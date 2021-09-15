عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش في السعودية

ينتظر الكثيرون عروض السيارات تقسيط بسعر الكاش داخل المملكة، والتي تعد من أهم العروض التي يتم الإعلان عنها، حيث يمكن للشخص الحصول على سيارة بنظام التقسيط، ولكن المبلغ الإجمالي للسيارة، يعادل في قيمته سعر السيارة الكاش، كما يمكن من خلال هذا النظام تملك الشخص لسيارة دون أن يحتاج لدفع أي مقدم مالي، حيث يتم عرض تلك الأسعار، ضمن النظام الإسلامي المنظم لحركة البيع والشراء ومن بين هذه العروض الراجحي للسيارات وكذلك عبد اللطيف الجميل وسوف نستعرض من خلال هذا المقال أنواع التقسيطات المختلفة في المملكة العربية السعودية.

عروض الراجحي تقسيط سيارات تويوتا

يمكن من خلال مصرف الراجحي الحصول على السيارة لتي يرغبها الشخص، حيث يقدم الراجحي عروضه على النحو التالي :

سيارة كورولا

القسط الشهر ي لها يصل حتى 920 ريال سعودي.

حجم مبلغ التمويل من البنك ولمدة 5 سنوات، تبلغ 72 ألف ريال سعودي.

سيارة يارس

القسط الشهري 689 ريال سعودي.

حجم إجمالي التمويل ولخمس سنوات يبلغ 53 ألف ريال سعودي.

عروض عبد اللطيف جميل للسيارات بسعر الكاش

شركة عبد اللطيف جميل تعد من أشهر الشركات التي يتم من خلالها عرض السيارات للبيع، حيث يمكن للعميل الحصول على السيارة دون دفع مقدم مالي، حيث يتم من خلاله العروض الآتية :

سيارة كورولا 2020 اكس ال اي مطور :

قسط شهري 1360 ريال سعودي.

ويصل حجم سداد الأقساط حتى 60 شهرًا.

سيارة يارس سيدان 2020

قسط شهري بقيمة 874 ريال سعودي.

يصل حجم سداد الأقساط حتى 60 شهرًا.

سيارة كورولا 2020 اكس ال أي

قيمة القسط الشهري 1246 ريال سعودي.

يصل حجم سداد الأقساط حتى 60 شهرًا.

سيارة تويوتا

تقسيط شهري 1178 ريال سعودي.

إجمالي المبلغ للسيارة يبلغ 64 ألف ريال.

مدة السداد للأقساط تصل حتى 60 شهر.

عروض كيا موتري لتقسيط السيارات بسعر الكاش

أيضًا تعتبر من الشركات التي يتم من خلالها عرض السيارات بنظام التقسيط بسعر الكاش، كما أنه لا يحتاج لمقدم مالي، أما عن نوعية تلك السيارات، فهي تشمل العروض الآتية :

سيارة كيا بيجاس 2020 LX :