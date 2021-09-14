انخفاض مذهل في سعر هيونداي اكسنت 2020 ستاندر الاقتصادية والأكثر شعبية

انخفاض مذهل في سعر هيونداي اكسنت 2020 فئة ستاندر الاقتصادية، تخفيض كبير يتجاوز 12% حصلت عليه السيارة الأكثر شعبية في المملكة أكسنت موديل 2020. السيارة صاحبة الإقبال الأول والأكثر مبيعاً في جميع أنحاء المملكة والأفضل بين المنافسين منذ طرحها بالأسواق، إنها أكسنت الشعبية من هيونداي فئة ستاندر، سيارة مفيدة جداً لك إذا كنت تبحث عن سيارة عملية للعمر الطويل وإقتصادية من الطراز الأول. نتحدث اليوم عن مواصفات أكسنت ستاندر 2020 وأقل سعر لها داخل معارض المملكة بعد توافر تخفيضات على سعرها تجاوز 12% في بعض الأحيان.

سعر ومواصفات هيونداي اكسنت 2020

تتميز السيارة بعدة ألوان مع محرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي 1.4 لتر ، القير أوتوماتيك بـ6 سرعات يمنحك قوة 100 حصان مع عزم 132 نيوتن. ويقدم معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات أقل سعر لهيونداي أكسنت 2020 فئة ستاندر، وأعلن المعرض عن تخفيض سعر السيارة بنسبة 12%، وبذلك نجد أن سعر أكسنت 2020 قد بلغ 47 ألف و 150 ريال فقط شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 53 ألف ريال.

حصلت هيونداي أكسنت منذ موديل 2018 على تغير داخلي وخارجي جذري، لتمنحك أفضل أداء وأجمل شكل وأكثر إتساع من ناحية السعة الداخلية، حيث يمنحك اللتر الواحد من البنزين في سيارة اكسنت 2020 ستاندر الإقتصادية إمكانية المشي مسافة 18.1 كيلو متر بتقييم ممتاز، تتميز وجهة السيارة بكشافات ضباب أمامية مع تطعيمات كروم حول الكشافات، شبك أمامي ضخم من الكروم مع جنوط مقاس 15 حديد بالإضافة إلى طيس، إشارات على المرأة الجانبية ذو خاصية الطي الكهربائي، ريموت مع كشافات ضباب خلفية وشنطة متسعة.

أكسنت 2020 فئة ستاندر

تأتي داخلية هيونداي اكسنت بلون مزيج بين الأسود والبيج، اللون البيج في منتصف المقاعد والأسود على الأطراف مراتب مخمل بالكامل، تحكم كهربائي في كافة النوافذ مع مانع للإنزلاق، يمكنك من خلال المقود المكسي جلد التحكم في الأوامر الصوتية بالإضافة إلى عداد الرحلات، مسجل وسطي يدعم USB ومكيغ وسطي يدوي، مخارج للشحن والطاقة مع فتحات تكييف خلفية، حاملات أكواب بينما تزداد فئة النص فل من أكسنت موديل 2020 عن هذه بحساسات خلفية مع مثبت سرعة وجنوط.