مواصفات نيسان باترول 2022 الرياضية الجديدة وسعرها رسميا في الدول العربية

مواصفات نيسان باترول 2022 ، كشفت شركة نيسان عن سيارتها الجديدة نيسان باترول 2022 النسخة نيسمو ذات الأداء العالي Nissan Patrol Nismo 2022 وهي سيارة دفع رباعي عائلية والتي تم الكشف عنها منذ شهرين في قسم نيسمو فرع شركة نيسان، و حيث تم تداول ان السيارة ستصل إلى أسواق الشرق الأوسط أولاً وفي تلك المقالة عزيزي القارئ سنطلعك على تصميم باترول الجديد الجرئ والمحدث مع الأداء القوي فتابعونا في الأسطر القادمة.

مواصفات نيسان باترول 2022

من المعروف ان سيارة باترول 2022 عالية الأداء ذات الدفع الرباعي العائلية تنافس عربة لاندكروزر 2022 تتميز بعدة مواصفات أهمهم الشكل الجديد مثل عربة تويوتا الجديدة وأهم صفاتها هي:

تمتلك السيارة محرك V8 وقوة 428 حصان.

كما تأتي السيارة بتحسينات تشتمل على التصميم الخارجي بمظهر Nismo 2022 الجديد كاملاً.

كذلك شبكة V-Motion وهي شبكة ثلاثية الأبعاد مع شارة نيسمو.

بالإضافة إلى التحسينات الداخلية الفخمة.

كما تمتلك السيارة أحدث مميزات التنقل الذكي من نيسان NIM وذلك لقيادة أكثر أماناً.

nissan patrol 2022 من الخارج

مواصفات نيسان باترول 2022 تنضم إلى نيسان z370 نيسمو وعربة جي تي ار نيسمو وذلك لكي يقدموا هوائية ديناميكية أفضل مع تصميم مستوحى أكثر من عربات السباق مع أقرب منافسيها لاندكروزر 2022 ومن مواصفاتها:

واجهة عربة نيسان 2022 الجديدة تمتلك شبكة V-Motion وهي شبكة ثلاثية الأبعاد مع شارة نيسمو (مع نمط خلية النحل المميز).

كما تمتلك العربة مصابيح أمامية LED جديدة مع خطوط أفقية مصنوعة من الكروم مُطعمة بشعار نيسمو.

بالإضافة إلى مصابيح للضباب LED امامية وخلفية انيقة وهي بتصميم مستوحى من سيارات سباق فورمولا 1

كما أن المصد الخلفي للسيارة متميز حيث يأتي بتصميم أكثر تناسق ليقوم بإظهار عرض Nissan Patrol Nismo 2022 بإضافات للكروم الداكن ومصابيح Led في الخلفية جديدة.

العربة تتميز بجنوط رياضية ضخمة مصنوعة من الألمونيوم بمقاس 22 بوصة ثنائية اللون.

تأتي السيارة بشاشة ترفية ومعلومات مقاس 8 بوصة (تعمل باللمس).

يمكن الاتصال بأجهزة متعددة من خلال Wi Fi.

بها 13 سماعة داخلية لكي تخفف حدة الضوضاء الخارجي.

بها مقاعد خلفية (كهربائية) للتحكم بها ويمكن ثنيها لزيادة حجم حقيبة الأغراض الخلفية.

مواصفات نيسان باترول 2022 من الداخلسعر نيسان باترول 2022

يصل سعر نيسان باترول 2022 في السعودية إلى 401.000 ريال سعودي. كما يصل سعر السيارة الرياضية في الإمارات العربية المتحدة إلي385.000 درهم إماراتي. وفي مملكة الكويت حيث يصل سعرها إلي 32.000 دينار كويتي. أما بالنسبة لجمهورية مصر العربية سعر نيسان باترول 2022 1.700.000 جنيه مصري.

وسيصل سعر العربة عالمياً إلى 50 ألف دولار أمريكي ، وفي النهاية عزيزي القارئ نتمنى أن تكون مقالتنا عن مواصفات نيسان باترول 2022 قد نالت إعجابكم.