تحتوي على كاميرا مدمجة خلفية، كما أن مقاس العجلات هو 15.
- وذات طابع سيارات الدفع الأمامي المزودة بمحرك بنزيني بقوة تصل إلي 105 حصان تبلغ سعته 1.5 لتر.
- ويبلغ سعرها 36,900 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارخص السيارات الصينية في السعودية 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.