سعر ميتسوبيشي أتراج في السعودية والمواصفات والمميزات

سعر ميتسوبيشي أتراج في السعودية أحدث السيارات التي قدمتها شركة العيسائي الكبرى في المملكة العربية السعودية، وهناك العديد من الاستفسارات التي تقدم من قِبل المهتمين بخصوص سعر ميتسوبيشي أتراج وما هي مواصفاتها، ومن أهم مميزات تلك السيارة حجمها المناسب إضافة إلى سعر ومواصفاتها تجعلها مناسبة للعديد من الراغبين في امتلاك سيارة جديدة، كما يتميز إصدار ميتسوبيشي المميز بالمملكة بعد الإسراف في حرق الوقود وذلك من أهم المواصفات التي يبحث عنها العملاء وخاصةً مع ارتفاع أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم، لذا من خلال موقعنا سنتعرف على تفاصيل سعر السيارة وأهم مواصفاتها ومميزاتها التي يبحث عنها الكثيرون.

مميزات ميتسوبيشي أتراج

هناك العديد من المميزات التي تتميز بها أتراج عن غيرها، وذلك من حيث الحجم، والإمكانات التي سنوضحها بالتفصيل فيما يلي:

من أهم مميزات السيارات أنها مصممة بكيفية تساعد على مقاومة الصدمات، والحد من الاهتزاز التي قد يشعر به الراكب السيارة، وهذا يدل على متانتها وقوة الهيكل الخاص بها.

كما تحتوي السيارة على نظام تسلية عالي الجودة، بشاشة حجم 7 إنش.

يتميز نظام السيارة يتمتع بإمكانية الاتصال بالهاتف النقال، وذلك عبر أنظمة الاتصال المختلفة والتي من بينها نظام الأندرويد، ونظام أبل.

كما تتميز مقصورة ميتسوبيشي اتراج بدعم خاصية البلوتوث، كما إنها تحتوي على مخارج خاصة aux،usb.

تحتوي السيارة على سماعتين يدعمان نظام٨ الصوت بداخلها.

تضم السيارة مكيف قوي يمكن ضبطه يدويًا.

مواصفات ميتسوبيشي أتراج

تتمتع السيارة بمجموعة خاصة من المواصفات التي تميزها عن غيرها، وتجعلها في صدارة السيارات مبيعاً في المملكة، ومن بين تلك المواصفات:

تتميز السيارة بمحرك قوي mives التي يتميز بسرعة استجابته، محرك 3 سلندر، بسعة تصل إلى 1.2 لتر، وتصل قوتها إلى 78 حصان بمعدل 6000 دورة في الدقيقة الواحدة.

ناقل حركة السيارة يتميز بقدرته على توفير البنزين، من نوع invecs-lll cvt.

كما يتميز بخزان وقود ذات حجم مميز بسعة 42 لتر.

من أهم مواصفات السيارة أنها مدعمة بنظام أمان عالي التقنية، بالإضافة إلى نظام ضد السرقة.

سعر ميتسوبيشي أتراج في السعودية

من أهم مميزات سيارة ميتسوبيشي أتراج من سعرها مناسب ومميز للعديد من العملاء حيث يقدمه الوكيل المعتمد في المملكة بسعر 34099 ريال سعودي.