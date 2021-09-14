افضل عروض تقسيط سيارة لاندكروزر برادو بقيمة قسط شهري 800 ريال سعودي من عبد اللطيف جميل

تقسيط سيارة لاندكروزر برادو بقيمة قسط شهري 800 ريال، تُعد شركة تويوتا من أكثر شركات السيارات التي يتابعها المواطنين في المملكة العربية السعودية والبحث عن إصدارات السيارات الجديدة التي تُصدرها كل عام بتصاميم جديدة وإطلالات مختلفة وتحرص على توفير فرص عروض تقسيط السيارات لكل الذين لا يستطيعون شراء السيارة نقدًا بشروط تناسب جميع عملائها. تقسيط سيارة لاندكروزر برادو بقيمة قسط شهري 800 ريال تقسيط سيارة لاندكروزر برادو بقيمة قسط شهري 800 ريال عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 تعتبر شركة عبد اللطيف جميل من أفضل الشركات التي تقدم عروض تقسيط السيارات بالطريقة التي تناسب كل عميل مع توفير العديد من المزايا لكل فرد ومن هذه العروض:

تُقدم الشركة عرض إمكانية تقسيط سيارة لاندكروزر برادو بقيمة قسط شهري 800 ريال سعودي.

بقيمة قسط شهري 800 ريال سعودي. تصل فترة السداد إلى خمس سنوات.

تحدد الدفعة الأولى للسيارة هي 190.084 ريال سعودي من إجمالي سعر السيارة الأصلي والذي يبلغ 228.300 ريال دون إضافة القيمة المضافة.

تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة من قسط السيارة 105.018 من السعر الأصلي لها.

تبلغ الفائدة من سعر السيارة حوالي 40% من سعرها.

تصل القيمة المضافة للسيارة إلى 42.230 ريال وبذلك يكون سعر السيارة الكلي 356.372 ريال وعلى العميل سداد القيمة المضافة مع الدفعة الأولى حتى لا تزداد مع نهاية سداد القسط.

يبلغ المعدل السنوي لسيارة برادو 24% وقيمة التكاليف 725 ريال. مواصفات سيارة لاندكروزر برادو تحتوي السيارة على العديد من المواصفات القياسية التي تنفرد بها عن باقي السيارات ومنها:

تحتوي السيارة على جنوط يصل قياسها إلى 18 بوصة ويحتوي في داخله على 12 ذراع.

تم إطلاق السيارة بعدة ألوان مختلفة منها الأسود الميكا والأبيض الكريستال والأحمر الميكا.

مقعد السائق تم تصميمه بثمانية اتجاهات مختلفة.

يعمل نظام الترفيه بها بواسطة شاشة تاتش قياسها 9 بوصة. مميزات سيارة لاندكروزر برادو تحتوي السيارة على مجموعة كبيرة من المميزات التي جعلت الكثير يرغب باقتنائها دون غيرها ومن هذه المميزات ما يلي:

محرك الشيخ الداخلي يعمل بقوة 385 نيوتن.

تتميزين السيارة باحتوائها على ثمان مقاعد وهذا يجعلها المفضلة للعائلات.

تحتوي على العديد من وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية.

تعمل السيارة بقوة دفع رباعي ثقيل وخفيف.

قدرة السيارة على السير في الرمال وأثناء التقلبات الجوية والطرق الصعبة. مواصفات سيارة لاندكروزر برادومميزات سيارة لاندكروزر برادو الوسوم

تقسيط سيارة لاندكروزر برادو بقيمة قسط شهري 800 ريال، تُعد شركة تويوتا من أكثر شركات السيارات التي يتابعها المواطنين في المملكة العربية السعودية والبحث عن إصدارات السيارات الجديدة التي تُصدرها كل عام بتصاميم جديدة وإطلالات مختلفة وتحرص على توفير فرص عروض تقسيط السيارات لكل الذين لا يستطيعون شراء السيارة نقدًا بشروط تناسب جميع عملائها. تقسيط سيارة لاندكروزر برادو بقيمة قسط شهري 800 ريال تقسيط سيارة لاندكروزر برادو بقيمة قسط شهري 800 ريال عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 تعتبر شركة عبد اللطيف جميل من أفضل الشركات التي تقدم عروض تقسيط السيارات بالطريقة التي تناسب كل عميل مع توفير العديد من المزايا لكل فرد ومن هذه العروض:

تُقدم الشركة عرض إمكانية تقسيط سيارة لاندكروزر برادو بقيمة قسط شهري 800 ريال سعودي.

بقيمة قسط شهري 800 ريال سعودي. تصل فترة السداد إلى خمس سنوات.

تحدد الدفعة الأولى للسيارة هي 190.084 ريال سعودي من إجمالي سعر السيارة الأصلي والذي يبلغ 228.300 ريال دون إضافة القيمة المضافة.

تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة من قسط السيارة 105.018 من السعر الأصلي لها.

تبلغ الفائدة من سعر السيارة حوالي 40% من سعرها.

تصل القيمة المضافة للسيارة إلى 42.230 ريال وبذلك يكون سعر السيارة الكلي 356.372 ريال وعلى العميل سداد القيمة المضافة مع الدفعة الأولى حتى لا تزداد مع نهاية سداد القسط.

يبلغ المعدل السنوي لسيارة برادو 24% وقيمة التكاليف 725 ريال. مواصفات سيارة لاندكروزر برادو تحتوي السيارة على العديد من المواصفات القياسية التي تنفرد بها عن باقي السيارات ومنها:

تحتوي السيارة على جنوط يصل قياسها إلى 18 بوصة ويحتوي في داخله على 12 ذراع.

تم إطلاق السيارة بعدة ألوان مختلفة منها الأسود الميكا والأبيض الكريستال والأحمر الميكا.

مقعد السائق تم تصميمه بثمانية اتجاهات مختلفة.

يعمل نظام الترفيه بها بواسطة شاشة تاتش قياسها 9 بوصة. مميزات سيارة لاندكروزر برادو تحتوي السيارة على مجموعة كبيرة من المميزات التي جعلت الكثير يرغب باقتنائها دون غيرها ومن هذه المميزات ما يلي:

محرك الشيخ الداخلي يعمل بقوة 385 نيوتن.

تتميزين السيارة باحتوائها على ثمان مقاعد وهذا يجعلها المفضلة للعائلات.

تحتوي على العديد من وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية.

تعمل السيارة بقوة دفع رباعي ثقيل وخفيف.

قدرة السيارة على السير في الرمال وأثناء التقلبات الجوية والطرق الصعبة. مواصفات سيارة لاندكروزر برادومميزات سيارة لاندكروزر برادو

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